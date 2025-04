ETV Bharat / state

కావలి చేరుకున్న మధుసూదన్‌ భౌతికకాయం - నేడు అంత్యక్రియలు - LAST RITES OF MADHUSUDHAN RAO

Published : April 24, 2025 at 9:01 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Last Rites of Madhusudhan Rao in Kavali: జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ మధుసూదన్‌ మృతి చెందడం కావలి పట్టణ ప్రజలను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ప్రజలు పెద్దఎత్తున రోడ్డుపైకి వచ్చి కొవ్వొత్తులతో ర్యాలీలు నిర్వహించాయి. ర్యాలీలో పాల్గొన్న మృతుడి బావ పీవీ రావు పర్యాటకులను ఇలా కాల్చి చంపడం దారుణమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మధుసూదన్‌రావు భౌతికకాయం శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలికి చేరుకుంది. మధుసూదన్‌ రావు 12 సంవత్సరాల క్రితమే బెంగళూరులో స్థిరపడ్డారు. ఆయన మృతదేహానికి నేడు కావలిలో అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. అంతిమ సంస్కారాల్లో పలువురు మంత్రులు పాల్గొననున్నారు.

జమ్మూ కాశ్మీర్​లో పర్యటక ప్రాంతాలు చూడటానికి వెళ్లిన ఈ కుటుంబంలో, మధుసూదర్ రావును ఉగ్రవాదులు దారుణంగా కాల్చి చంపారు. మృతదేహాన్ని అర్ధరాత్రి విమానంలో చెన్నైకి, అక్కడి నుంచి తెల్లవారు జామున కావలికి తీసుకువచ్చారు. నెల్లూరు జిల్లా కావలి కుమ్మర వీధిలో మధుసూదన్ రావు తల్లిదండ్రులు నివాసం ఉంటున్నారు. మధుసూదన్ తల్లిదండ్రులు తిరుపాలు, పద్మావతి కావలిలో అరటిపండ్లు, కొబ్బరి కాయల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెల తరువాత మధుసూదన్‌ పుట్టారు. ఆర్థిక స్థోమత లేకున్నా ఎంతో కష్టపడి చదివించారు.

మధుసూదన్ రావుకు ఉపాధిలో భాగంగా 12 ఏళ్ల క్రితం బెంగళూరుకు వెళ్లి స్థిరపడ్డారు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజనీర్​గా పని చేస్తున్నారు. 20 ఏళ్ల క్రితం కామాక్షితో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇంటర్మీడియట్ చదివే కుమార్తె, 8వ తరగతి చదివే కుమారుడు ఉన్నారు. సెలవులు కావడంతో కుటుంబంతో కశ్మీర్​కు వెళ్లారు. అక్కడ ఉగ్రవాదులు దాడిలో మధుసూదర్ రావు మృతి చెందారు.