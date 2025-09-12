ETV Bharat / state

ఆస్తులు తీసుకున్నారు అవస్థలు మిగిల్చారు - మల్లన్నసాగర్​ నిర్వాసితుల కష్టాలు ఎన్నో!!

వందలాది మందికి నేటికీ అందని పరిహారం - మల్లన్నసాగర్‌ కాల్వ నిర్మాణం కోసం భూములు తీసుకున్నారు కానీ పరిహారం లేదు - పరిహారం అందని రైతుల కష్టాలు ఎన్నో

Mallanna Sagar Canal Compensation not given to Farmers
Mallanna Sagar Canal Compensation not given to Farmers (Eenadu)
Mallanna Sagar Canal Compensation not given to Farmers : సిద్దిపేట గ్రామీణ మండలం వెంకటాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన బాలకిష్టయ్య మల్లన్నసాగర్‌ కాల్వ నిర్మాణం కోసం రెండున్నర ఎకరాల భూమి అప్పగించారు. ఈ తర్వాత పరిహారం కోసం అధికారుల చుట్టూ తిరిగారు. ఇటీవల కలెక్టరేట్​ ప్రాంగణంలోనే హఠాన్మరణం చెందారు. వెంకటాపూర్​ సహా తడ్కపల్లి గ్రామాలను చెందిన 87 మంది 170 ఎకరాలకు పైగా భూమిని కోల్పోతున్నారు 2019 నుంచి అధికారులు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. దాదాపు మూడేళ్లుగా ఎలాంటి పరిహారం రావడం లేదు.

ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అనంతగిరి (అన్నపూర్ణ) రిజర్వాయర్ నిర్మాణంలో భాగంగా చిన్నకోడురు మండలంలోని కోచగుట్టపల్లి గ్రామం మునిగిపోయింది. వందకి పైగా కుటుంబాలు నిర్వాసితులుగా మారాల్సి వచ్చింది. మెట్టుబండల చౌరస్తా వద్ద ఆర్​అండ్​ఆర్​ కాలనీ నిర్మించి ఇళ్లను కేటాయించారు. 50 మందికి ఆర్‌అండ్‌ఆర్‌ ప్యాకేజీ కింద ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాల్సి ఉంది. మరో 11 మందికి పరిహారం దక్కలేదు. పరిహారం పెంచాలంటూ గౌరవెల్లి రిజర్వాయరు నిర్మాణంలో నిర్వాసితులు న్యాయస్థానాన్నికి వెళ్లారు. 24 మందికి అందించాల్సి ఉంది. 18 ఏళ్లు నిండిన 139 మందికి ప్యాకేజీ అందజేయాలని కోరుతున్నారు.

కాల్వలు నిర్మించేదెప్పుడో! :

  • మల్లన్నసాగర్‌కు వేములఘాట్‌లో 800 ఇళ్ల స్థలాలు, 408 ఇళ్లు ఇచ్చారు. 18 సంవత్సరాలు దాటినా 65 సంవత్సరాలు దాటిన వారికి పరిహారం రావడం లేదు.
  • కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో భాగంగా మెదక్​ జిల్లాలో 34,290 ఎకరాల భూమి సేకరించగా, ఇంకా కాల్వలకు 1596 ఎకరాలు సేకరించాలి.
  • గౌరవెల్లి కోసం 5975 ఎకరాలు సేకరించగా, కాల్వల కోసం 1450 ఎకరాలు సేకరించాలి.
  • తపాసుపల్లి రిజర్వాయరు కోసం కాల్వలకు 933 ఎకరాలు సేకరించాలి.
  • కొండపోచమ్మసాగర్‌కు 4,600 ఎకరాల భూమిని సేకరించారు. ఇప్పటికీ బైలంపూర్, మామిడ్యాల, తానేదార్‌పల్లి, తండాల్లో 175 మందికి పరిహారం రావాలి.

''మా ఊరు మల్లన్నసాగర్​లో పల్లెపహాడ్ ముంపునకు గురైంది. ఈ జాబితాలో రూ. 7.50 లక్షల ప్యాకేజీ ఉంది. అలాగే ఇంటి కోసం రూ.5.04 లక్షలు ఇవ్వలేదు. గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఇప్పటివరకు రాలేదు.'' - పి.మల్లమ్మ పల్లెపహాడ్‌

''కొండపోచమ్మ సాగర్​లో అర్ధ ఎకరం భూమి, ఇల్లు స్థలం కోల్పోయాను. మొత్తం 250 గజాల స్థలం, ఇంటి నిర్మాణానికి రూ.5.04 లక్షలు కలిపి మొత్తం రూ.7.50 లక్షల ప్యాకేజీ రావాల్సి ఉంది. నా పేరు మొదటి జాబితాలో ఉన్న ఇవ్వటం లేదు.'' - ఎడ్ల సత్తయ్య, మామిడ్యాల

రెండు చెక్కులు చెల్లలేదు : మల్లన్నసాగర్​ జలాశయం నిర్మాణంలో ఇల్లు, రెండెకరాల భూమి కోల్పోయిన నిర్వాసితుడు అనారోగ్యం పాలయ్యాడు. ఇలా చికిత్స పొందుతూ ఇటీవల మృతి చెందాడు. నాలుగేళ్ల క్రితం కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చిన పరిహారం చెక్కుల్లో రెండూ చెల్లకపోవడంతో ఆవేదనతోనే అనారోగ్యం పాలై మృతి చెందాడని ప్రభుత్వం తమకు న్యాయం చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు వేడుకున్నారు. 2019లో అప్పటి ప్రభుత్వం ముంపు పరిహారం కింద రూ.7.50 లక్షలు, రూ.5.04 లక్షలు, రూ.5 లక్షలు విలువైన చెక్కులను అందించింది. ఇలాగే రవాణా ఖర్చుల కింద మరో రూ.30 వేలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది. అందులో రూ.5.04 లక్షల చెక్కు ఒక్కటే చెల్లుబాటు అయింది. ఇంకా మిగిలినది ఇవ్వనే లేదు.

