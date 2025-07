ETV Bharat / state

మేడారం మహా జాతర తేదీలు వచ్చేశాయి - వనదేవతల దర్శనం ఎప్పుడంటే? - MEDARAM JATARA 2026 DATES ANNOUNCED

Medaram Jatara 2026 Dates Announced ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 2, 2025 at 10:30 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 10:43 AM IST 1 Min Read

Medaram Jatara 2026 Dates Announced : ఆసియాలోనే అతి పెద్ద గిరిజన జాతరగా పేరుగాంచిన మేడారం మహా జాతర తేదీలు ఖరారయ్యాయి. అక్కడి పూజారుల సంఘం పండగ రోజులను ప్రకటించింది. 2026 జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు జాతర జరుగుతుందని పూజారులు వెల్లడించారు. 28న సారలమ్మ, గోవిందరాజు, పగిడిద్దరాజు గద్దెలకు వస్తారు. 29న సమ్మక్క తల్లి చిలకలగుట్ట నుంచి గద్దెలకు చేరుకుంటారు. 30న భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. 31న సాయంత్రం 6 గంటలకు అమ్మవార్ల వనప్రవేశం ఉంటుందని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ములుగు జిల్లాలోని తాడ్వాయి మండలం మేడారంలో ఈ జాతర జరగనుంది. వచ్చే జాతర నిరుటి లెక్కుండదు! - మేడారంపై ప్రభుత్వం ఫుల్​ ఫోకస్​

Last Updated : July 2, 2025 at 10:43 AM IST