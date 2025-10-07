ETV Bharat / state

ఏకగ్రీవ పంచాయతీ నజరానా నిధులెక్కడా? - ఇప్పుడైనా ఇస్తారా?

ఇప్పటివరకూ రాని ఏకగ్రీవ పంచాయతీ నజరానా నిధులు - ఒక్కో గ్రామ పంచాయతీకి రూ.10 లక్షల ప్రోత్సాహం - ఇప్పటివరకు అందని ప్రోత్సాహం

Gram Panchayat Funds : ప్రజలు ఐకమత్యంగా ఉండి ప్రశాంత వాతావరణంలో పల్లెలను తీర్చిదిద్దుకోవాలన్న లక్ష్యంతో గత ప్రభుత్వం ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు నజరానాలను ప్రకటించింది. సర్పంచి, వార్డు సభ్యులను ఏకగ్రీవం చేసుకున్న ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి రూ.10 లక్షలు ఇస్తానంది. పైగా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధుల నుంచి ఆయా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఒక్కో గ్రామ పంచాయతీకి రూ.10 లక్షల ప్రోత్సాహక నిధులు కేటాయిస్తామని కూడా ప్రకటించారు. ఈ రెండు కలిపి రూ.20 లక్షలు నిధులు రానున్నాయి.

దీంతో గ్రామాన్ని ఎంతోకొంత అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రజలంతా ఏకమయ్యారు. ఈ క్రమంలో పార్టీలను పక్కన పెట్టి ఏకగ్రీవాలకు కలిసి కదిలారు. ఇలా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో 1,733 జీపీలలో 237 చోట్ల ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. ఇందుకు సంబంధించి రూ.23.70 కోట్లు రావాల్సి ఉంది. కానీ పాలకవర్గాల పదవీకాలం ముగిసినా చిల్లిగవ్వ కూడా ఇవ్వనే లేదు. అటు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు సైతం తమకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేదని ఏకగ్రీవంగా గెలిచిన వారు చెబుతున్నారు.

మరి ఈ ఎన్నికల్లో : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు పచ్చజెండా ఊపిన విషయం తెలిసిందే. ముందుగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలను నిర్వహించేందుకు షెడ్యూల్​ ప్రకటించింది. ఈ ఎన్నికల తదుపరి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు సైతం చేస్తుంది. రానున్న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఏకగ్రీవ పాలకవర్గాలకు నజరానాలను ఇప్పటివరకూ ప్రకటించలేదు. ఒకవేళ ప్రకటించినా ప్రజల స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుందన్నది ఇక్కడ చర్చనీయాంశం. గత ప్రభుత్వాన్ని నమ్మి ప్రజలు ఏకగ్రీవాలు చేసుకుంటే ఎలాంటి నిధులు అనేవి రాక, ప్రజలకిచ్చిన హామీలను నెరవేర్చలేకపోయామని మాజీలు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

"గ్రామ పంచాయతీని ఏకగ్రీవం చేసుకుంటే ప్రభుత్వం నజరానా నిధులిస్తుందని ప్రజలందరినీ, పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి ఏకగ్రీవం చేసుకున్నాం. నిధులు వస్తాయని ఎంతోకాలం ఎదురుచూశాం. మా పదవీకాలం ముగిసినా నిధులు రాలేదు" - దండెబోయిన మల్లేష్​, పాటిమట్ల ఏకగ్రీవ మాజీ సర్పంచి

మూడు దశల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో స్థానిక పోరు మొదలైంది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు మూడు దశల్లో జరగనున్నాయి. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు రెండు దశల్లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఎన్నికల నిర్వహణకు రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్​ను ప్రతిపాదించారు. ఇప్పటికే రూ.3.08 కోట్లు ఈ ఎన్నికల కోసం విడుదల చేశారు. ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 1,67,03,163 మంది గ్రామీణ ఓటర్లు పాల్గొననున్నారు.

రాష్ట్రంలో మొత్తం 12,760 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,12,534 వార్డులు, 5,763 ఎంపీటీసీలు, 565 జడ్పీటీసీలకు ప్రత్యక్షంగా, 565 మండల ప్రజాపరిషత్​ అధ్యక్షులు(ఎంపీపీలు), జడ్పీ ఛైర్​పర్సన్​ స్థానాలకు పరోక్షంగా ఎన్నికలు జరుగుతాయి. మొత్తం పంచాయతీల్లో వందశాతం ఎస్టీలున్న పంచాయతీలు 1,248, షెడ్యూల్డ్​ ప్రాంతాల్లోనివి 1,289, ఇతర ప్రాంతాల్లోనివి 10,223 ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 11 గుర్తింపు పొందిన పార్టీలు ఉండగా, 31 నమోదు పార్టీలు తమ గుర్తులపై జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో పాల్గొంటాయి. 3 విడతలుగా జరగనున్న ఈ స్థానిక పోరు కోసం అధికార కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ సిద్ధమవుతున్నాయి. స్థానిక పోరులో తమ బలం చూపించుకోవాలని తహతహలాడుతున్నాయి.

