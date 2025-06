ETV Bharat / state

Published : June 28, 2025 at 3:00 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Lack of Facilties At Govt Hospitals in Ananthapur District: వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సొంత జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. డాక్టర్లు రోగులకు సరైన వైద్యం అందించడం లేదు. డబ్బుల కోసం సిబ్బంది రోగులను జలగల్లా పీడిస్తున్నారు. జిల్లాలో వైద్యుల పోస్టులు 50 శాతానికి పైగా ఖాళీగా ఉండగా ఉన్న వైద్యులు ఆలస్యంగా ఆసుపత్రులకు వస్తూ సమయానికి ముందే ప్రైవేట్ వైద్య సేవలకు వెళ్లిపోతున్నారు. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల దుస్థితిపై కథనం.

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయి. అనంతపురం సర్వజన ఆసుపత్రిలో రోగుల పట్ల వైద్యులు, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ వైద్యులు సొంత నర్సింగ్ హోంలు ఏర్పాటు చేసుకుని వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఏళ్ల తరబడి ఒకేచోట పని చేయడమే దీనికి కారణంగా కనిపిస్తోంది. అనంతపురం సర్వజన ఆసుపత్రిలో చాలా మంది స్పెషలిస్టు వైద్యులు ఓపీ విభాగంలో పూర్తిస్థాయిలో కూర్చోడం లేదు. సిబ్బంది సైతం రోగులను జలగల్లా పీడిస్తూ డబ్బు ఇవ్వనిదే పలకని పరిస్థితి నెలకొంది.

వసతుల కొరతతో రోగుల తీవ్ర ఇబ్బందులు: అనంతపురం సర్వజన ఆసుపత్రికి రోజూ వెయ్యి మంది వరకు రోగులు వస్తుంటారు. వైద్య పరీక్షల తర్వాత 400 వరకు రోగులను ఇన్‌పేషెంట్లుగా చేర్చుకుంటున్నారు. ఏ వార్డులో చూసినా కనీస సౌకర్యాలు లేవు. సాయంత్రం ఆరు దాటితే నర్సులు వార్డుల్లో కనిపించరు. ఉదయం వైద్యులు రౌండ్లకు వచ్చి వెళ్లారంటే ఆ తర్వాత కనిపించరు. ఇదిలా ఉంటే సిబ్బంది దోపిడీకి పరాకాష్టగా సర్వజన ఆసుపత్రి నిలుస్తోంది. ప్రసూతి విభాగంలో మగపిల్లవాడు పుడితే రూ. 1000 నుంచి రూ.1500, ఆడపిల్ల పుడితే రూ.500 నుంచి రూ. 1000 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో నడిచే డయాలసిస్ విభాగం నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోంది.