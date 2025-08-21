Legal Regulations for Adopting Children : అవని, రాజేశ్ ఉన్నత చదువులు, కెరియర్ అంటూ ఆలస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. పిల్లల్ని కనాలనుకునేసరికి సమస్యలు మొదలయ్యాయి. దీంతో ఓ పాపను దత్తత తీసుకోవాలనుకున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలు కఠినంగా ఉన్నాయని భావించి దళారులను సంప్రదించారు. లక్షలు చెల్లించి చిన్నారిని తెచ్చుకున్నారు. కానీ, ఆ సంతోషం ఎక్కువకాలం నిలవలేదు. కిడ్నాప్ చేసి పిల్లల్ని అమ్ముతున్నారంటూ ఆ ముఠాని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ దంపతుల దగ్గర నుంచి పాపనూ తీసుకెళ్లారు.
- అదో ప్రముఖ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ సంతానభాగ్యం కోసం వచ్చిన దంపతులకు సరోగసీ పేరుతో పాపాయిని అప్పజెప్పారు వైద్యురాలు. సంతోషంగా రెండు మూడేళ్లు గడిచాయో లేదో తమకు అసలు చికిత్సే చేయలేదనీ, మరొకరికి పుట్టిన చిన్నారిని తెచ్చి ఇచ్చారని తెలిసి హతాశులయ్యారు. కన్నతల్లి న్యాయ పోరాటానికి దిగడంతో ఆ బిడ్డను అప్పజెప్పాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి సంఘటనలు తరచుగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అమ్మా అనే పిలుపు కోసం ప్రతి స్త్రీ ఎదురుచూస్తుంది. పొత్తిళ్లలో పాపాయిని పొదువుకుని మురిసిపోవాలనుకుంటుంది. కానీ పని ఒత్తిడి, అనారోగ్యాలు, జీవనశైలిలో మార్పులు కారణాలు ఏవైతేనేం! ఎంతోమంది మహిళలు పిల్లల్ని కనే భాగ్యాన్ని కోల్పోతున్నారు.
పిల్లలు పుట్టాలని గుడులూ-గోపురాలూ, చెట్టూ-పుట్టా తిరిగేవారు కొందరైతే, ఎలాగైనా సరే ఓ బిడ్డను ఇంటికి తెచ్చుకుని అమ్మా అని పిలిపించుకోవాలని ఆరాటపడేవారు మరికొందరు. కొన్ని ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని ఐవీఎఫ్, సరోగసీ వల విసురుతుంటే, మరోవైపు దత్తత పేరుతో దళారులు దండుకుంటున్నారు. చట్టవ్యతిరేకంగా జరుగుతోన్న ఈ కార్యక్రమాలకు ఆడవాళ్లే బాధితులవుతున్నారు. ఇందుకు కఠినంగా ఉన్న దత్తత నిబంధనలూ ఒక కారణం. అయితే, అపోహలు వదిలి ప్రభుత్వ నిబంధనలు సరిగా అర్థం చేసుకుంటే మీ కల నిజమవుతుంది. దత్తతకు ఓ నిర్దిష్ట ప్రక్రియ ఉంటుంది. అందులో కొన్ని న్యాయపరమైన అంశాలూ ఇమిడి ఉంటాయి. ఇది సుదీర్ఘ ప్రక్రియ కావడంతో ఓపిక అవసరం. ఇందుకు మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండాలి. వీలైతే దంపతులిద్దరూ ఈ ప్రక్రియకు ముందే కౌన్సెలింగ్ తీసుకోవాలి.
నిబంధనలు ఏంటంటే : పిల్లలు లేని దంపతులు, వితంతువులు, విడాకులు తీసుకున్నవారు, ఒంటరిగా జీవిస్తున్నవారు ఎవరైనా దత్తత తీసుకోవచ్చని న్యాయవాది జి. వరలక్ష్మి తెలిపారు. అయితే, దరఖాస్తుదారులు శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆర్థికంగా స్థిరత్వం కలిగి ఉండాలి. ప్రాణాంతక వ్యాధులు కలిగి ఉండరాదు. అలానే, నేర చట్టాల ప్రకారం శిక్ష అనుభవించిన వారు, బాలల హక్కులను దుర్వినియోగపరిచినవారు పిల్లలను దత్తత తీసుకునేందుకు అనర్హులు. దత్తత కోరుకునే దంపతులు, వ్యక్తులు ‘కేరింగ్స్’ పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
ఆధార్, పాన్, జనన, ఆదాయ, వివాహ, ఆరోగ్య ధ్రువపత్రాలతో పాటు పోలీసుస్టేషన్ నుంచి క్లియరెన్స్ వంటివన్నీ 30 రోజుల్లోగా అందులో అప్లోడ్ చేయాలి. ఒంటరి వ్యక్తి అయితే విడాకుల డిక్రీ/ భర్త లేదా భార్య మరణ ధ్రువపత్రం, బంధువుల ష్యూరిటీ కూడా సమర్పించాలి. ఈ దరఖాస్తులను వివిధ దశల్లో పరిశీలించి సీనియారిటీ, దంపతుల వయసు ఇతర నిబంధనల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని పిల్లలను దత్తత ఇస్తారు. బంధువుల పిల్లల్ని దత్తత తీసుకోవాలన్నా సెంట్రల్ అడాప్షన్ రిసోర్స్ అథారిటీ (కారా) అనుమతి పొందాల్సిందే.
ఇరువురి అనుమతీ కావాలి : హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్లోని సెక్షన్-12 ప్రకారం దత్తత పిల్లలకు కన్నబిడ్డలతో సమానంగా హక్కులు ఉంటాయని న్యాయవాది జి. వరలక్ష్మి తెలిపారు. దత్తత జరిగేటప్పుడు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు (ఆర్థికలావాదేవీలు) ఉంటే అది చెల్లదని ఆవిడ వివరిస్తున్నారు. ఈ చట్టంలోని సెక్షన్-9 ప్రకారం దత్తత తీసుకునేది ఆడపిల్లని అయితే, అప్పటికే ఇంకో ఆడపిల్ల, అబ్బాయి అయితే మరో మగపిల్లాడు ఉండకూడదని న్యాయవాది తెలిపారు. భార్యాభర్తలు రెండోవారి అనుమతి లేకుండా దత్తత తీసుకోకూడదని, 15 ఏళ్ల లోపు పిల్లలనే స్వీకరించాలని స్పష్టం చేశారు. అలానే, దత్తత తీసుకునే తండ్రికీ కూతురికీ, తల్లి తీసుకుంటే ఆమెకీ ఆ కొడుక్కీ 21 సంవత్సరాల వయసు వ్యత్యాసం ఉండాలని అంటున్నారు. ఇచ్చేవారికి కూడా కొన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని, తల్లిదండ్రులు కాకుండా వేరేవారు ఇస్తుంటే సంరక్షకులుగా కోర్టు పర్మిషన్ తీసుకోవాలని న్యాయవాది జి. వరలక్ష్మి వెల్లడించారు.
