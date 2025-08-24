Leaders Tributes to CPI Leader Suravaram Sudhakar Reddy : సీపీఐ జాతీయ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ ఎంపీ సురవరం సుధాకర్రెడ్డి పార్థివ దేహాన్ని గచ్చిబౌలి కేర్ ఆస్పత్రి నుంచి మఖ్దూం భవన్కు తరలించారు. నేతలు, అభిమానుల సందర్శనార్థం సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఆయన భౌతిక కాయాన్ని ఉంచనున్నారు. సురవరం సుధాకర్రెడ్డి పార్థివ దేహానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నివాళులు అర్పించారు. మఖ్దూం భవన్కు వెళ్లి పూలమాలతో శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.
అందరూ స్మరించుకునేలా చేస్తాం : ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. పేదలు, బహుజనుల కోసం పోరాడిన గొప్ప నేత సురవరం సుధాకర్రెడ్డి అని కొనియాడారు. రాజీపడని సిద్ధాంతాలతో రాజకీయాల్లో ఎదిగిన నేత అని గుర్తు చేశారు. విద్యార్థి దశ నుంచి జాతీయ స్థాయి నాయకుడిగా సురవరం ఎదిగారని, పాలమూరు జిల్లా బిడ్డ జాతీయ స్థాయి నేతగా ఎదగటం గర్వకారణమని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పాలమూరు జిల్లాకు వన్నె తెచ్చిన గొప్పనేతల్లో సురవరం సుధాకర్రెడ్డి ఒకరని కొనియాడారు. అధికారం ఉన్నా, లేకున్నా తన సిద్ధాంతాలను ఎప్పుడూ వీడలేదని కొనియాడారు. సురవరం కుటుంబానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా మంచి కార్యక్రమం చేపడుతుందని, దీనిపై మంత్రివర్గంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని అన్నారు. ప్రభుత్వం గొప్ప నేతల పేర్లను పలు సంస్థలకు పెట్టిందని, సురవరం సుధాకర్రెడ్డి సేవలను అందరూ స్మరించుకునేలా చేస్తామని తెలిపారు.
"పేదలు, బహుజనుల కోసం పోరాడిన గొప్ప నేత సురవరం. రాజీపడని సిద్ధాంతాలతో రాజకీయాల్లో ఎదిగిన నేత సురవరం. విద్యార్థి నేత నుంచి జాతీయ స్థాయి నేతగా ఎదిగారు. పాలమూరు జిల్లా బిడ్డ జాతీయ స్థాయి నేతగా ఎదగటం గర్వకారణం. పాలమూరు జిల్లాకు వన్నె తెచ్చిన గొప్ప నేతల్లో సురవరం ఒకరు. అధికారం ఉన్నా లేకున్నా తన సిద్ధాంతాలను ఎప్పుడూ వీడలేదు. సురవరం కుటుంబానికి ఈ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. సురవరం సుధాకర్రెడ్డి జ్ఞాపకార్థం ఏదైనా చేపడతాం. ఈ ప్రభుత్వం గొప్ప నేతల పేర్లను పలు సంస్థలకు పెట్టింది. సురవరం సుధాకర్రెడ్డి సేవలను కూడా అందరూ స్మరించుకునేలా చేస్తాం."- రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
గాంధీ ఆసుపత్రికి పార్థివదేహం : ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ హైదరాబాద్ చేరుకొని సుధాకర్రెడ్డి పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పించనున్నారు. అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరపాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. అధికారిక లాంఛనాలు పూర్తి అయిన తర్వాత ఆయన పార్థివ దేహాన్ని గాంధీ ఆస్పత్రికి అప్పగించనున్నారు.
కమ్యూనిస్టు దిగ్గజం సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి కన్నుమూత - సీఎం సహా ప్రముఖుల సంతాపం