అప్పు తెచ్చి మరీ పాలు పట్టిస్తున్నారు - దయనీయంగా రిమ్స్​ ఆసుపత్రి పరిస్థితి

అరకొర వసతులతో రిమ్స్​ ఆసుపత్రి - పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోని లేని మందులు - సౌకర్యాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న రోగులు

Less Facilities In Kids Wards in RIMS Hospital
Less Facilities In Kids Wards in RIMS Hospital (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Less Facilities In Kids Wards in RIMS Hospital : వివిధ రుగ్మతలు, తక్కువ బరువుతో జన్మించిన నవజాత శిశువులకు రిమ్స్ ఎస్​ఎన్​సీయూలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తుంటారు. శ్వాస సంబంధ సమస్యలున్న వారికి చికిత్స అందించటానికి సీపాప్ అందుబాటులో ఉండాలి. ప్రస్తుతం ఇందులో కేవలం రెండు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఆకలి తీర్చడానికి లేని పాల పౌడర్​ : ఆదిలాబాద్ ఔషధ గిడ్డంగి నుంచి సరఫరా అయ్యే ఔషధాలు అందుబాటులో ఉన్నా కొన్ని ఇతర అత్యవసర మందులను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాక శిశువుల ఆకలి తీర్చటానికి పాల పౌడర్​ డబ్బాలు, డైపర్లు తదితరాలను కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తుంది. వీటన్నింటికి నిధుల సమస్య వెంటాడుతోంది.

సరిపడా మందులు లేక : ఆసుపత్రిలో సౌకర్యాలు లేక రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి వెళ్లే స్థోమత లేక ప్రభుత్వాసుపత్రికి వస్తున్నారు. మందుల చిటీ రాసిన అందులో రెండు, మూడు మాత్రమే అక్కడ ఉంటున్నాయని, మిగితావి బయట కొనుక్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు.

అరువుతో కొనుగోలు చేయాల్సిన దుస్థితి : ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ ఆసుపత్రిలోని ఎస్‌ఎన్‌సీయూ (స్పెషల్‌ నియోనటల్‌ కేర్‌ యూనిట్‌)కు నిధుల విడుదల నిలిచిపోవడంతో ఆ విభాగంలో వైద్యం పొందే నవజాత శిశువుల చికిత్సలు ప్రశ్నార్థకంగా మారాయి. యూనిట్‌ నిర్వాహకులు అత్యవసరమైన మందులను సంబంధిత ఏజెన్సీ యాజమాన్యాన్ని బతిమాలి అరువుతో కొనుగోలు చేయాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. ఏటా ఆ విభాగానికి ఎన్‌హెచ్‌ఎం నిధులు రూ.15 లక్షలు విడుదల కావాల్సివుంది. ఈ రెండు సంవత్సారాల్లో అరకొర నిధులు మాత్రమే రావడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది.

Less Facilities In Kids Wards in RIMS Hospital
తల్లుల ఉంటున్న గది (Eenadu)

"ఎన్‌హెచ్‌ఎం నిధుల విడుదలలో జాప్యం జరుగుతోంది. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న సమస్య ప్రభుత్వం త్వరలో నిధులు విడుదల చేసే అవకాశాలున్నాయి. నిధుల లేమి విషయమై జిల్లా పాలనాధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాం." - రాఠోడ్‌ నరేందర్, డీఎంహెచ్‌ఓ

ఒక్క రూపాయి కూడా రాని నిధులు : ఏటా రూ.15 లక్షల నిధులు ఈ విభాగానికి విడుదలవ్వాల్సి ఉంది. 2024లో ఒక్క రూపాయి కూడా రాలేదు. ఈ ఏడాది మార్చిలో రూ.11 లక్షలు విడుదలయ్యాయి. 2024లో అరువు పద్ధతిన కొనుగోలు చేసిన మందులు ఇతరత్రా వాటికి రూ.11 లక్షలు చెల్లించినా, ఇంకా రూ.6 లక్షల బకాయి ఉంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనూ ఒక్క రూపాయి కూడా రాలేదు.

గోడలన్నీ పాకురు పట్టి బూజుతో నిండిపోయి : ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ ఎస్‌ఎన్‌సీయూ విభాగంలో చికిత్సపొందే నవజాత శిశువుల తల్లులు సేదతీరటానికి ఏర్పాటు చేసిన గది దుస్థితి ఇది పైకప్పు నుంచి వర్షపు నీరు కారి గోడలన్నీ పాకురు పట్టి బూజుతో నిండిపోయాయి. కనీసం ఫ్యాన్‌ పని చేయకపోవడంతో ఉక్కపోతలోనే ఉంటున్నారు. బయట పిల్లలకు చికిత్స చేయించే పరిస్థితి లేక గతితప్పి ఆసుపత్రికి వచ్చిన వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నిధుల్లేక మరమ్మతులు కరవయ్యాయి. ఆసుపత్రిలో ఉండలేకపోతున్నాం అంటూ వారు వాపోతున్నారు. పరిశుభ్రంగా లేకపోవడంతో పిల్లలు ఇప్పుడే అనారోగ్యంతో ఉంటే మరిన్ని రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. అధికారులు పట్టించుకుని సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించాలని కోరారు.

ఆ జిల్లాలో 'గుండెపోటు' వస్తే అంతే సంగతులు - అత్యవసర వేళల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వైనం!

Transgender Doctor Prachi Rathod Insprational Story : 'ప్రజలకు వైద్యసేవ చేయడం చాలా గర్వంగా, ఆనందంగా ఉంది'

