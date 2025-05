ETV Bharat / state

సొమ్ము పెట్టలేదు పిల్ల పుట్టలేదు - ఇదీ చేపల పెంపకం కేంద్రాల పరిస్థితి! - NEGLIGENCE ON FISH FARMING

Luck of Facilities in Fish Production and Rearing Centers: ప్రభుత్వ చేప పిల్లల ఉత్పత్తి, పెంపకం కేంద్రాల్లో కనీస సౌకర్యాలు లేవు. వైఎస్సార్సీపీ అయిదేళ్ల పాలనలో నిధులివ్వక నిర్వహణ చతికిల పడింది. మరో వైపు సిబ్బంది కొరత వేధిస్తోంది. ఏలూరు జిల్లాలో ఏలూరు, కొవ్వలిలో చేప పిల్లల పెంపకం, బాదంపూడిలో చేప నారు (స్పాన్‌) ఉత్పత్తి కేంద్రాలున్నాయి. నారును 15 రోజులపాటు సిమెంట్‌ తొట్లలో పెంచుతారు. ఇవి ఎక్కడా సవ్యంగా లేవు.

కొవ్వలిలో అసలు వీటిని ఏర్పాటు చేయలేదు. వీటి అవసరం 40 వరకు ఉంది. నీటి సరఫరాకు పైపు లైన్లు లేవు. ఏలూరులో ఉన్న 10 తొట్లలో నీరు లీకవుతోంది. మరో వైపు సిబ్బంది కొరత వేధిస్తోంది. ఫిషర్‌మెన్లు, ఫీల్డ్‌మెన్లు వాచ్‌మెన్లు, దాదాపు 20 మంది ఉండాల్సి ఉంటే 8 మంది ఉన్నారు. కొవ్వలిలో అసిస్టెంట్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్, బాదంపూడిలో ఎఫ్‌డీవోలు ఇద్దరూ ఇన్‌ఛార్జీలే.

పూడిక కూడా తీయక, తుప్పలతో నిండిపోయిన చెరువు (ETV Bharat)

ఇది ఏలూరులో చేప పిల్లల పెంపకం కోసం కేటాయించిన చెరువు. నర్సరీల్లో చేప నారు (స్పాన్‌) 3 అంగుళాలు పెరిగాక చెరువులో వేసేవారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఈ చెరువును పట్టించుకోలేదు. కనీసం పూడిక కూడా తీయక, తుప్పలతో నిండిపోయింది.