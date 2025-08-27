ETV Bharat / state

ఏపీలో బార్‌ల లైసెన్సులకు స్పందన కరవు - LACK OF RESPONSE TO BAR LICENSES AP

ఎక్సైజ్‌ శాఖ నిబంధనలపై వ్యాపారుల్లో నిరాసక్తత - దాదాపు 80% బార్‌లకు రాని దరఖాస్తులు, ఎక్సైజ్‌ శాఖ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో గడువు పొడిగింపు

Lack of Response To Bar Licenses in AP
Lack of Response To Bar Licenses in AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 11:36 AM IST

2 Min Read

Lack of Response To Bar Licenses in AP: దాదాపు మూడేళ్ల కాలపరిమితితో ఏపీలో బార్‌ లైసెన్సుల జారీ కోసం ఎక్సైజ్‌ శాఖ దరఖాస్తులు ఆహ్వానించగా, వ్యాపారుల నుంచి స్పందన మాత్రం కొరవడింది. దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువును ఈ నెల 29వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల వరకూ పొడిగించారు. తొలుత ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలకే గడువు ముగిసింది.

ఇందులో మొత్తం 840 బార్‌లకుగానూ, కేవలం 175 బార్‌లకే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. మిగతా వాటికి ఒక్కటి కూడా రాలేదు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నూతన పాలసీ ప్రకారం ప్రతి బార్‌కూ 4 దరఖాస్తులు వస్తేనే వాటిలో నుంచి లాటరీ తీసి లైసెన్సుదారును ఎంపిక చేస్తారు. అయితే 56 బార్‌లకే 4, అంతకుమించి దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అది కూడా 15 జిల్లాల్లోనే రావడం గమనార్హం.

ఆసక్తి చూపని వ్యాపారులు: ఎక్సైజ్‌ శాఖ తెచ్చిన నూతన విధానం తమకు అనుకూలంగా లేదనీ, గిట్టుబాటు కాదనే కారణంతో వ్యాపారులు ఆసక్తి చూపించట్లేదని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రతి బార్‌కు కనీసం 4 దరఖాస్తులు వస్తేనే లాటరీ తీస్తామనే నిబంధన పెట్టడం, అదనపు ఏఆర్‌ఈటీ 15 శాతాన్ని తొలగించకపోవడం ఇందుకు కారణంగా చెప్పవచ్చు.

మద్యం దుకాణాలకు అనుబంధంగా పర్మిట్‌ రూమ్‌ల ఏర్పాటుకు ఇటీవల ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. రూ.99కి దొరికే క్వార్టర్‌ మద్యాన్ని బార్‌లలో అమ్మడానికి వీల్లేదన్న నిబంధన పెట్టడం దీనికి ప్రధాన కారణంగా భావించవచ్చు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా పరిధిలో 130 బార్‌లు ఉండగా, కేవలం 10 బార్‌లకు, గుంటూరు జిల్లాలో 110కి గానూ 9 బార్‌లకు మాత్రమే 4, అంతకంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులు వచ్చాయి. కృష్ణా జిల్లా పరిధిలో సైతం 39 బార్‌లలో ఏడింటికి, కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 23 బార్‌లకు ఆరింటికి మాత్రమే 4, అంతకుమించి దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

దీంతో మొత్తం 3,332 మంది రూ.10 వేలు ప్రాసెసింగ్‌ రుసుము చెల్లించి తమ వివరాలు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారనీ, వీరంతా దరఖాస్తులు వేస్తారని ఎక్సైజ్‌ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 30వ తేదీన ఉదయం 8 గంటల నుంచి లాటరీ తీస్తామని ఎక్సైజ్‌ శాఖ కమిషనర్‌ నిషాంత్‌కుమార్‌ ఇప్పటికే తెలిపారు. వినాయక చవితి, బ్యాంకు సెలవుల దృష్ట్యా దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువును పొడిగించినట్లు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

Excise Department Awareness for Bar Licenses: బార్‌ లైసెన్సులకు ఎక్కువ మంది పోటీ పడే విధంగా ప్రొహిబిషన్, ఎక్సైజ్‌ డిపార్ట్​మెంట్ అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. మూడేళ్ల కాల పరిమితికి లైసెన్సుల జారీకి ఈనెల 18వ తేదీన గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. దరఖాస్తు రుసుమును ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా తగ్గించి సాధ్యమైనంత వరకూ ఎక్కువ మంది పోటీ పడేందుకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఈ సారి లాటరీ విధానంలో ఎంపిక చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం - బార్‌ లైసెన్స్, దరఖాస్తు రుసుములు భారీగా తగ్గింపు

ఏపీలో బార్‌ల లైసెన్సులు - రెన్యువలా? కొత్తగా జారీ చేయడమా?

Lack of Response To Bar Licenses in AP: దాదాపు మూడేళ్ల కాలపరిమితితో ఏపీలో బార్‌ లైసెన్సుల జారీ కోసం ఎక్సైజ్‌ శాఖ దరఖాస్తులు ఆహ్వానించగా, వ్యాపారుల నుంచి స్పందన మాత్రం కొరవడింది. దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువును ఈ నెల 29వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల వరకూ పొడిగించారు. తొలుత ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలకే గడువు ముగిసింది.

ఇందులో మొత్తం 840 బార్‌లకుగానూ, కేవలం 175 బార్‌లకే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. మిగతా వాటికి ఒక్కటి కూడా రాలేదు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నూతన పాలసీ ప్రకారం ప్రతి బార్‌కూ 4 దరఖాస్తులు వస్తేనే వాటిలో నుంచి లాటరీ తీసి లైసెన్సుదారును ఎంపిక చేస్తారు. అయితే 56 బార్‌లకే 4, అంతకుమించి దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అది కూడా 15 జిల్లాల్లోనే రావడం గమనార్హం.

ఆసక్తి చూపని వ్యాపారులు: ఎక్సైజ్‌ శాఖ తెచ్చిన నూతన విధానం తమకు అనుకూలంగా లేదనీ, గిట్టుబాటు కాదనే కారణంతో వ్యాపారులు ఆసక్తి చూపించట్లేదని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రతి బార్‌కు కనీసం 4 దరఖాస్తులు వస్తేనే లాటరీ తీస్తామనే నిబంధన పెట్టడం, అదనపు ఏఆర్‌ఈటీ 15 శాతాన్ని తొలగించకపోవడం ఇందుకు కారణంగా చెప్పవచ్చు.

మద్యం దుకాణాలకు అనుబంధంగా పర్మిట్‌ రూమ్‌ల ఏర్పాటుకు ఇటీవల ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. రూ.99కి దొరికే క్వార్టర్‌ మద్యాన్ని బార్‌లలో అమ్మడానికి వీల్లేదన్న నిబంధన పెట్టడం దీనికి ప్రధాన కారణంగా భావించవచ్చు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా పరిధిలో 130 బార్‌లు ఉండగా, కేవలం 10 బార్‌లకు, గుంటూరు జిల్లాలో 110కి గానూ 9 బార్‌లకు మాత్రమే 4, అంతకంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులు వచ్చాయి. కృష్ణా జిల్లా పరిధిలో సైతం 39 బార్‌లలో ఏడింటికి, కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 23 బార్‌లకు ఆరింటికి మాత్రమే 4, అంతకుమించి దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

దీంతో మొత్తం 3,332 మంది రూ.10 వేలు ప్రాసెసింగ్‌ రుసుము చెల్లించి తమ వివరాలు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారనీ, వీరంతా దరఖాస్తులు వేస్తారని ఎక్సైజ్‌ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 30వ తేదీన ఉదయం 8 గంటల నుంచి లాటరీ తీస్తామని ఎక్సైజ్‌ శాఖ కమిషనర్‌ నిషాంత్‌కుమార్‌ ఇప్పటికే తెలిపారు. వినాయక చవితి, బ్యాంకు సెలవుల దృష్ట్యా దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువును పొడిగించినట్లు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

Excise Department Awareness for Bar Licenses: బార్‌ లైసెన్సులకు ఎక్కువ మంది పోటీ పడే విధంగా ప్రొహిబిషన్, ఎక్సైజ్‌ డిపార్ట్​మెంట్ అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. మూడేళ్ల కాల పరిమితికి లైసెన్సుల జారీకి ఈనెల 18వ తేదీన గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. దరఖాస్తు రుసుమును ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా తగ్గించి సాధ్యమైనంత వరకూ ఎక్కువ మంది పోటీ పడేందుకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఈ సారి లాటరీ విధానంలో ఎంపిక చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం - బార్‌ లైసెన్స్, దరఖాస్తు రుసుములు భారీగా తగ్గింపు

ఏపీలో బార్‌ల లైసెన్సులు - రెన్యువలా? కొత్తగా జారీ చేయడమా?

For All Latest Updates

TAGGED:

LACK OF BAR LICENSE IN APబార్‌ల లైసెన్సులకు స్పందన కరవుEXCISE DEPARTMENT IN APNEW BAR POLICYLACK OF RESPONSE TO BAR LICENSES AP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అమెరికా దగ్గర స్పెషల్ కార్డులు- వాటితో ఆడితే చైనా నాశనం: ట్రంప్

ఈ బ్యాంకులో డబ్బు ముచ్చటే ఉండదు-  'టైమ్' రూపంలో లావాదేవీలు

చంద్రబాబు నుంచి రేఖా గుప్తా- సీఎంలపై జరిగిన దాడులు ఇవే!

అసోంలో తెలుగు వైబ్స్​- 'ఆపరేషన్ సిందూర్' థీమ్​తో 41 అడుగుల గణపయ్య!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.