రిజిస్ట్రేషన్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం - 'బై' నంబర్లతో యజమానులకు అష్టకష్టాలు!
అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో విలువైన స్థలాలపై దొడ్డిదారిన కొందరికి హక్కులు - మోసపోతున్న అసలైన యజమానులు
Published : October 11, 2025 at 5:27 PM IST
Land Owners Facing Difficulties with Survey by Numbers : ఒక్క 'బై' నంబర్ భూమి హక్కులను తలకిందులు చేస్తోంది. స్థలాలపై ఉన్న హక్కులను అసలైన యజమానులు నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. భూమి విలువ ఎక్కువగా ఉన్న హైదరాబాద్ నగర పరిసర ప్రాంతాల్లో సర్వే బై నంబర్లు భూ యజమానుల్లో బేజారు పుట్టిస్తున్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్లు, రెవెన్యూ శాఖల అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా విలువ ఉన్న స్థలాలపై కొందరు దొడ్డిదారిన హక్కులు పొందుతున్నారు. చట్టాలను ఎంత పటిష్టం చేస్తున్నా, వాటి అమల్లో జరుగుతున్న అధికారుల నిర్లక్ష్యం సమస్యలను తెచ్చిపెడుతోంది.
బంజారాహిల్స్లో సర్వే నంబరు 403లో రూ.750 కోట్ల విలువ ఉన్న 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిపై హక్కుల కోసం ఓ వ్యక్తి చక్రం తిప్పాడు. సర్వే నంబరుకు బై నంబరు వేసి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. చివరికి హైడ్రా రంగంలోకి దిగి రెవెన్యూ అధికారుల వద్ద ఉన్న భూ రికార్డులను వెలుగులోకి తీసుకువచ్చి ఆ స్థలాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంది. లేదంటే విలువైన ఆ భూమి ఖతం అయ్యేదే.
రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్లో 1997 సంవత్సరంలో ఏడుగురు వ్యక్తులు ఒక సర్వే నంబరులోని 7 ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేశారు. అనంతరం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. దాని ఆధారంగా ఇంటి నంబర్లు, విద్యుత్ మీటర్లు పొందారు. 2007 సంవత్సరంలో ఎల్ఆర్ఎస్ ద్వారా క్రమబద్ధీకరించుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా నారాయణ రెడ్డి అనే వ్యక్తి 2018 సంవత్సరంలో అవే 7 ఫ్లాట్లకు సంబంధించి సర్వే నంబరుకు బై నంబరు (ఎ) వేసి మరికొందరికి విక్రయించాడు. కొన్న వారు ఆ డీడ్స్ను అడ్డంగా పెట్టుకుని ఇంటి నంబర్లు, విద్యుత్ మీటర్లకు దరఖాస్తు చేస్తే ఆయా శాఖల అధికారులు గుడ్డిగా మంజూరు చేసేశారు.
రిజిస్ట్రేషన్ విషయంలో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆ భూముల గత చరిత్రను (లింక్) పరిశీలించకుండానే బై నంబరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడంతో మొదట కొనుగోలు చేసిన వారు సమస్యల్లో పడ్డారు. రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ అధికారులకు పలుమార్లు కంప్లైంట్ చేసినా మీనమేషాలు లెక్కించడం తప్ప చర్యలు తీసుకోవడం లేదని బాధితులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
ప్రతి 30 సంవత్సరాలకు ఒకసారి భూముల సమగ్ర సర్వే చేయాలి : రాష్ట్రంలో 1936లో భూముల సర్వే జరిగింది. అప్పటి దస్త్రాల ఆధారంగానే ప్రస్తుతానికి భూముల నిర్వహణ కొనసాగుతోంది. ప్రతి 30 సంవత్సరాలకు ఒకసారి భూముల సమగ్ర సర్వే చేయాలని చట్టం చెబుతోంది. లేదా టైటిల్ డీడ్ యాక్ట్ అమల్లోకి అయినా తేవాలి. ఇప్పటి వరకు సర్వే జరగలేదు. ఇది జరిగితే అన్ని భూములకు తిరిగి నూతన సర్వే నంబర్లు లేదా యూనిక్ నంబర్లు వస్తాయి. ఇప్పుడు వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ సందర్భంగా భూమి పటం జోడించడాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్ల నియామకాలు పూర్తి అయితే ఇది అమల్లోకి రానుంది. దీనివల్ల డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్లు, తప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్లకు ఆస్కారం ఉండదు. స్థిరాస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లకు కూడా ఇలాంటి విధానం అమలు చేస్తే సమస్యలను మొదట్లోనే కట్టడి చేయడానికి వీలు ఉంటుంది.
బై నంబర్ అంటే ఏమిటీ? : భూములు, స్థలాలకు మూల సర్వే నంబర్ ఉంటుంది. ఓ సర్వే నంబర్లో కొంత భాగాన్ని అమ్మడం, లేదా కుటుంబ సభ్యులు పంచుకోవడం వంటి సందర్భాల్లో నూతనంగా ఏర్పడే భూ భాగానికి మూల సర్వే నంబర్ పక్కన బై (/)తో ఉప సంఖ్యను చేర్చి రిజిస్ట్రేషన్, మ్యుటేషన్ చేస్తారు. బై నంబర్ వేసే ముందు ఆ భూమి లేదా స్థలం లింక్ను పరిశీలిస్తారు. గత చరిత్రను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాతే నూతనంగా బై నంబర్ కేటాయించాలి.
