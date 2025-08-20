ETV Bharat / state

ఇంటి నెంబరుతో భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు - కానీ అదొక్కటే చిక్కు!! - PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT

ధ్రువపత్రాలు ఇచ్చేందుకు నిరాకరిస్తున్న కార్యదర్శులు - పంచాయతీ కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్న ప్రజలు - ఎన్‌వోసీ ఇవ్వకుండా నానా సాకులు చెబుతూ కాలయాపన చేస్తున్న సెక్రటరీలు

Land Registration with House Number Issues in Telangana : రాష్ట్రంలోని ఆబాదీ, గ్రామకంఠం భూములకు సంబంధించిన భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల నిమిత్తం జిల్లా పాలనాధికారులు ఇటీవల దానికి సంబంధించిన సమగ్ర ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇంటి నంబర్లతో చేసే భూముల రిజిస్ట్రేషన్లపై విధివిధానాలు రూపొందించి జిల్లాలోని అన్ని మండలాల ఎంపీవోలు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, పురపాలికలకు మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పంచాయతీ సెక్రటరీలు మాత్రం ఈ ఉత్తర్వులను పాటించడం లేదు. రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం ఇవ్వాల్సిన నిరభ్యంతర పత్రం (ఎన్‌వోసీ) ఇవ్వకుండా రకరకాల కారణాలు చెబుతూ కాలయాపన చేస్తున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలనుకునే వారు పంచాయతీ కార్యాలయాల చుట్టూ కాళ్లు అరిగేలా ప్రదక్షిణలు చేయాల్సి వస్తోంది.

ఆ భూములపై అస్పష్టత : చాలా గ్రామాల్లో సర్వే నంబర్లకు చెందిన భూముల్లో ఎన్నో దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన ఇళ్లకు ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్లు, ధ్రువపత్రాలు లేకపోవడంతో ప్రస్తుతం ఉన్న ఇంటి నంబర్‌తో దానిని రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలని భావిస్తున్నారు. సర్వే నంబర్‌ కలిగిన భూములకు నిరభ్యంతర పత్రం ఇవ్వకూడదని పలువురు పంచాయతీ సెక్రటరీలు భయంతో వెనకడుగు వేస్తున్నారు.

విచారణ చేసి పర్మిషన్​ ఇవ్వాల్సి ఉన్నా : భూమిని ఎలా కొలవాలని కూడా సరిగ్గా తేల్చుకోలేకపోతున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్లకు పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎన్‌వోసీ పత్రం తప్పనిసరి చేయడంతో ఈ ప్రక్రియ ఎంతకీ ముందుకు సాగడంలేదు. సర్వే నంబర్‌ లేకపోయినా చాలా ఏళ్లుగా నివాసముంటున్న వారి భూమిని మోఖాపై ఎంక్వైరీ చేసి ఎన్‌వోసీలు ఇవ్వాల్సి ఉన్నా, ఆ దిశగానూ చర్యలకు పూనుకోవడం లేదు. సర్వే నంబర్‌ గల భూములపై ఎటువంటి సరైన స్పష్టత లేకపోవడంతో ముందుకు రావడం లేదని పంచాయతీ కార్యదర్శులు చెబుతున్నారు.

పురపాలికల్లో మొదలు కాని ప్రక్రియ : కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్, జమ్మికుంట, హుజూరాబాద్, చొప్పదండి పురపాలక సంఘాల్లోని టౌన్‌ ప్లానింగ్‌ అధికారులు మోకాపై విచారణ చేసి ఎన్‌వోసీ వెంటనే జారీ చేయాలని ఆదేశాలు ఉన్నా అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రజలు వెళ్లి కార్యాలయాల్లో అడిగితే టౌన్‌ప్లానింగ్‌ అధికారికి ఇళ్ల అనుమతులు, ఇళ్లకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారానికే సమయం సరిపోవడంలేదని సంబంధిత అధికారులు చెబుతుండడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. పురపాలికల్లో యాజమాన్య ధ్రువీకరణ పత్రం ఇవ్వకూడదని మున్సిపల్​ శాఖ కమిషనర్‌ కార్యాలయం నుంచి ఆదేశాలున్నాయి. దాంతో ఎవరి ఉత్తర్వులు పాటించాలో తెలియక నిరభ్యంతర పత్రం ఇవ్వడం లేదని పలువురు వాపోతున్నారు.

రాష్ట్రంలోని వేల గ్రామాల్లో భూ సంబంధిత సమస్యలతో ఇళ్లకు పర్మిషన్లు, ఇంటి నంబర్లు రాక యజమానులు తీవ్ర అవస్థ పడుతున్నారు. తెలంగాణలో 31,093 సర్వే నంబర్లలో గ్రామ కంఠం, ఆబాదీ భూములు ఉన్నాయి. గ్రామాల నిర్మాణాలకు కేటాయించిన భూములను ఈ పేర్లతో రెవెన్యూ రికార్డుల్లో చేర్చారు. కొన్నిచోట్ల వాటికి ఆనుకుని ఉండే ప్రభుత్వ స్థలాలను ప్లాట్లుగా మార్చి ప్రభుత్వం గతంలో పేదలకు పంపిణీ చేసింది. ఇవన్నీ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ సంస్థల దస్త్రాల్లో నమోదై ఉన్నాయి.

యజమాని మరణిస్తే వారసత్వంగా మారడం లేదు : కాలక్రమంలో గ్రామాలు విస్తరించే కొద్దీ ఈ భూములకు సమీపంలో ఉన్న వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో కూడా ఇళ్లు వెలిశాయి. అవీ క్రమంగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి చేతులు మారుతూ వస్తున్నాయి. అలాంటి భూముల యాజమాన్య హక్కుల సమస్యల్లోనూ తీవ్రమైన ఇబ్బందులు, చిక్కులు ఉన్నాయి. గతంలో నివసిస్తున్న భూమికి, ఇళ్లకు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నవారికి కొంత స్పష్టమైన సమాచారం ఉండగా, ఇంటికి మాత్రమే నంబరు తీసుకుని, పంచాయతీలో నమోదు చేసుకున్న వారు ఇప్పుడు యాజమాన్య హక్కుల కోసం అవస్థ పడుతున్నారు. ఇంటి యజమాని మరణిస్తే వారి వారసులకు ఆ ఇళ్లు, ఖాళీ జాగాపై వెంటనే హక్కులు రావడం కష్టతరంగా మారింది. ఈ విషయంపై కొంతమంది పంచాయతీ కార్యదర్శులకు కూడా అవగాహన కొరవడడం దీనికి కారణమవుతోంది

ఇలా పరిష్కరిస్తే మేలు

  • ప్రభుత్వం ఆస్తుల నమోదు సర్వేలో భూ సమస్యలను గుర్తించి అవి ఏ రకానికి చెందినవో రెవెన్యూ రికార్డుల్లో నమోదు చేయాలి.
  • దేవాదాయ, ఇతర ప్రభుత్వ రకాలకు చెందిన భూముల్లో నివాసాలు నిర్మించుకున్న చోట్ల ప్రత్యేక అధ్యయనం చేసి వాటిని వీలైనట్లుగా పరిష్కరించాలి.
  • యాజమాన్య హక్కులు, వారసత్వ బదిలీ ధ్రువపత్రాల జారీ ప్రక్రియ నిలిచిపోయినచోట పంచాయతీ రాజ్​ శాఖ ఉన్నతాధికారులు తగిన చర్యలు చేపట్టాలి.

