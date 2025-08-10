Lack of Supervision Over Doctors Duties at Visakhapatnam KGH: విశాఖ నగరంలోని కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రి (కేజీహెచ్) ప్రతిష్ఠ మసకబారుతోంది. 100 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ పెద్దాసుపత్రిలో ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ స్థానాల్లో ఉన్న వైద్యాధికారులు అరెస్టు కావడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. అసలు ఇక్కడి ఆసుపత్రిలో పని చేస్తున్న వైద్యులు, సిబ్బంది విధులపై సరైన పర్యవేక్షణ ఉండడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
సకాలంలో విధులకు హాజరవుతున్నారా: సరోగసీ పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన ‘సృష్టి సంతాన సాఫల్య కేంద్రం కేసు’ విషయంలో కేజీహెచ్ వైద్యాధికారులను హైదరాబాద్ పోలీసులు విచారణకు పిలిచి, అరెస్టు చేశారు. అయినా ఇక్కడి వైద్యాధికారులకు ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవడం గమనార్హం. కేజీహెచ్/ఏఎంసీలో విధులు నిర్వహిస్తున్న వైద్యులు, సిబ్బంది సకాలంలో విధులకు హాజరవుతున్నారా, పని వేళల్లో వైద్యసేవలు అందిస్తున్నారా, తరచూ సెలవులు పెట్టి ఎక్కడకు వెళుతున్నారనే తదితర అంశాలపై పర్యవేక్షణ పూర్తిగా కొరవడిందని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు.
కొంతమంది వైద్యులు ఓపీ సమయంలో సొంత క్లీనిక్స్లోనే ఉంటున్నారు. మరికొందరు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వెళ్లి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇటీవల జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి ఆసుపత్రిలో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో కొంతమంది వైద్యులు విధుల్లో లేరని గుర్తించారు. అయితే వారికి నోటీసులు జారీ చేయాలని మంత్రి ఆదేశించినా వైద్యుల తీరులో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు.
మాకు అధికారిక సమాచారం లేదు: సృష్టి కేసులో కేజీహెచ్ వైద్యుల అరెస్టుకు సంబంధించి తెలంగాణ పోలీసుల నుంచి తమకు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం అందలేదని కేజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఐ వాణి, ఏఎంసీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ సంధ్యాదేవి తెలిపారు. పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలు చూసి ఆ వైద్యుల్ని ఫోన్లో సంప్రదించగా వారెవరూ అందుబాటులోకి రాలేదని అధికారిక సమాచారం రాగానే బాధ్యులైన వైద్యాధికారులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్కు కేజీహెచ్, ఏఎంసీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఈ పరిణామాలపై రాష్ట్ర వైద్య విద్య సంచాలకులకు(డీఎంఈ) నివేదించామని సంధ్యాదేవి తెలిపారు.
లోతైన దర్యాప్తు: కేజీహెచ్ ఎనస్థీషియాలజీ, గైనకాలజీ విభాగాల్లో ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పని చేస్తున్న ఇద్దరు వైద్యులను ‘సృష్టి’ కేసులో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరో ముగ్గురు వైద్యుల పాత్రపైనా దర్యాప్తు సాగుతోంది. వారి వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.
