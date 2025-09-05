ETV Bharat / state

భద్రాచలం రోడ్డు -డోర్నకల్‌ మధ్య డబుల్‌ లైన్‌ - ఆ స్టేషన్లకు తప్పనున్న సింగిల్‌ లైన్‌ కష్టాలు - BHADRACHALAM ROAD TO DORNAKAL JN

ఖమ్మం జిల్లా ఆరు గ్రామాల పరిధిలో 355 మంది రైతుల నుంచి భూసేకరణ - 2023-24 బడ్జెట్‌లో రూ.100 కోట్ల నిధులు కేటాయింపు - ఆరు రైల్వేస్టేషన్లకు తప్పనున్న సింగిల్‌ లైన్‌ కష్టాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 2:53 PM IST

Bhadrachalam Road To Dornakal Jn Railway Line Doubling : ఏళ్లనాటి రైల్వే లైన్​ డబులింగ్​ కల నెరవేరబోతోంది. భద్రాచలం రోడ్డు - డోర్నకల్ జంక్షన్​​ మధ్య డబుల్​ లైన్​ నిర్మాణంపై కొత్త ఆశలు చిగురించాయి. రైల్వే డబుల్​ లైన్​ కోసం భూసేకరణకు భారత ప్రభుత్వం నూతన గెజిట్​ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం ఖమ్మం జిల్లా సింగరేణి మండలంలోని ఆరు గ్రామాల పరధిలో 355 మంది రైతుల నుంచి 32.03 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం సేకరించనుంది. ఈ ప్రాంతంలో రెండవ రైల్వే లైన్ విస్తరణ కోసం రైల్వే శాఖ రూ.770.12 కోట్లు ఖర్చు చేయబోతుంది. దీనికోసం 2023-24 బడ్జెట్​లో రూ.100 కోట్ల నిధులు కేటాయించింది. ఈ రైల్వేై లైన్​ డబ్లింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయితే భద్రాచలం రోడ్డు - డోర్నకల్​ మధ్య 54.43 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని ఆరు స్టేషన్​లకు సింగిల్​ లైన్​ కష్టాలు తప్పనున్నాయి. దీనితో భద్రాచలం క్షేత్రానికి ప్రయాణం వేగవంతమౌతుంది. ఈ ప్రాంతం పర్యాటక పరంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి దిశాగా పరుగులు పెట్టబోతుంది.

కలిగే ప్రయోజనాలు :

  • డోర్నకల్ జంక్షన్​ - భద్రాచలం రోడ్డు మధ్య డబ్లింగ్ పూర్తైతే ఉమ్మడి ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాలు మరింత అభివృద్ధి చెందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
  • ప్రస్తుతం ఈ మార్గం గుండా మూడు ఎక్స్​ప్రెస్ రైళ్లు, సుమారు 14 గూడ్స్​ రైళ్లు సేవలందిస్తున్నాయి. అయితే ఇవి ప్రయాణికులకు, గూడ్స్ రవాణాకు సరిపోవడం లేదు. ఈ మార్గంలో సింగిల్​లైన్​ కష్టాలు తీరిపోతే సికింద్రాబాద్​, విజయవాడ, బలార్ష వైపు అదనంగా కొత్త ఎక్స్​ప్రెస్​లు, గూడ్స్ రైళ్లు నడిపేందుకు వీలవుతుంది.
  • నల్గొండ జిల్లా దామరచర్లలోని 4 వేల మెగావాట్ల సూపర్​ థర్మల్​ పవర్ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన బొగ్గును ముణుగూరు, కొత్తగూడెం వివిధ ప్రాంతాల్లోని బొగ్గు గనుల నుంచి డోర్నకల్​ జంక్షన్​ మీదుగా రవాణా చేస్తారు. ఇది కార్యరూపం దాల్చాలంటే రైల్వే లైన్​ డబ్లింగ్ తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది.
  • వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భద్రాచలంలోని రామాలవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల కష్టాలు గట్టెక్కుతాయి.
  • సికింద్రాబాద్​, విజయవాడ, బెళగావి వైపు నుంచి రైలు మార్గం ద్వారా సీతారామచంద్రుని దర్శనంకోసం రావడానికి సులభతరం అవుతుంది.
  • భద్రాచలం ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
  • భద్రాచలం రోడ్డు - డోర్నకల్​ మధ్య డబ్లింగ్​తో పాటు భద్రాచలం రోడ్డు - కొవ్వూరు, మల్కాన్​గిరి రైల్వేలైన్లు పూర్తయితే కొత్తగూడెం పట్టణం ప్రధాన జంక్షన్​గా మారుతుంది.
  • ఈ ప్రాంతంలో డబుల్​ లైన్​ వల్ల రైళ్ల ఆలస్యం పూర్తిగా తగ్గిపోయి రైళ్లు సరైన సమయానికి చేరి ప్రయాణ సమయం ఆదా అవతుంది. ఈ కారణంగా ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండటంతో పాటు రవాణా ఖర్చులు కూడా బాగా తగ్గుతాయి.
  • రైళ్ల రాకపోకలు పెరిగి స్థానికంగా వసతులు, ఇతర సేవలు, వర్తక వాణిజ్యాలు, స్థానిక వ్యాపారాలు మరింతగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింతగా బలపడుతుంది.

