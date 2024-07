మినీ స్టేడియం సమస్యల నిలయం - ఇలాగైతే ఆటాడేదెలా ? - JAGTIAL MINI STADIUM PROBLEMS

Lack of Facilities in Sports Ground in Jagtial : జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లి మినీ స్టేడియం అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉంది. అభివృద్ధి కోసం పలుమార్లు కోట్లాది రూపాయల నిధులు మంజూరైనప్పటికీ గుత్తేదారులు నామమాత్రంగా పనులు చేసి చేతులు దులుపుకుంటున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్న చందాన తయారైంది మినీ స్టేడియం పరిస్థితి. స్టేడియాన్ని ఎవరు పట్టించుకోకపోవడంతో అభివృద్ధికి నోచుకోక క్రీడాకారుల పాలిట శాపంగా మారిందని స్థానికులు వాపోతున్నారు.

వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఇబ్బందులే : ఏటా వర్షాకాలం వచ్చిందంటే వర్షపు నీరు బయటకు వెళ్లకుండా గుంతలలో నిలిచి విద్యార్థులు, క్రీడాకారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. స్టేడియానికి చుట్టూ ఉన్న ప్రహరీ గోడ శిథిలావస్థలకు చేరినా పట్టించుకునే వారే కరవయ్యారు. ఏటా పాఠశాల విద్యార్థులకు ఆటల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నా కనీసం నీటి సౌకర్యం సైతం లేకపోవడంతో నానా తిప్పలు పడుతున్నారు. అధికారులు ఇప్పటికైనా స్టేడియాన్ని బాగు చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. క్రీడాకారులకు పోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం సౌకర్యాలు కల్పించాలని పట్టణవాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.