PRISONER SRIKANTH PAROLE ISSUE: హత్య కేసులో యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష అనుభవిస్తూ జైలు నుంచి పారిపోయిన అతడు నాలుగున్నరేళ్లకు పైగా బయటే ఉండి నేర సామ్రాజ్యానికి అధిపతిగా మారాడు. హత్యలు, దాడులు, బెదిరింపులు, గంజాయి స్మగ్లింగ్, సెటిల్మెంట్లు ఇలా అనేక నేరాలు చేశాడు. 4 జిల్లాల పరిధిలో సుమారు 200 మందితో ఓ గ్యాంగ్ను తయారు చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్న ఆ నేరగాడు తానుంటున్నకరాగారానికి సూపరింటెండెంట్గా తాను కోరుకున్న అధికారినే నియమించుకోగలిగే స్థాయికి చేరాడు. ఏ కాంట్రాక్టు పనికి ఎవరు టెండర్లు వేయాలో అతనే నిర్ణయించేవాడు. జైల్లో ఖైదీగా ఉంటూనే దందాలు నడిపిస్తున్నాడు. ఇందుకు ఆతడి ప్రియురాలైన నెల్లూరు మహిళ అండగా నిలుస్తున్నారు.
కరడుగట్టిన నేరగాడైన తిరుపతి జిల్లా గూడూరుకు చెందిన శ్రీకాంత్కు పెరోల్ ఇవ్వొద్దని స్వయంగా తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ, నెల్లూరు కారాగారం సూపరింటెండెంట్ నివేదిక ఇవ్వగా ఇవ్వాల్సిందేనంటూ అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు ఇద్దరు సిఫార్సు చేశారు. ఓ మంత్రి వాటిని ఎండార్స్ చేస్తూ ‘ఎగ్జామిన్ అండ్ సర్క్యులేట్’ అని పేర్కొంటూ ముఖ్య కార్యదర్శిని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వంలో ఉన్నత స్థాయిలోని ఓ అధికారి అండదండలు ఉండటంతో ఆఘమేఘాలపై శ్రీకాంత్కు పెరోల్ జారీ అయిపోయింది. ఈ విషయం బయటకు పొక్కకుండా ఆ జీవోను జీవోఐఆర్ వెబ్సైట్లో పెట్టలేదు. అరాచకశక్తులకు స్వర్గధామంగా నిలిచిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ వ్యవహారం జరిగిందనుకుంటే పొరపాటే. ఇలాంటివారి పట్ల కఠినంగా ఉంటామని చెప్పే కూటమి ప్రభుత్వంలో ఇలా జరగటం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
ఆ నాయకుడే కాపాడుతున్నారు: గతంలో నెల్లూరు జిల్లాలో అరాచకశక్తిగా పేరొందిన ఓ ప్రజాప్రతినిధి అండదండలు శ్రీకాంత్కు పుష్కలంగా ఉండటంతో తానూ ఓ అరాచకశక్తిగా ఎదిగాడు. ఆ నాయకుడు రాజకీయంగా తనకు ఎదురుతిరిగే వారిని భయపెట్టటం, బెదిరించటం, సెటిల్మెంట్లు వంటి వాటి కోసం శ్రీకాంత్తో పాటు అతడి గ్యాంగ్ను పెంచి పోషించారు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రావటంతో అప్పట్లో ఆ పార్టీలో ఉన్న సదరు నాయకుడు సత్ప్రవర్తన కలిగిన ఖైదీ ముసుగులో అతడిని క్షమాభిక్షపై విడుదల చేయించేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు చేశారు. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ ఆ నాయకుడే అతడిని అన్నీ తానై కాపాడుతున్నారు. గత ఐదేళ్లలో నెల్లూరు నగరంలో జరిగిన పలు హత్యల్లో శ్రీకాంత్ ప్రమేయం ఉందనే ఆరోపణలున్నాయి.
ప్రజాప్రతినిధులు అండగా: జైల్లో ఉంటూనే దాదాపు 60కి పైగా తీవ్ర హింసాత్మక నేరాలు చేయించాడనే అభియోగాలు అతడిపై ఉన్నాయి. గతేడాది ఎన్నికల ముందు టీడీపీ నాయకుడు ఒకరిపై జరిగిన హత్యాయత్నంలోనూ శ్రీకాంత్ ప్రమేయం ఉందనే ఆరోపణలున్నాయి. అలాంటి వ్యక్తికి పెరోల్ మంజూరు చేయాలంటూ నెల్లూరు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధి సిఫార్సు చేశారు. తిరుపతి జిల్లాకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధితోనూ లేఖ రాయించారు. గతంలో జైలు నుంచి పారిపోయినందుకు అతడికి ఏడాది శిక్ష పడింది. దీంతో క్షమాభిక్షకు అవకాశం లేకుండా అతడి పేరును రెమిషన్ రోల్స్ నుంచి తొలగించారు. అయితే వైసీపీ హయాంలో 2024 జనవరిలో ఒకసారి, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక గతేడాది ఆగస్టులో ఒకసారి పెరోల్పై శ్రీకాంత్ బయటికొచ్చాడు. క్షమాభిక్షకూ అర్హుడు కాదని తేల్చిన వ్యక్తికి ప్రజాప్రతినిధులు అండగా నిలవడం చర్చశీయాంశంగా మారింది.
హాస్పిటల్కి వెళ్తూ దారిలో సెటిల్మెంట్లు: శ్రీకాంత్ జైల్లో ఉంటూనే నెల్లూరుకు చెందిన తన ప్రియురాలుతో పాటు, తన సహచరులు జగదీశ్, భూపతి, సురేడ, రాజాలతో బయట సెటిల్మెంట్లు, నేరాలు చేయిస్తున్నాడని తిరుపతి ఎస్పీ తన నివేదికలో పేర్కొన్నారు. నెల్లూరులోని రౌడీషీటర్లందరూ శ్రీకాంత్ ప్రియురాలి నాయకత్వంలోనే ఉండాలని, ఆమె చెప్పిన పనులే చేయాలని, ఎదురు తిరిగితే ఇబ్బందులేనన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. దాదాపు 200 మంది ముఠాను నడిపిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. నెల్లూరు మహిళ ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు జైల్లో శ్రీకాంత్ను కలుస్తుంటుందని, నరాల సంబంధిత సమస్య పేరిట తరచూ తిరుపతి స్విమ్స్కు వెళుతూ అతడు దారిలో సెటిల్మెంట్లు చేసేవాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
శ్రీకాంత్ను నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారం నుంచి ఇటీవల తిరుపతిలోని స్విమ్స్కు తీసుకెళ్లారు. ఎస్కార్ట్గా వెళ్లిన ఓ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ అతడికి మర్యాదలు చేసేందుకు అంగీకరించలేదు. దీంతో నెల్లూరు మహిళ అప్పట్లో జిల్లాలో పనిచేసి ప్రస్తుతం వేరే పోస్టులో కొనసాగుతున్న ఐపీఎస్ అధికారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడించిందని తెలిసింది. సదరు ఐపీఎస్ అధికారి ‘అతను మనకు బాగా కావాల్సిన వ్యక్తి. మంచిగా చూసుకో’ అని కానిస్టేబుల్కు సూచించారని సమాచారం. తిరుపతి స్విమ్స్ ఆసుపత్రిలో శ్రీకాంత్కు ప్రత్యేకంగా రూమ్ ఇవ్వాలంటూ ఓ మంత్రే స్వయంగా ఫోన్ చేసి చెప్పారని తెలిసింది. ఆసుపత్రిలో కూడా అతడిది ఆడింది ఆట అన్నట్లుగా సాగిందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఆమె ఓ అరాచకశక్తి - సెటిల్మెంట్లు, దందాలతో పేట్రేగిపోయితున్న మహిళ