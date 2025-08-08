Essay Contest 2025

రూ.కోట్లు విలువ చేసే భూములు రూ.10 లక్షలకు ఎందుకు ఇవ్వాలి? - జాతీయ రహదారుల నిర్మాణానికి భూ సమస్యలు - NATIONAL HIGHWAYS LAND ISSUES

రాష్ట్రంలో హైవేల నిర్మాణానికి భూములివ్వడానికి అంగీకరించని రైతులు - మార్కెట్​లో కోట్లు విలువ చేసే భూములను రూ. 10 లక్షలే పరిహారం అందించడం సరికాదంటున్న అన్నదాతలు - కోర్టు వివాదాల్లో మరి కోన్ని భూములు

National Highways Facing Land Issues In Telangana
National Highways Facing Land Issues In Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2025 at 9:01 PM IST

National Highways Facing Land Issues In Telangana : కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న జాతీయ రహదారుల పనులకు భూసేకరణ సమస్యగా మారుతోంది. భూసేకరణకు ప్రజలు పూర్తిస్థాయిలో ఒప్పందాలు చేయకముందే ప్రాజెక్టులకు టెండర్లు పిలుస్తుండటంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. పనులు ప్రారంభమయ్యాక రహదారుల నిర్మాణానికి ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి.

పలు చోట్ల భూములివ్వడానికి రైతులు అంగీకరించడం లేదు. బయట మార్కెట్​లో రూ.కోట్లు విలువ చేస్తున్న భూములను రూ.10 లక్షల పరిహారానికే ఎందుకు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల భూములు కోర్టు కేసుల పరిధిలో ఉన్నాయి. తెలంగాణలో నేషనల్​ హైవే నంబరు 163జీ, 563, 63 లలో ఇంకా భూ సేకరణ చేయాల్సి ఉంది. కాగా ఆర్ఆర్​ఆర్​ ఉత్తర భాగం అభివృద్ధి కోసం 1,919.68 హెక్టార్ల భూమి అవసరమవుతుందని అధికారులు గుర్తించారు. దానిలో 1,689.36 హెక్టార్ల భూమి కోసం ముసాయిదా అవార్డును ప్రకటించారు.

రాష్ట్రంలోని 8 రహదారుల నాలుగు లైన్లుగా అభివృద్ధి : తెలంగాణలో ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న నేషనల్​ హైవే ప్రాజెక్టులకు మొత్తం 1,550.529 హెక్టార్ల భూమి అవసరం అవుతుంది. దీనిలో 904.097 హెక్టార్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. ఇంకా 646.432 హెక్టార్ల భూమి అవసరమని పేర్కొంది. కేంద్రం 2025-26లో రాష్ట్రంలోని 8 రహదారులను 2 వరసల నుంచి 4 వరుసలు చేయాలని నిర్ణయించింది.

353 కిలోమీటర్ల మేర చేపట్టే ఈ రోడ్ల అభివృద్ధికి రూ.5,706 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేసింది. మరో 43 కిలోమీటర్ల మేర 4 బైపాస్​లను రూ.1,185 కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇంకో 17 జాతీయ రహదారులను 97 కిలోమీటర్ల మేర రూ.482 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. గతంలో ఎన్​హెచ్​ ప్రాజెక్టులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్వహించిన సమీక్షలో రహదారి పనులకు ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు తలెత్తితే కలెక్టర్లు చొరవ తీసుకుని పరిష్కరించాలని సూచించారు. పలు చోట్ల రైతుల నుంచి ఆభ్యంతరాలు వస్తున్నాయంటూ అధికారులు భూ సేకరణపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించలేకపోతున్నారు.

పదేళ్లుగా అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయిన బైపాస్‌ రోడ్డు : కొత్తగూడెం-పాల్వంచ పట్టణాల నడుమ దాదాపు పదేళ్లుగా అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయిన బైపాస్‌ రోడ్డు నిర్మాణానికి మోక్షం లభించింది. ఎన్‌హెచ్‌-30లో భాగంగా రుద్రంపూర్‌-భద్రాచలం సెక్షన్‌ మధ్య నాలుగు లైన్ల రహదారితో పాటు కొత్తగూడెం-పాల్వంచ బైపాస్‌ రోడ్డు నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది.

భద్రాచలం వైపు రాకపోకలు సాగించే భారీ వాహనాలు, బొగ్గు రవాణా చేసే లారీలను కొత్తగూడెం మీదుగా కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో మళ్లించేందుకు 2008లోనే బైపాస్‌ నిర్మాణానికి అంకురార్పణ జరిగింది. రూ.33 కోట్లతో 2014 సంవత్సరంలో పనులు కూడా ప్రారంభించారు. పాల్వంచలోని నవభారత్‌ నుంచి కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్‌ పరిధి గంగాహుస్సేన్‌ బస్తీలోని పంట పొలాల వరకు ఈ రోడ్డు వేసి ఆ తరువాత ఆపేశారు. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో బైపాస్‌ నిర్మాణం త్వరలోనే పట్టాలెక్కనుంది.

