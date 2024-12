ETV Bharat / state

"స్వర్ణముఖి" ఉగ్రరూపం - తిరుమలలో విరిగిపడిన కొండచరియలు

Landslides on Second Ghat Road from Tirupati to Tirumala : తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డులో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. గత నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఘాట్ రోడ్డులోని కొండలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. దీంతో అక్కడక్కడ కొండచరియలు జారిపడుతున్నాయి. 12వ కిలో మీటరు వద్ద స్వల్పంగా కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఆ సమయంలో వాహనాలు లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. సమాచారం అందుకున్న ఘాట్ రోడ్డు సిబ్బంది ట్రాఫిక్​ అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు చేపట్టారు.