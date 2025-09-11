వాహనమిత్ర పథకంతో 2.90 లక్షల మందికి లబ్ధి - రూ.435 కోట్ల మేర ఆర్థికసాయం
రాష్ట్రంలో వాహనమిత్ర పథకంతో 2.90 లక్షల మంది డ్రైవర్లకు లబ్ధి - ఒక్కొక్కరికీ రూ.15 వేల చొప్పున రూ.435 కోట్ల మేర ఆర్థికసాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 8:07 AM IST
2.90 Lakh Drivers Benefit from Vahanamitra Scheme: ఆటో డ్రైవర్లకు వాహనమిత్ర కింద రూ.15000 చొప్పున సాయం అందించనున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆయన నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలో 2.90 లక్షల మంది డ్రైవర్లకు ఆర్థికసాయం అందనుంది. మొత్తంగా వారు రూ.435 కోట్ల మేర లబ్ధి పొందనున్నారు. ఆగస్టు 15 నుంచి మహిళలు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించే స్త్రీశక్తి పథకాన్ని అమలు చేయగా, అది ఆరంభించే సమయంలోనే ఆటో డ్రైవర్లకు ఆర్థికసాయం ఇచ్చి ఆదుకుంటామని సీఎం ప్రకటించారు. ఆటో డ్రైవర్లు అధైర్యపడొద్దని భరోసా ఇచ్చారు. ఆ మాట ప్రకారం ఈ దసరాకు వాహనమిత్ర పథకం కింద డ్రైవర్లకు ఆర్థిక సాయం ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వంలో వాహనమిత్ర కింద రూ.10 వేల చొప్పున మాత్రమే ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం వారికి రూ.15000 ఇవ్వనుంది.
2.90 లక్షల మందికి సాయం: సొంత వాహనం ఉండి దాన్ని నడిపే డ్రైవర్లకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. 2023-24లో ఈ పథకం కింద 2.75 లక్షల మంది అర్హులున్నారు. ఇందులో ఆటో డ్రైవర్లు 2.5 లక్షల మంది, ట్యాక్సీ, మ్యాక్సీక్యాబ్ల డ్రైవర్లు 25 వేల మంది ఉన్నారు. తాజాగా వీరి సంఖ్య మరో 15 వేల వరకు పెరిగి ఉంటుందని రవాణా శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో ఈ సారి 2.90 లక్షల మందికి ఆర్థిక సాయం అందుతుందని అనుకుంటున్నారు.
సీఎం ప్రకటన నేపథ్యంలో రవాణా శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంటీ కృష్ణబాబు ఆ శాఖ కమిషనర్ మనీష్కుమార్ సిన్హా, అదనపు కమిషనర్ రమాశ్రీ, ఇతర అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో ఆటోలు, ట్యాక్సీలు, మ్యాక్సీక్యాబ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటి యజమానుల్లో ఎంత మంది డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారనే తదితర వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. త్వరలో ప్రభుత్వం ఇచ్చే మార్గదర్శకాల ప్రకారం లబ్ధిదారుల సంఖ్యపై స్పష్టత వస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
రూ.15,000 ఆర్థిక సాయం వినియోగం: ప్రతి డ్రైవర్ ఖాతాలో నేరుగా రూ.15,000 డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) ద్వారా జమ కానుంది. ఈ సాయం వాహన బీమా, టైర్ల మార్పులు, ఇంధన ఖర్చులు, కుటుంబ అవసరాలు వంటి విషయాలకు ఉపయోగపడనుంది.
- ఆటో రిపేర్లు, సర్వీసింగ్ ఖర్చులకు వినియోగించుకోవచ్చు
- బీమా రీన్యువల్ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు
- పిల్లల చదువుల కోసం సాయం అవుతుంది
- కుటుంబ ఆర్థిక భారాన్ని కొంతవరకు తగ్గిస్తుంది
ఆటో డ్రైవర్లపై ప్రభావం: ఆటో డ్రైవర్లు సాధారణంగా రోజువారీ ఆదాయంపైనే ఆధారపడతారు. ఇంధన ధరలు పెరగడం, వాహనాల నిర్వహణ ఖర్చులు ఎక్కువ కావడం వల్ల చాలా మంది డ్రైవర్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వం అందించే ఈ 15,000 రూపాయల సాయం వారికి ఊరటనిస్తుంది. రుణభారం తగ్గుతుంది. వాహనాల నిర్వహణ సులభమవుతుంది. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చు. కుటుంబ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గుంచుకోవచ్చు.
