ETV Bharat / state

కుప్పంలో 1200 ఎకరాల్లో విమానాశ్రయం - 4 నెలల్లోనే ముగియనున్న భూసేకరణ ప్రక్రియ - AIRPORT IN KUPPAM

Published : May 4, 2025 at 8:52 PM IST

Land Acquisition for Setting up an Airport at Kuppam: చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో విమానాశ్రయం ఏర్పాటు సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్ష. దశాబ్ద కాలంగా ఆయన ఈ ప్రతిపాదనను ఆచరణలోకి తేవాలని తాపత్రయపడుతున్నారు. అయినా అనేక ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఎట్టకేలకు 2019 జనవరిలో ఆయన శంకుస్థాపన చేసినా తర్వాత వచ్చిన జగన్‌ ప్రభుత్వం కారణంగా ఈ ప్రాజెక్టుకు గ్రహణం పట్టింది. 2024 ఎన్నికలకు ముందు నుంచే కుప్పంలో పర్యటించిన ప్రతిసారీ సీఎం చంద్రబాబు విమానాశ్రయ నిర్మాణం గురించి హామీ ఇస్తున్నారు.

ఎన్డీయే ప్రభుత్వం రాగానే ఆయన జోరు పెంచారు. తొలినాళ్లలో భూసేకరణ కోసం కమిటీ ఏర్పాటు చేసినా 3 నెలలుగా ఎటువంటి పురోగతి లేదు. ఇటీవల మరోసారి ఈ అంశంపై దృష్టి సారించారు. రామకుప్పం- శాంతిపురం మండలాల పరిధిలో ఎయిర్‌స్ట్రిప్‌ నిర్మించాలని 2014లో నాటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం భావించింది. ఆనాడే భూసేకరణకు రూ.20 కోట్లు కేటాయించారు. ఇందులో రూ.16.34 కోట్లు భూములు కోల్పోతున్న అన్నదాతలకు పరిహారంగా చెల్లించారు.

483 ఎకరాల్లో రూ.100 కోట్ల వ్యయంతో విమానాశ్రయం నిర్మించేందుకు అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఏఏఐ) సైతం సానుకూలంగా నివేదిక ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం కూడా ఆమోదించింది. దీంతో 2019 జనవరి 3న శాంతిపురం మండలం రామాపురం వద్ద ఎయిర్‌స్ట్రిప్‌నకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. 2019 ఎన్నికల్లో విజయం తర్వాత సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన జగన్‌ కుప్పం నియోజకవర్గ అభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించారు. ఈ క్రమంలోనే విమానాశ్రయం ప్రతిపాదనకు మంగళం పాడారు. దీన్ని ఉపసంహరించుకున్నట్టు కేంద్రానికి తెలిపారు.

గడువుకు ముందే పూర్తయ్యేలా భోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు

గతంలో భూములు సేకరించినా: గతంలో ఎయిర్‌స్ట్రిప్‌ నిర్మాణానికి రామకుప్పం, శాంతిపురం మండలాల్లో 594 ఎకరాలు సేకరించారు. ప్రస్తుతం ఇందులో 290 ఎకరాలు విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు అనువుగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. మిగతా భూమిని పరిశ్రమల కోసం కేటాయించనున్నారు. అదనంగా మరో 910 ఎకరాల వరకు సేకరించేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు సమాయత్తమయ్యారు. మొత్తంగా 1,200 ఎకరాలు విమానాశ్రయం కోసం సేకరించనున్నారు. 4 నెలల్లోనే ఈ ప్రక్రియ ముగించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. విమానాల మరమ్మతు, నిర్వహణ కూడా స్థానికంగానే చేయనున్నారు.