అద్దెకు ఫార్మసిస్టుల సర్టిఫికెట్లు - మందులు​ విక్రయిస్తున్న అనర్హులు - LACK OF SUPERVISION IN PHARMACY

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఫార్మసీ కౌన్సిల్‌లో దారితప్పిన పర్యవేక్షణ - 900 అతిక్రమణలు గుర్తించినా ఏళ్లుగా లేని చర్యలు - మండలి ఏర్పాటులో ఏళ్లుగా జాప్యంతో ఇష్టారాజ్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read

Lack of Supervision in AP Pharmacy Council: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఫార్మసీ కౌన్సిల్‌లో పరిస్థితి దారి తప్పింది. సరైన పర్యవేక్షణ లేక అంతా ఇష్టారాజ్యంగా మారింది. క్షేత్రస్థాయి లోపాలపై కుప్పలు తెప్పలుగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నా, శాఖాపరమైన పరిశీలనలో లోపాలు ఉన్నా కనీస చర్యలు లేవు. కొందరు రిజిస్టర్డ్‌ ఫార్మసిస్టులు సర్టిఫికెట్లు మందుల దుకాణాలకు అద్దెకు ఇచ్చి వేరొకచోట పని చేసుకుంటున్నారు. అనర్హులు దుకాణాలు నడిపిస్తూ మందులు అమ్ముతున్నారు. ఏళ్లుగా రిజిస్ట్రేషన్లు రెన్యువల్‌ చేయించుకోవడం లేదు. ఫార్మసీ విభాగం ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నా సరైన మందువేసే ప్రయత్నమే చేయడం లేదని ప్రజల నుంచి విమర్శలు వస్తున్నాయి.

అనర్హుల చేతిలోనే మందుల దుకాణాలు: ఫార్మసిస్టు పర్యవేక్షణలోనే మందులు అమ్మాలి. రాష్ట్రంలో 50,000 మందుల దుకాణాల్లో 90 శాతం పైగా అనర్హుల చేతిలో ఉన్నాయి. రిజిస్టర్డ్‌ ఫార్మసిస్ట్‌లు తమ సర్టిఫికెట్లు అద్దెకు ఇస్తూ వాళ్లు వేరొక ఫార్మా కంపెనీల్లోనో లేక ఇతర పరిశ్రమల్లోనో పనిచేస్తున్నారు. దీంతో సర్టిఫికెట్‌ మందుల దుకాణంలో పటం కట్టించి పెట్టి అర్హతలేని వ్యక్తులు మందులు అమ్ముతున్నారు. కాలం చెల్లిన రిజిస్ట్రేషన్‌తోనే ఇంకొందరు కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నారు. ఈ తరహా లోపాలు 900 వరకు ఫార్మసీ అధికారులు గుర్తించారు. కాని ఏళ్లు గడుస్తున్నా వీటిపై చర్యలు తీసుకోలేదు.

ఫార్మసీ ఇన్‌స్పెక్టరా ఆయనెవరు: జిల్లాకో ఫార్మసీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఉండాలి. కాని రాష్ట్రంలో ఒక్కరూ లేరు. పోస్టులన్నీ ఖాళీగా ఉండడంతో పర్యవేక్షణ లేదు. ఔషధ నియంత్రణ ఇన్‌స్పెక్టర్ల తనిఖీలు అంతంతమాత్రంగానే ఉండటంతో అర్హత, అవగాహన లేనివారు దర్జాగా మందులు అమ్ముతున్నారు. నిషేధిత, నకిలీ మందుల విక్రయాలూ అడ్డూఆపూ లేకుండా జరుగుతున్నాయి.

రెన్యువల్‌లో ఉదాసీనత: ఫార్మసీ కోర్సులు చేసినవారు తమ పేర్లను మండలిలో నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే ఫార్మసిస్టులుగా ఉండాలి. 5 ఏళ్లకు ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్‌ రెన్యువల్‌ తప్పనిసరి. రాష్ట్రంలో రిజిస్టర్డ్‌ ఫార్మసిస్టులు 1.12 లక్షల మంది ఉంటే ఏటా కొత్తగా 10,000 మంది వరకు నమోదు అవుతున్నారు. ఏళ్లుగా రెన్యువల్‌ చేయించుకోనివారు 40,000 మంది ఉన్నారు. ఏడాదికి రూ.500 చొప్పున అపరాధ రుసుముతో రెన్యువల్‌కు అవకాశం ఇచ్చినా వీరు రెన్యువల్‌ చేయించుకోవట్లేదు. ఇలాంటి వారిపైనా చర్యల్లేవు.

మండలి లేదు, అధికారాలూ లేవు: ఫార్మసీ మండలికి లోపాలపై చర్యలు తీసుకునే అధికారం ఉంది. కానీ మండలి ఆ ఊసే ఎత్తడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఫార్మసీ మండలికి 2010లో ఎన్నికలు జరిగాయి. గత ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. తర్వాత మండలి ఏర్పాటుకు రిజిస్ట్రార్‌ చొరవ చూపినా న్యాయపరమైన చిక్కులు అడ్డొచ్చాయి. ఫార్మసీ మండలిలో ఎక్స్‌ అఫీషియోగా ముగ్గురు, మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ నుంచి ఒకరు, రిజిస్టర్డ్‌ ఫార్మసిస్టులు ఎన్నుకునే ఆరుగురు సభ్యులు, ప్రభుత్వం నామినేట్‌ చేసే సభ్యులు ఐదుగురు ఉండాలి. వీరంతా కలిసి అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్షులను ఎన్నుకోవాలి. వీరంతా ఐదుగురితో ఎగ్జిక్యూటివ్‌ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. కౌన్సిల్‌ కార్యకలాపాల బాధ్యత, చర్యలు తీసుకునే అధికారమూ వీరికే ఉంటాయి. మండలి ఏర్పాటు కాకపోవడంతో ఎలాంటి చర్యలు లేవు. రిజిస్ట్రార్, ఇతర అధికారులు చర్యలు తీసుకునే అధికారం మాకు లేదని చేతులెత్తేస్తున్నారు.

