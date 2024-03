Last Rites of Telugu doctor Ujwala who Died in Australia: ఆస్ట్రేలియాలో ట్రెక్కింగ్ కోసం స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లి, ప్రమాదంలో మరణించిన తెలుగు వైద్యురాలు ఉజ్వల మృతదేహం స్వస్థలానికి చేరుకుంది. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరానికి చెందిన ఉజ్వల ఆస్ట్రేలియాలో డాక్టర్​గా పని చేస్తున్నారు. ఈనెల 2వ తేదీన స్నేహితులతో కలిసి ట్రెక్కింగ్ వెళ్లిన ఉజ్వల ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి లోయలో పడి మృతి చెందారు.

చిన్ననాటి కలను సాకారం చేసుకుని: ఉజ్వల చిన్నప్పటి నుంచి డాక్టర్ కావాలని అనుకునేవారు. అనుకున్నట్లుగానే వైద్యురాలు కావాలనుకున్న తన చిన్ననాటి కలను సాకారం చేసుకున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా తనకు ఇష్టమైన విభాగంలో పీజీ పూర్తి చేసి ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. జీవితంలోనూ, వైద్య వృత్తిలో మరింత గొప్పగా రాణించాలని అనుకున్నారు. అందుకు తగ్గట్లగానే నిరంతం తాను కన్న కలలు కోసం కృషి చేస్తూ వచ్చారు. అయితే ఆమె ఒకటి తలిస్తే, విధి మరోలా తలచింది. మృత్యువు రూపంలో విధి ఆమెను చిన్నచూపు చూసింది.

సంతోషంగా గడిపేందుకు ట్రెక్కింగ్‌కు వెళ్లి: స్నేహితులతో కలిసి సంతోషంగా గడిపేందుకు ట్రెక్కింగ్‌కు కోసం వెళ్లిన తెలుగు వైద్యురాలు ఉజ్వల ప్రమాదవశాత్తు ఆస్ట్రేలియాలో మృతి చెందారు. కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన వేమూరు ఉజ్వల (23) ఆస్ట్రేలియా గోల్డ్‌కోస్ట్‌లోని బాండ్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంబీబీఎస్‌ (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె రాయల్‌ బ్రిస్బేన్‌ ఉమెన్స్‌ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్​గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి లోయలో పడి: ఈనెల 2వ తేదీన సరదాగా తోటి స్నేహితులతో కలిసి ట్రెక్కింగ్‌కు వెళ్లిన ఉజ్వల ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి లోయలో పడి మరణించింది. అనుకోకుండా జరిగిన ఈ ఘటనలో ఉజ్వల మరణించడంతో (Telugu Doctor Ujwala Died in Australia) ఆమె తల్లిదండ్రులు, బంధువులకు తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది. తల్లిదండ్రులైన వేమూరు మైథిలి, వెంకటేశ్వరరావు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆస్ట్రేలియాలోనే స్థిరపడ్డారు. అంత్యక్రియల నిమిత్తం ఉజ్వల భౌతిక కాయాన్ని ఉంగుటూరు మండలం ఎలుకపాడులోని అమ్మమ్మ, తాతయ్యల ఇంటికి తీసుకొస్తున్నట్లు ఇప్పటికే కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్న కుటుంబ సభ్యులు: ఈ క్రమంలో నేడు డాక్టర్ ఉజ్వల మృతదేహం స్వస్థలానికి చేరుకుంది. ఉజ్వల మృతదేహాన్ని చూసి కుటుంబ సభ్యులు బోరున విలపిస్తున్నారు. జీవితంలో మరింత ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలని కలలుకన్న డాక్టర్ ఉజ్వల విగత జీవిగా ఉండటాన్ని చూసి కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నారు. ఉంగుటూరు మండలం ఎలుకపాడులో ఉజ్వల అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నారు.

