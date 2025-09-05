Bhadrachalam Road To Dornakal Jn Railway Line Doubling : ఏళ్లనాటి రైల్వే లైన్ డబులింగ్ కల నెరవేరబోతోంది. భద్రాచలం రోడ్డు - డోర్నకల్ జంక్షన్ మధ్య డబుల్ లైన్ నిర్మాణంపై కొత్త ఆశలు చిగురించాయి. రైల్వే డబుల్ లైన్ కోసం భూసేకరణకు భారత ప్రభుత్వం నూతన గెజిట్ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం ఖమ్మం జిల్లా సింగరేణి మండలంలోని ఆరు గ్రామాల పరధిలో 355 మంది రైతుల నుంచి 32.03 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం సేకరించనుంది. ఈ ప్రాంతంలో రెండవ రైల్వే లైన్ విస్తరణ కోసం రైల్వే శాఖ రూ.770.12 కోట్లు ఖర్చు చేయబోతుంది. దీనికోసం 2023-24 బడ్జెట్లో రూ.100 కోట్ల నిధులు కేటాయించింది. ఈ రైల్వేై లైన్ డబ్లింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయితే భద్రాచలం రోడ్డు - డోర్నకల్ మధ్య 54.43 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని ఆరు స్టేషన్లకు సింగిల్ లైన్ కష్టాలు తప్పనున్నాయి. దీనితో భద్రాచలం క్షేత్రానికి ప్రయాణం వేగవంతమౌతుంది. ఈ ప్రాంతం పర్యాటక పరంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి దిశాగా పరుగులు పెట్టబోతుంది.
కలిగే ప్రయోజనాలు :
- డోర్నకల్ జంక్షన్ - భద్రాచలం రోడ్డు మధ్య డబ్లింగ్ పూర్తైతే ఉమ్మడి ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాలు మరింత అభివృద్ధి చెందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
- ప్రస్తుతం ఈ మార్గం గుండా మూడు ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు, సుమారు 14 గూడ్స్ రైళ్లు సేవలందిస్తున్నాయి. అయితే ఇవి ప్రయాణికులకు, గూడ్స్ రవాణాకు సరిపోవడం లేదు. ఈ మార్గంలో సింగిల్లైన్ కష్టాలు తీరిపోతే సికింద్రాబాద్, విజయవాడ, బలార్ష వైపు అదనంగా కొత్త ఎక్స్ప్రెస్లు, గూడ్స్ రైళ్లు నడిపేందుకు వీలవుతుంది.
- నల్గొండ జిల్లా దామరచర్లలోని 4 వేల మెగావాట్ల సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన బొగ్గును ముణుగూరు, కొత్తగూడెం వివిధ ప్రాంతాల్లోని బొగ్గు గనుల నుంచి డోర్నకల్ జంక్షన్ మీదుగా రవాణా చేస్తారు. ఇది కార్యరూపం దాల్చాలంటే రైల్వే లైన్ డబ్లింగ్ తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది.
- వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భద్రాచలంలోని రామాలవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల కష్టాలు గట్టెక్కుతాయి.
- సికింద్రాబాద్, విజయవాడ, బెళగావి వైపు నుంచి రైలు మార్గం ద్వారా సీతారామచంద్రుని దర్శనంకోసం రావడానికి సులభతరం అవుతుంది.
- భద్రాచలం ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
- భద్రాచలం రోడ్డు - డోర్నకల్ మధ్య డబ్లింగ్తో పాటు భద్రాచలం రోడ్డు - కొవ్వూరు, మల్కాన్గిరి రైల్వేలైన్లు పూర్తయితే కొత్తగూడెం పట్టణం ప్రధాన జంక్షన్గా మారుతుంది.
- ఈ ప్రాంతంలో డబుల్ లైన్ వల్ల రైళ్ల ఆలస్యం పూర్తిగా తగ్గిపోయి రైళ్లు సరైన సమయానికి చేరి ప్రయాణ సమయం ఆదా అవతుంది. ఈ కారణంగా ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండటంతో పాటు రవాణా ఖర్చులు కూడా బాగా తగ్గుతాయి.
- రైళ్ల రాకపోకలు పెరిగి స్థానికంగా వసతులు, ఇతర సేవలు, వర్తక వాణిజ్యాలు, స్థానిక వ్యాపారాలు మరింతగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింతగా బలపడుతుంది.
