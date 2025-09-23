ETV Bharat / state

పిల్లలు ఈ సెలవుల్లో చారిత్రక పర్యాటక ప్రదేశాలు చూసేయండి!

కొనసాగుతున్న దసరా సెలవులు - పర్యాటక ప్రాంతాలు చుట్టొద్దామా!

Thousand Pillar Temple in Hanamkonda
Thousand Pillar Temple in Hanamkonda (Eenadu)
Lets Explore Tourist Destinations : విద్యార్థులకు ఒక రోజు సెలవు వస్తేనే వారి ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. అలాంటిది ఏకంగా పది రోజులకు పైగా పాఠశాలకు వెళ్లే అవసరం లేకపోతే వారి ఆనందానికి హద్దులు ఉండవు. ప్రస్తుతం దసరా పండగ సెలవులు నడుస్తున్నాయి. ఎక్కడెక్కడో వసతి గృహాల్లో ఉంటూ చదువుకునే పిల్లలు సొంతింటికి చేరుకున్నారు. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు ఇంటికి వచ్చారన్న ఆనందం ఒక వైపు, సెల్​ఫోన్​, టీవీ అంటూ సమయం వృథా చేస్తారనే ఆలోచన మరోవైపు ఉంటుంది. ఈ విరామ టైంలో ఆటలు ఆడే సమయంలో ఆటవిడుపుగానే ఉంటూ కొంత టైంని మనకు తెలియని విషయాలు నేర్చుకునేందుకు కేటాయిస్తే అది భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది కదా?

పిల్లలు దసరా పండగ సెలవులు వచ్చాయని ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారా? ఈ ఆటవిడుపులో ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రాంతాలను చుట్టేయండి. చారిత్రక దేవాలయాలు, విజ్ఞాన కేంద్రాలను చూసేయండి. అవగాహనను పెంచుకోండి. ఏఏ పర్యాటక ప్రదేశాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలుపుతూ మీ కోసం అందిస్తున్న ప్రత్యేకమైన కథనం.

ప్రకృతి ప్రేమికులకు మంచి ప్రదేశం : హనుమకొండ, వరంగల్ నగరాల మధ్యలో వేయి స్తంభాల దేవాలయం ఆధ్యాత్మిక నిలయం. రుద్రేశ్వరస్వామిని దర్శించుకుని పురాతన కట్టడాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. నాట్యమండపం, శిల్పకళా సంపద చూడవచ్చు. అదే విధంగా భద్రకాళి అమ్మవారి దేవాలయంతో పాటు హనుమకొండలో జంతు ప్రదర్శన శాలను సైతం చూడవచ్చు. ఎలుగుబంటి, చిరుత, జింకలు, మొసళ్లు, నెమళ్లు, అందమైన పక్షులు, తదితర జీవరాశులు ఉంటాయి. ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఇది మంచి ప్రదేశమని చెప్పవచ్చు.

మరికొన్ని ప్రదేశాలు : కొత్తకొండ దేవాలయం, ఖిలా వరంగల్, ఐనవోలు, సిద్ధేశ్వర స్వామి దేవాలయం, పద్మాక్షి దేవాలయం, రీజినల్‌ సైన్స్‌ సెంటర్, కొమ్మాల లక్ష్మీ నర్సింహ స్వామి ఆలయం, అన్నారం షరీఫ్‌ దర్గా, పరకాల అమరధామం, పాకాల సరస్సు. పాండవుల గుట్ట, కోటగుళ్లు, భీమునిపాదం, బమ్మెర పోతన స్మారక మందిరం తదితర ప్రదేశాలను సైతం సందర్శించి రావచ్చు.

ములుగు జిల్లాలో చారిత్రక రామప్ప దేవాలయంతో పాటు మేడారం, బొగత జలపాతం, తాడ్వాయి హట్స్, లక్నవరం, మల్లూరు హేమాచల క్షేత్రం సందర్శించొచ్చు. యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన తరువాత రామప్పకు పర్యాటకుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. ప్రైవేట్​ వాహనాల్లో, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఎలాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకుండానే నిర్మించిన కట్టడాలు. తేలియాడే ఇటుకలు, నల్లరాయితో అద్భుతమైన శిల్పకళాకృతులు చూసి విజ్ఞానంతో పాటు వినోదం పొందవచ్చు.

భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కాళేశ్వర దేవాలయంలో ద్విలింగాలు పూజలు అందుకుంటాయి. త్రివేణి సంగమం, ముక్తివనం, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పంప్‌హౌజ్, అన్నారం బ్యారేజీని చూడటానికి అవకాశం ఉంది.

ఇంట్లో ఈ విధంగా చేయవచ్చు : -

  • చిన్నపాటి బొమ్మలు గీయడం, రంగులు అద్దడం లాంటి వాటిపై పట్టు సాధించి చిన్నారులు కళను మరింత మెరుగు పరిచే అవకాశం ఉంది.
  • బాల్యం నుంచి యోగాసనాలు నేర్చుకుంటే మంచింది. సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి ఆసనాలు వేస్తే అనేక రుగ్మతల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

నిండుకుండల్లా చెరువులు, జలాశయాలు - దసరా సెలవుల్లో మీ పిల్లలపై ఓ కన్నేయండి

DUSSEHRA HOLIDAYSదసరా సెలవులుSTUDENT ACTIVITIES IN HOLIDAYSTOURIST DESTINATIONS

