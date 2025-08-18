Large Quantity of Alphazolam Seized in Achyutapuram: అనకాపల్లి జిల్లాలోని అచ్యుతాపురంలో భారీగా ఆల్ఫాజోలం పట్టుబడింది. అలానే దీనిని తరలిస్తున్న 8 మందిని డీఆర్ఐ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. రూ.23.88 కోట్ల విలువ చేసే 119.4 కిలోల ఆల్ఫాజోలంను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఓ గిడ్డంగిలో తయారు చేసి డెలివరీకి సిద్ధంగా ఉన్న ఆల్ఫాజోలంను నిందితుల నుంచి కస్టమర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, కాకినాడకు చెందిన డీఆర్ఐ అధికారులు కలిసికట్టుగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్లో వీరిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ఆల్ఫాజోలంతోపాటు 87.8 కిలోల ముడి సరకును కూడా డీఆర్ఐ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
