జైల్లో ఉంటూనే 4 డిగ్రీలు, 3 పీజీలు పూర్తి - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధికంగా మార్కులు సాధించి బంగారు పతకం కైవసం, బుక్ప్రైజ్ అవార్డు అందుకోబోతున్న యుగంధర్
Published : September 26, 2025 at 12:13 PM IST
Life Prisoner in Kadapa Jail Has Got 4 Degrees And 3 PGs : జైలులో ఉంటూ వరుసగా డిగ్రీలు పాస్ అయ్యి విజేతలుగా నిలవటం మనం సినిమాలో చూస్తుంటాం. అలాంటి ఘటనే కడప జిల్లాలో జరిగింది. తిరుపతి జిల్లా ఏర్పేటు మండలానికి చెందిన యుగంధర్ క్షణికావేశంలో చేసిన హత్య కేసులో కడప కేంద్ర కారాగారంలో సుమారు 15 ఏళ్లుగా శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. ఈ వ్యవథిలో అతను జైల్లో ఉంటూ డిగ్రీలు సంపాదించాడు. హైదరాబాద్లోని అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో నాలుగు బీఏలు, మూడు ఎంఏలు చేశాడు. ఇటీవల విడుదలైన ఫలితాల్లో అతనికి ఎక్కువ మార్కులు రావటంతో వర్సిటీ ప్రతినిధులు యుగంధర్కు ఈ నెల 30న బంగారు పథకంతో పాటు బుక్ ప్రైజ్ అవార్డు ఇవ్వనున్నారు.
2 బీఏలు, 3 ఎంఏలు : 2007లో యుగంధర్ మైనర్ బాలుడిని కిడ్నాప్ చేసి హత్య చేశాడు. 2010లో కోర్టు అతనికి జీవిత ఖైదు విధిస్తూ కడప జైలుకు పంపించింది. కేంద్ర కారాగారంలోనే ఉంటున్న యుగంధర్ తొలుత అంబేడ్కర్ దూరవిద్య ద్వారా ఇంటర్ పూర్తి చేశారు. తర్వాత పాత సిలబస్ ప్రకారం రెండు బీఏలు, కొత్త సిలబస్ ప్రకారం మరో రెండు బీఏలు పూర్తి చేశాడు. అనంతరం మూడు ఎంఏలు చదివాడు. వీటితోపాటు మూడేళ్ల పాటు జైల్లో పారామెడికల్ వాలంటీర్గా పనిచేశాడు. కంప్యూటర్ శిక్షణలోనూ మంచి పరిజ్ఞానం ఉంది. తన కొడుకు 15 ఏళ్లుగా జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడని సీఎం స్పందించి తన కొడుకుని విడుదల చేయాలని యుగంధర్ తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సోషియాలజీ సబ్జెక్టులతో పూర్తి చేసిన బీఏ డిగ్రీలో యుగంధర్ అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచారు. మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడల్కు ఎంపికయ్యారు. ఈ నెల 30న హైదరాబాద్లో జరగనున్న వర్సిటీ 26 వ స్నాతకోత్సవంలో అతను బంగారు పతకాన్ని అందుకునేందుకు ఆహ్వానం అందిందని జైలు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
'నా కొడుకు 15 ఏళ్లుగా జైలులోనే ఉన్నాడు. నాకు ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు. ఇటీవలే నా భర్త చనిపోయారు. నన్ను చూసుకునేవారెవరూ లేరు. ప్రభుత్వ స్పందించి నా కొడుకుకు క్షమాభిక్ష ఇస్తే ఈ వయసులో నాకు అండగా ఉంటాడు. యుగంధర్ క్షణికావేశంలో చేసిన తప్పుకు ఇప్పటికే ఏళ్ల తరబడి జైల్లో మగ్గుతున్నాడు. దయచేసి నా కొడుకును నా దగ్గరకు చేర్చండి.'- చెంగమ్మ, యుగంధర్ తల్లి
ఈ నేపథ్యంలో యుగంధర్ తల్లి చెంగమ్మ అతడిని విడుదల చేయాలని కన్నీటితో వేడుకున్నారు. తన కుమారుడు గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, ప్రభుత్వం దయతలచి క్షమాభిక్ష కింద అతడిని ప్రభుత్వం తమ ఆవేదనను అర్థం చేసుకుని, తన బిడ్డకు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు.
