పరదాల కిందే పాఠాలు - ఎండ, వానలకు ఇబ్బందులు పడుతూ పిల్లల చదువులు - Lack Of Facilities In Govt School

పరదాల కిందే పాఠాలు - ఎండ, వానలకు ఇబ్బందులు పడుతూ పిల్లల చదువులు

By ETV Bharat Telangana Team

Lack Of Facilities In Govt School

Lack Of Facilities In Govt School In Khammam : అదో ప్రభుత్వ పాఠశాల. పేరుకు మాత్రమే సర్కారు బడి. పక్కా భవనం లేదు. తరగతి గదులకు అతీగతీ లేదు. అయినా అదీ విద్యాలయమే. ఉన్నది ఒకే ఒక్క రేకులషెడ్డు. దానిపక్కనే పరదాలతో వేసుకున్న మరో గది. గట్టిగా గాలివీస్తే విద్యార్థుల పుస్తకాలు చెల్లాచెదురవుతాయి. చినుకుపడితే పిల్లలంతా బడి నుంచి పరుగులు పెట్టాల్సిన దుస్థితి. అదే ఖమ్మం జిల్లా సాయినగర్​ పరిధిలోని రజకవీధిలో ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల.

కనీస సౌకర్యాలు లేమి : ఇది ఏ మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రభుత్వ విద్యాలయమని అనుకుంటే మాత్రం పొరపడినట్టే. ఖమ్మం నగరం నడిబొడ్డున ఉన్నా సమస్యల వలయంలో కునారిల్లుతున్న సరస్వతీ విద్యాలయం దయనీయ పరిస్థితి. కనీస సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.