గాంధీ నడియాడిన ఊరిలో కనీస సౌకర్యాలు కరవు... పినాకినీని ఎవరూ పట్టించుకోరా? - GANDHI ASHRAM IN NELLORE DISTRICT

నేటి తరానికి చారిత్రక చిహ్నంగా పినాకినీ సత్యాగ్రహ గాంధీ ఆశ్రమం - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పెన్నానది వరదల్లో కోతకు గురైన ఆశ్రమంలోని కొంత భాగం, కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని స్థానికుల విజ్ఞప్తి

Lack of Facilities in Pinakini Gandhi Ashram
Lack of Facilities in Pinakini Gandhi Ashram
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 9:53 AM IST

Lack of Facilities in Pinakini Gandhi Ashram in Nellore District: అది మహాత్ముడు నడయాడిన నేల. అనేక మంది స్వాతంత్ర సమరయోథుల స్పర్శతో పులకించింది. దేశ ప్రజల్లో స్ఫూర్తిని రగిలించింది. స్వేచ్ఛా కాంక్షకు ఊపిరులూదింది. నేటి తరానికి చారిత్రక చిహ్నంగా చరిత్రకెక్కినప్పటికీ అభివృద్ధిలో మాత్రం అందలం ఎక్కలేకపోతోంది. అదే నెల్లూరు జిల్లాలోని పినాకినీ సత్యాగ్రహ ఆశ్రమం.

గాంధీ నడియాడిన ఊరిలో కనీస సౌకర్యాలు కరవు

నేటి తరానికి చారిత్రక చిహ్నం: శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ఇందుకూరుపేట మండలంలోని పల్లెపాడు గ్రామం ఇది. ఈ ఊర్లో జాతిపిత గాంధీజీ జ్ఞాపకాలున్నాయి. 1921 ఏప్రిల్ 7న గాంధీజీ ఈ ఊరికి వచ్చారు. పెన్నానదీ తీరంలో పినాకినీ సత్యాగ్రహ ఆశ్రమాన్ని స్వయంగా ప్రారంభించారు. 1929 సంవత్సరంలో మరోసారి ఈ ఆశ్రమాన్ని సందర్శించారు. అప్పటి నుంచి ఇది సర్వమత సమ్మేళనంగా వెలుగుతోంది. ఇక్కడ నూలు వడకడం, అస్పృశ్యత నిర్మూలన, సర్వమత ప్రార్థనలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి. ఇక్కడి మ్యూజియం నాటి స్వాతంత్ర్య స్ఫూర్తిని, దీప్తిని ఎలుగెత్తి చాటుతోంది. ఉత్తర భారత దేశంలో సబర్మతి ఆశ్రమం ఎంత పేరు గాంచిందో దక్షిణ భారతంలో ఈ పినాకినీ ఆశ్రమానికి అంతటి ఖ్యాతి ఉంది.

పొనకా కనకమ్మ ఈ పినాకినీ సత్యాగ్రహ ఆశ్రమానికి అప్పట్లో 13 ఎకరాలను విరాళంగా ఇచ్చారు. దాంతో ఈ స్థలంలోనే ఆశ్రమం అభివృద్ధి చేశారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల చరిత్రను పర్యాటకులకు అందించే విధంగా డిజిటల్ తెర ఏర్పాటు చేశారు. అనేక రాష్ట్రాల నుంచి పర్యాటకులు, పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్ధులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. కాకపోతే సరైన వసతులు లేకపోవడం ప్రధాన సమస్యగా మారింది. 2014 సంవత్సరంలో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆ దిశగా కొన్ని పనులను చేపట్టింది.

అభివృద్ధి చేయాలని కోరుతున్న స్థానికులు: కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దీన్ని పూర్తిగా గాలికొదిలేసింది. నాలుగేళ్ల క్రితం పెన్నానదికి వచ్చిన వరదల్లో ఈ ఆశ్రమంలో కొంత భాగం కోతకు గురైనా సరే పట్టించుకోకపోవడం గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులకు విశ్రాంతి గదులు, ఇతర సౌకర్యాలను సైతం కల్పించాలని స్థానికులు అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా స్వాత్రంత్ర్య, గణతంత్ర దినోత్సవాలను ఈ ఆశ్రమంలో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.

"పినాకినీ సత్యాగ్రహ ఆశ్రమం మన రాష్ట్రంలోనే పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందిన ఆశ్రమంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఎంతో మంది విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. ఇక్కడ మహాత్మా గాంధీ ప్రోద్భలంతోనే వృత్తి విద్యకు ప్రాధాన్యతను ఇచ్చే పాఠశాల పల్లెపాడులో ఉంది. ఆ పాఠశాలే నేటికీ కొనసాగుతుంది. అంతేకాకుండా మ్యూజియంలో గత చరిత్రను తెలియజేసే విధంగా ఛాయాచిత్రాలు ఉన్నాయి. దీని ద్వారా నేటి తరం ఆ విశేషాలను తెలుసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. వీటితో పాటు పినాకినీ ఆశ్రమాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తే అందరికీ ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది"-మనోజ్, గాంధీ ఆశ్రమం మేనేజర్

