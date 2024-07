ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయం- కాపలా విధుల్లో బస్​ కండక్టర్లు - RTC CONDUCTORS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Lack of Staff in APSRT ( ETV Bharat )

Lack of Staff in APSRTC due to YSRCP Government Decisions : చేతిలో కర్ర పట్టుకుని విజిల్‌ వేసుకుంటూ బస్టాండ్లలో తిరుగుతున్నారు. బస్టాండ్లలో తిరిగి వాళ్లు మఫ్టీలో ఉన్న పోలీసు సిబ్బందో లేదా ప్రైవేటు సెక్యూరిటీనో అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే! వీళ్లంతా ఆర్టీసీలో సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన సీనియర్‌ కండక్టర్లు. బస్సు ఎంత రద్దీగా ఉన్నా వేగంగా టికెట్లు కొట్టే సత్తా గల ఈ కండక్టర్లు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల నెలల తరబడి రోడ్లపై కాపలా డ్యూటీ చేస్తున్నారు.

ఆర్టీసీని నిర్వీర్యం చేసిన జగన్ ప్రభుత్వం : ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఆర్టీసీ పరిరక్షణకు ట్రాఫిక్‌ గైడ్ల పేరిట ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉంది. 2003లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దీనిని ప్రవేశ పెట్టారు. పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులను ట్రాఫిక్‌ గైడ్లుగా నియమించేవారు. కనీస వేతనం చట్ట ప్రకారం 10 వేల రూపాయలు ఆపైన వేతనం ఇచ్చేవారు. వీళ్లంతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక బస్టాపుల్లో ఉండి బస్సుల్లోకి ప్రయాణికులు ఎక్కించేవారు. దీంతో ప్రైవేటు వాహనాల అక్రమ రవాణా తగ్గి ఆర్టీసీకి లాభాలు వచ్చేవి. అయితే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసింది.

