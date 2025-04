ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ పాపం - భూ రిజిస్ట్రేషన్ల ఆదాయానికి గండి - LAND REGISTRATIONS INCOME DECREASED

Published : April 21, 2025 at 2:06 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Land Registrations Income Decreased Drastically in Last Financial Year : విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం భారీగా తగ్గింది. విజయనగరం జిల్లాలో 11, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 4 చొప్పున సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాలున్నాయి. విజయనగరం జిల్లాలో 2023-24లో విధించిన వార్షిక ఆదాయం లక్ష్యంలో 71 శాతం, 2024-25 వార్షిక ఆదాయం లక్ష్యంలో 65.90 శాతం సాధించారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 2023-24 వార్షిక ఆదాయ లక్ష్యంలో 58.30 శాతమే సాధించారు. 2024-25లో మాత్రం ఇక్కడ లక్ష్యసాధనలో మెరుగుదల కనిపించింది.

గతేడాది వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అశాస్త్రీయంగా భూముల ధరలు పెంచి ప్రజలపై భారం మోపడంతో దాని ప్రభావం రిజిస్ట్రేషన్లపై పడి ఆదాయం తగ్గుముఖం పట్టింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక గత ఫిబ్రవరిలో శాస్త్రీయ విధానంలో భూముల ధర పెంపునకు నిర్ణయించింది. భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల విలువల్లో మార్పులు చేసింది. గత ప్రభుత్వంలో పెంచిన విలువలు సవరించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో విలువ తగ్గించగా మరి కొన్ని చోట్ల పెంచింది. మరి కొన్ని చోట్ల యథాస్థితిని కొనసాగించింది. దీని ప్రభావం వల్ల 2023-24, 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరాలతో పోలిస్తే గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆదాయం బాగా పడిపోయింది. ఉభయ జిల్లాలు వార్షిక ఆదాయ లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేక పోయాయి.

త్వరలో రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువల పెంపు - సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం - Govt on Registration Value in AP