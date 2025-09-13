ETV Bharat / state

ఊరు కోసం కోట్ల విలువైన భూములు - స్ఫూర్తిదాయకంగా వేలేరు గ్రామం

గ్రామ అవసరాల కోసం గ్రామస్థుల ఉదారత - రూ. కోట్ల విలువైన భూములు, సొత్తు విరాళం

Special Story On Veleru Village In Krishna District
Special Story On Veleru Village In Krishna District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Special Story On Veleru Village In Krishna District : ఆ గ్రామ వాసులు ప్రతి ఒక్కరికీ మార్గ నిర్దేశికులే. గ్రామ అభివృద్ధి కోసం ఏకంగా కోట్ల విలువైన భూములనే విరాళంగా రాసిచ్చారు. అనాథ పిల్లల కోసం ఆశ్రమాన్ని నెలకొల్పారు. వారు తలపెట్టినా కార్యం వేలాది మంది విద్యార్థులకు అండగా నిలుస్తోంది. ఆ అక్కతమ్ముళ్లు వారి సర్వహక్కులూ ప్రభుత్వానికి రాసిచ్చారు. చనిపోయినా అజరామర సేవకులుగా నిలిచారు. వారి స్ఫూర్తితోనే ఆ ఊరిలోని గ్రామస్థులు సైతం సేవా కార్యక్రమాలను చేస్తున్నారు. ఈ ఊరు గురించి తెలుసుకుందామా!

సొంతూరు బాగుకోసం వేలేరు వాసుల చేసిన దాతృత్వ మార్గం స్ఫూర్తిదాయకం. కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలంలో ఉన్న ఈ గ్రామ జనాభా సుమారు 5 వేలు మంది ఉన్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది వ్యవసాయ ఆధారంగా జీవనోపాధిని పొందుతున్నారు. గ్రామస్థులు తమ అవసరాలను తామే తీర్చుకునేందుకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు.

గ్రామానికి సుమారు రూ.30 కోట్ల విలువైన : 1989లో జవహర్‌ నవోదయ విద్యాలయం నుంచి మొదలుకొని, ఎలాంటి ప్రజోపయోగ భవనమైనా దాతల వల్లే సాకారమైంది. పంచాయతీ కార్యాలయం, సహకార సంఘ భవనం, ఆరోగ్య ఉపకేంద్రం, పాల కేంద్రం, పాఠశాలలు, బస్‌షెల్టర్, సచివాలయం, ఆరోగ్య కేంద్రం, రైతుసేవా కేంద్రం, డిజిటల్‌ గ్రంథాలయ భవనం మొదలైనవి. ఇలా అన్నీ సమకూరాయి. స్థలం ఉంటే భవనానికి నిధులు సమకూరుస్తున్నారు. ఆ నిధులు మంజూరైతే స్థలాలను ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. ఆ గ్రామ వాసులు అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తున్నారు. ఇప్పటి దాకా వారు గ్రామానికి సుమారు రూ.30 కోట్ల విలువైన భూములు, విరాళాలను అందించారు.

Health center building
ఆరోగ్య కేంద్రం భవనం (EENADU)

రూ.2 కోట్లకు పైగా ధనంతో : దివంగత దోనవల్లి బాలమ్మ, గుర్నాథం దంపతులు నవోదయ విద్యాలయానికి 20 ఎకరాల పొలాన్ని విరాళంగా రాసిచ్చారు. వేలాది మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా అత్యుత్తమ విద్య అందేలా చేశారు. అవిర్నేని తారకబ్రహ్మం, దోనవల్లి పుష్పవతి అక్కాతమ్ముళ్లు. వారు చనిపోయినా తరువాత కూడా అజరామర సేవకులుగా నిలిచారు. వీరు 4 ఎకరాల పొలాన్ని, రూ.2 కోట్లకు పైగా ధనాన్ని వెచ్చించి అనాథల కోసం ‘అమ్మ’ నిలయాన్ని స్థాపించారు. వారు నిరుపేద బాలుర కోసం ఆశ్రమ పాఠశాలను నెలకొల్పేందుకు వీలుగా సర్వహక్కులు కూడా ప్రభుత్వానికి రాసిచ్చారు.

Digital library
డిజిటల్‌ గ్రంథాలయం (EENADU)

అదే విధంగా బ్యాంకులో రూ.కోటి డిపాజిట్‌ చేశారు. దాని పై వచ్చే వడ్డీతో పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్​ షిప్​లు అందజేస్తున్నారు. ప్రతి శనివారమూ అన్నదానం నిర్వహిస్తున్నారు. మెరుగైన వైద్య సేవల కోసం పిన్నమనేని సిద్ధార్థ ఆసుపత్రికి అర ఎకరం స్థలం దానమిచ్చారు. అన్ని రకాల సేవలతో కూడిన ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. వీరి స్ఫూర్తితోనే చాలామంది గ్రామస్థులు తమ వంతు సేవా కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు. ‘మా ఊరు వేలేరు - దాతృత్వంలో సరిలేరు’ అంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.

