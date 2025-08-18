ETV Bharat / state

రాక్షస సాలీడు - ఇది కాటేస్తే ప్రాణాలు పైకే - RARE WILDLIFE IN LANKAMALA FOREST

లంకమల అభయారణ్యంలో అరుదైన జీవజాలం - కెమెరాలకు చిక్కుతున్న వన్యప్రాణులు

Lankamala Rare wildlife Sanctuary
Lankamala Rare wildlife Sanctuary (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 9:41 PM IST

2 Min Read

Lankamala Rare wildlife Sanctuary : ప్రకతి సౌందర్యానికే కాక జీవ వైవిధ్యానికి ప్రతీక లంకమల అభయారణ్యం. ఓవైపు అందాల కోనలు, కొండలూ, జలపాతాలూ. పచ్చని ప్రకృతి సోయగం. మరోవైపు ఎటు చూసినా సుందర మనోహర దృశ్యాలు, ఎత్తైనా కొండ శిఖరాలు, లోతైనా లోయలు, నింగికి ఎగిసిన వృక్షాలు, సాధారణ, అరుదైన వన్యప్రాణులు. అంతేకాక అపారమైన, అరుదైన సూక్ష్మ, స్థూల జీవ జాతుల సంపదతో అలలారుతోంది.

అంతేకాక చరిత్రాసక్తి ఉన్నవారి కోసం రాతియుగం నాటి రేఖాచిత్రాలూ, రాయలనాటి నిర్మాణాలూ. భక్తుల కోసం మార్మికతలెన్నో ఇముడ్చుకున్న ఆలయాలు. పక్షి ప్రేమికుల కోసం ఆరుదైన విహంగాలు. ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న చూడచక్కని ప్రదేశం. ఓవైపు శేషాచలం అడవులు, మరోవైపు నల్లమల అభయారణ్యం వీటి మధ్య త్రికోణాకృతిలో ఉంటుంది లంకమల. అందుకే ఈ ప్రాంతం ఎంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.

ఇక్కడి అరుదైన సంపదను పరిశీలించేందుకు ఇప్పటికే కేంద్ర సంస్థల పరిశోధక సంస్థలు సందర్శించి వెళ్లారు. విభిన్నమైన, అరుదైన జీవజాతుల సంపదను గుర్తించి వాటిపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. అటవీ అధికారులు కొన్ని ప్రత్యక్షంగా మరికొన్నింటిని విదేశీ డిజిటల్‌ సాంకేతిక కెమెరాల ద్వారా గుర్తించి వెలుగులోకి తెస్తున్నారు. ఇటీవల చిక్కిన అరుదైన వన్య ప్రాణులివి.

Lankamala Rare wildlife Sanctuary
హనీబాడ్జర్‌ (Eenadu)
  • ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో 46,442,82 హెక్టార్లలో లంకమల అభయారణ్యం ఉంది. సిద్దవటం రేంజిలో 26,392,75 హెక్టార్లలో విస్తరించి ఉంది. లంకమలలో చిరుతపులి, పెద్దపులి, ఎలుగుబంట్లు, రేచు కుక్కలు, జింకలు, కణుజు, పొడదుప్పి, అడవి పిల్లి, కొండ గొర్రెలు, మాను పిల్లి ఇలా 24 రకాల వన్యప్రాణులు సంచరిస్తున్నాయి.
  • ముఖ్యంగా అరుదైన చింకారా, గడ్డి జింక, కుందేటి సాలవ, రాక్షస సాలీడు, ఆలువ, హనీబాడ్జర్, మరికొన్ని రకాల ప్రాణులు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
  • గతంలో గ్రామాలకు సమీపాల్లో ఉన్న అటవీ ప్రాంతాల్లో తోడేళ్లు, నక్కలు సంచరిస్తుండేవి. క్రమంగా అవి వివిధ కారణాలతో మరణించడంతో వాటి జాతి తగ్గిపోయి అంతరించిపోయే దశకు చేరుకుంది. ఇటీవల పాలకొండల్లో, సిద్దవటం రేంజిలో అవి మళ్లీ కెమెరాలకు కన్పించడం గమనార్హం.
  • మరోవైపు రాక్షస సాలీడు అత్యంత ప్రమాదరమైన విష ప్రాణి. ఇది కాటేస్తే తక్కువ సమయంలోనే మరణిస్తారు. మద్దూరు బీటు అడవుల్లో వీటిని గుర్తించారు.
Lankamala Rare wildlife Sanctuary
అరుదైన ప్రాణి చింకారా (Eenadu)

చింకారా అనే అరుదైన ప్రాణి ఇతర రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఉండేవి. ఈ ఏడాది మార్చిలో సిద్దవటం లంకమలలో దర్శనమిచ్చింది. ఇది కృష్ణ జింకను పోలి ఉంటుంది. ఇవి పూర్తిగా పొదలు, గడ్డి మైదానాలతో కూడిన ప్రాంతాల్లో నివసించేందుకు ఇష్టపడతాయి. సహజంగా ఇవి అతి సున్నితమైనవని చెప్పవచ్చు. మరోవైపు అరుదైన కలివికోడి ఆచూకీ కోసం, పులుల గణన కోసం ఏర్పాటు చేసిన సాంకేతిక కెమెరాలకు ఇవన్నీ చిక్కుతుడడం గమనార్హం.

అటవీ సంపద పరిరక్షణకు కృషి : లంకమల అభయారణ్యం అత్యంత విశిష్టమైన ప్రాంతమని సిద్ధవటం అటవీ క్షేత్రాధికారిణి కళావతి తెలిపారు. అరుదైన జీవ జాతులకు నిలయంగా మారిందన్నారు. కలివికోడి ఆచూకీ కోసం సాంకేతిక డిజిటల్‌ కెమెరాలు అమర్చి నిత్యాన్వేషణ కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. కెమెరాల్లో అరుదైన వన్యప్రాణులు నమోదవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. అవి ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. లంకమల అడవులు అరుదైన ప్రాణులకు మరింత అనువైనవిగా మారడంతో వాటి పరిరక్షణకు కృషి చేస్తున్నామని కళావతి వెల్లడించారు.

అరుదైన 'చింకారా’ - లంకమల అభయారణ్యంలో ప్రత్యక్షం

నల్లమలలో పెరిగిన పులులు - తగ్గిన ఆహారం

Lankamala Rare wildlife Sanctuary : ప్రకతి సౌందర్యానికే కాక జీవ వైవిధ్యానికి ప్రతీక లంకమల అభయారణ్యం. ఓవైపు అందాల కోనలు, కొండలూ, జలపాతాలూ. పచ్చని ప్రకృతి సోయగం. మరోవైపు ఎటు చూసినా సుందర మనోహర దృశ్యాలు, ఎత్తైనా కొండ శిఖరాలు, లోతైనా లోయలు, నింగికి ఎగిసిన వృక్షాలు, సాధారణ, అరుదైన వన్యప్రాణులు. అంతేకాక అపారమైన, అరుదైన సూక్ష్మ, స్థూల జీవ జాతుల సంపదతో అలలారుతోంది.

అంతేకాక చరిత్రాసక్తి ఉన్నవారి కోసం రాతియుగం నాటి రేఖాచిత్రాలూ, రాయలనాటి నిర్మాణాలూ. భక్తుల కోసం మార్మికతలెన్నో ఇముడ్చుకున్న ఆలయాలు. పక్షి ప్రేమికుల కోసం ఆరుదైన విహంగాలు. ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న చూడచక్కని ప్రదేశం. ఓవైపు శేషాచలం అడవులు, మరోవైపు నల్లమల అభయారణ్యం వీటి మధ్య త్రికోణాకృతిలో ఉంటుంది లంకమల. అందుకే ఈ ప్రాంతం ఎంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.

ఇక్కడి అరుదైన సంపదను పరిశీలించేందుకు ఇప్పటికే కేంద్ర సంస్థల పరిశోధక సంస్థలు సందర్శించి వెళ్లారు. విభిన్నమైన, అరుదైన జీవజాతుల సంపదను గుర్తించి వాటిపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. అటవీ అధికారులు కొన్ని ప్రత్యక్షంగా మరికొన్నింటిని విదేశీ డిజిటల్‌ సాంకేతిక కెమెరాల ద్వారా గుర్తించి వెలుగులోకి తెస్తున్నారు. ఇటీవల చిక్కిన అరుదైన వన్య ప్రాణులివి.

Lankamala Rare wildlife Sanctuary
హనీబాడ్జర్‌ (Eenadu)
  • ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో 46,442,82 హెక్టార్లలో లంకమల అభయారణ్యం ఉంది. సిద్దవటం రేంజిలో 26,392,75 హెక్టార్లలో విస్తరించి ఉంది. లంకమలలో చిరుతపులి, పెద్దపులి, ఎలుగుబంట్లు, రేచు కుక్కలు, జింకలు, కణుజు, పొడదుప్పి, అడవి పిల్లి, కొండ గొర్రెలు, మాను పిల్లి ఇలా 24 రకాల వన్యప్రాణులు సంచరిస్తున్నాయి.
  • ముఖ్యంగా అరుదైన చింకారా, గడ్డి జింక, కుందేటి సాలవ, రాక్షస సాలీడు, ఆలువ, హనీబాడ్జర్, మరికొన్ని రకాల ప్రాణులు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
  • గతంలో గ్రామాలకు సమీపాల్లో ఉన్న అటవీ ప్రాంతాల్లో తోడేళ్లు, నక్కలు సంచరిస్తుండేవి. క్రమంగా అవి వివిధ కారణాలతో మరణించడంతో వాటి జాతి తగ్గిపోయి అంతరించిపోయే దశకు చేరుకుంది. ఇటీవల పాలకొండల్లో, సిద్దవటం రేంజిలో అవి మళ్లీ కెమెరాలకు కన్పించడం గమనార్హం.
  • మరోవైపు రాక్షస సాలీడు అత్యంత ప్రమాదరమైన విష ప్రాణి. ఇది కాటేస్తే తక్కువ సమయంలోనే మరణిస్తారు. మద్దూరు బీటు అడవుల్లో వీటిని గుర్తించారు.
Lankamala Rare wildlife Sanctuary
అరుదైన ప్రాణి చింకారా (Eenadu)

చింకారా అనే అరుదైన ప్రాణి ఇతర రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఉండేవి. ఈ ఏడాది మార్చిలో సిద్దవటం లంకమలలో దర్శనమిచ్చింది. ఇది కృష్ణ జింకను పోలి ఉంటుంది. ఇవి పూర్తిగా పొదలు, గడ్డి మైదానాలతో కూడిన ప్రాంతాల్లో నివసించేందుకు ఇష్టపడతాయి. సహజంగా ఇవి అతి సున్నితమైనవని చెప్పవచ్చు. మరోవైపు అరుదైన కలివికోడి ఆచూకీ కోసం, పులుల గణన కోసం ఏర్పాటు చేసిన సాంకేతిక కెమెరాలకు ఇవన్నీ చిక్కుతుడడం గమనార్హం.

అటవీ సంపద పరిరక్షణకు కృషి : లంకమల అభయారణ్యం అత్యంత విశిష్టమైన ప్రాంతమని సిద్ధవటం అటవీ క్షేత్రాధికారిణి కళావతి తెలిపారు. అరుదైన జీవ జాతులకు నిలయంగా మారిందన్నారు. కలివికోడి ఆచూకీ కోసం సాంకేతిక డిజిటల్‌ కెమెరాలు అమర్చి నిత్యాన్వేషణ కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. కెమెరాల్లో అరుదైన వన్యప్రాణులు నమోదవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. అవి ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. లంకమల అడవులు అరుదైన ప్రాణులకు మరింత అనువైనవిగా మారడంతో వాటి పరిరక్షణకు కృషి చేస్తున్నామని కళావతి వెల్లడించారు.

అరుదైన 'చింకారా’ - లంకమల అభయారణ్యంలో ప్రత్యక్షం

నల్లమలలో పెరిగిన పులులు - తగ్గిన ఆహారం

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINKARA DEER IN LANKAMALA FORESTLANKAMALA RARE WILDLIFE SANCTUARYMONSTER SPIDER IN LANKAMALA FORESTLANKAMALA FOREST IN KADAPA DISTRICTRARE WILDLIFE IN LANKAMALA FOREST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.