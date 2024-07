ETV Bharat / state

ఉద్దానం కిడ్నీ ఆస్పత్రిలో వసతుల లేమి - నానా అవస్థలు పడుతున్న రోగులు - Uddanam Kidney Hospital

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఉద్దానం కిడ్నీ ఆస్పత్రిలో వసతుల లేమి (ETV Bharat)

Lack of Facilities in Uddanam Kidney Hospital in Srikakulam District : మేడిపండు చూడ మేలిమై ఉండు పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులుండు ఈ పద్యం ఆ ఆస్పత్రికి సరిగ్గా సరిపోతుంది. బయట నుంచి చూడ్డానికి హంగూ ఆర్భాటాలతో ఉన్నా లోపల మాత్రం డొల్లే. ఉద్దానం బాధితులను ఆదుకుంటామంటూ గత ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు హడావుడి చేసింది. ఆగమేఘాలపై కిడ్నీ పరిశోధన ఆస్పత్రిని ప్రారంభించి చేతులు దులుపుకుంది. బిల్డింగులు ఘనంగా ఉన్నా అందులో సరిపడా వైద్య పరికరాలు లేవు. డాక్టర్లు లేరు. పూర్తిస్థాయి సౌకర్యాలు లేక రోగులు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Uddanam Kidney Hospital Problems : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్దానం ప్రాంతంలో తరతరాలుగా స్థానికులు కిడ్నీ వ్యాధులతో కుంగిపోతున్నారు. ఇచ్ఛాపురం, పలాస, కవిటి, కంచిలి, సోంపేట, వజ్రపు కొత్తూరు, మందస, మండలాల్లో ఏటా వేలల్లో కిడ్నీ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. నీటి కలుషితంతో ఇప్పటికీ చాలా మంది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా కిడ్నీ బాధితుల తలరాతలు మాత్రం మారడం లేదు.

కిడ్నీ భూతాన్ని తరిమికొట్టాలనే లక్ష్యంతో 2018 నవంబర్‌లో అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు కిడ్నీ పరిశోధన ఆస్పత్రిని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించి శంకుస్థాపన కూడా చేశారు. అంతలోనే ఎన్నికలు రావడంతో పనులు పట్టాలెక్కలేదు. ఉద్దానం బాధితులను ఉద్ధరిస్తానంటూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆర్భాటంగా ప్రచారం చేసింది. పలాసలో హాస్పిటల్ భవనం అయితే నిర్మించారు కానీ వైద్య సేవలు మాత్రం అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. కిడ్నీ వ్యాధిపై పరిశోధనలు ఇంకా మొదలే కాలేదు.