Arasavalli Temple Problems : ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అరసవల్లి ఆదిత్యుడి దేవాలయ అభివృద్ధి ఒక అడుగు ముందుకు, రెండు అడుగులు వెనక్కి అన్నట్లుగా మారింది. సౌకర్యాల కల్పనలో పాలకులు, అధికార యంత్రాంగం విఫలమవుతూనే ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు లక్షల సంఖ్యలో ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాన్ని భక్తులు సందర్శిస్తారు. కానీ భక్తుల అవసరాలు, భవిష్యత్లో రద్దీకి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దే మాస్టర్ ప్లాన్ లేకపోవడం నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతోంది. ముడుపులు, కానుకలు, ప్రసాదాల రూపంలో ఏటా రూ.12 కోట్ల మేర ఆదాయం వస్తున్నా అభివృద్ధి జాడ మాత్రం కనిపించడం లేదు.
పురాణాల ప్రకారం ఇంద్రుడు తవ్విన పుష్కరిణిలో స్నానాలు చేస్తే రోగాలు పోతాయని భక్తుల నమ్మకం. ప్రస్తుతం ఇంద్రపుష్కరిణి అధ్వానంగా తయారైంది. వ్యర్థాలు నిలిచి అస్తవ్యస్తంగా మారింది. దీంతో యాత్రికులు పుణ్య స్నానాలు చేయాలంటే భయపడుతున్నారు. కేశఖండనశాలలు సరిపడా లేకపోవడంతో భక్తులు తలనీలాలను సమర్పించేందుకు గంటల తరబడి ఎదురు చూసే పరిస్థితి ఉంది. దాతలు ఇచ్చిన విరాళాలతో కట్టిన వసతి గదులు కూడా కావాల్సినన్ని లేవు. క్యూ లైన్లలో తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, చంటిపిల్లలకు పాలిచ్చే గదులు, దివ్యాంగులు, వృద్ధులకు ప్రత్యేక దర్శనం కలగానే మిగిలిపోయింది. ప్రాథమిక వైద్య సేవలు కూడా గగనమే పరిస్థితి ఉంది.
Devotees Problems at Arasavalli Sun Temple : ఈ సంవత్సరం జనవరిలో చేపట్టిన రథసప్తమి ఉత్సవాలను రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించారు. నామినేటెడ్ పద్ధతిలో రూ.కోట్లు ఖర్చు చేశారు. అంతకు ముందు దాతల విరాళాలతో నిర్మించిన కట్టడాలను కూల్చేశారు. వితరణ నిరుపయోగంగా మారిందని దాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రసాద్ పథకంలో భాగంగా రూ.100 కోట్ల వ్యయంతో ఆలయాన్ని తీర్చిదిద్దుతామని కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, జిల్లా యంత్రాంగం ప్రకటించింది. కానీ నేటికీ ఆచరణలోకి రాలేదు.
ఆలయంలో నెలకొన్న సమస్యలతో నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందిస్తామని ఆలయ ఈవో కేవీఎన్డీవీ ప్రసాద్ అన్నారు. రానున్న రోజుల్లో మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించి ఆలయ సమగ్ర అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. మరోవైపు డీసీ స్థాయి హోదా కలిగిన ఆలయంలో సిబ్బంది లేక పాలన పూర్తిగా గాడి తప్పుతోంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న 48 మంది సిబ్బంది కీలక దస్త్రాలు, ఆలయ ఆదాయ, వ్యయ ఖర్చుల నిర్వహణ, భక్తుల విరాళాలు, ముడుపులు, పూజ టిక్కెట్లు, ప్రసాదాలు, కేశఖండన శాలలో టిక్కెట్లు విక్రయాల దగ్గర అందినకాడికి దోచేస్తున్నారు.
ప్రధాన సమస్యలు
- ఆలయ అధికారి కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు క్రమబద్ధమైన కార్యాలయం, పాలకమండలి సమావేశ మందిరం లేదు.
- ఆలయం ఎక్కడ ఉందో దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు తెలియదు.
- ప్రధాన ఉత్సవాలలో జరిగే తిరువీధుల్లో పదిమంది సైతం వెళ్లేందుకు ఆస్కారం లేని విధంగా మాడవీధులు ఉన్నాయి.
- ప్రతి రోజూ వందలాది మంది సొంత వాహనాలలో వస్తున్నప్పటికీ పార్కింగ్ స్థలం ఏర్పాటు చేయలేదు. గార-శ్రీకాకుళం రహదారికి ఇరువైపులా వాహనాలను పెట్టడంతో తీవ్ర రద్దీగా మారుతోంది.
- డోలోత్సవం, ప్రత్యేక ఉత్సవాలను నిర్వహించేటటువంటి ఆలయానికి చెందిన మామిడితోటల్లో విద్యుత్తు సౌకర్యం లేకపోవడంతో పాటు మండపాలు కూడా శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి.
- అపరిశుభ్ర వాతావరణం, ఇరుకు రేకుల షెడ్లలో ప్రసాదాలు, నిత్యాన్నదాన పదార్థాలను తయారు చేస్తున్నారు.
