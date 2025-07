ETV Bharat / state

నేత్రదానంపై మన్యం జిల్లాలో అవగాహన కరవు - EYE DONATION DONATION IN MANYAM

Eye Donation in Parvathipuram Manyam District ( Eenadu )

Published : July 28, 2025 at 12:05 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Lack of Awareness About Eye Donation in Parvathipuram Manyam District: సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానమని మన పెద్దలు అంటుంటారు. అంతటి ప్రధానమైన కంటి చూపుకు నోచుకోకుండా చీకటిలోనే గడుపుతున్న వారెందరో ఉన్నారు. అలాంటి వారికి బాసటగా మరణానంతరం కళ్లను దానం చేస్తే వారికి చూపును ఇచ్చినవారు అవుతారు. వారి జీవితాల్లోనూ వెలుగులు నింపినవారుగా మీరు నిలిచిపోతారు.

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో నేత్రదానంపై అవగాహన కొరవడుతోంది. బాధిత కుటుంబాలను ఆ దిశగా చైతన్యపరిచే బాధ్యతకు అంధత్వ నివారణ సంస్థ దూరంగా ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో ఎవరిని సంప్రదించాలి? ఎలా ముందుకెళ్లాలి? తదితర ప్రశ్నలు ఎదురవుతుండడంతో దానం చేయాలనుకునేవారు మిన్నకుండిపోతున్నారు. కొందరు విశాఖలోని ఐ-బ్యాంకులను సంప్రదిస్తున్నారు.

ఉమ్మడి మన్యం జిల్లాల్లో లక్ష మంది వరకు వివిధ రకాల నేత్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. వీరిలో విద్యార్థులు, వృద్ధులే ఎక్కువ. కార్నియా అంధత్వం ఉన్నవారు వేలల్లోనే ఉంటున్నారు. వీరికి సకాలంలో శస్త్రచికిత్సలు జరగడం లేదు. అత్యవసరమైనవారు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తూ ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నారు.

క్షేత్రస్థాయిలో లేని సిబ్బంది: రెండు జిల్లాల పరిధిలో కార్నియాల సేకరణ బాధ్యత రెడ్‌క్రాస్‌ సొసైటీ చూస్తోంది. గతంలో కొందరు టెక్నీషియన్లను విధుల్లోకి తీసుకుని శిక్షణ ఇచ్చారు. వీరు క్షేత్రస్థాయిలో కానరావడం లేదు. ప్రస్తుతం ఒకే ఒక్క టెక్నీషియన్‌ పనిచేస్తున్నారు. వ్యక్తి మరణించిన ఆరు గంటలలోపు రెడ్‌క్రాస్‌ సొసైటీ, లేదా సమీపంలోని ప్రభుత్వాసుపత్రులు లేదా 0891-2714000ను బంధువులు నేత్రదానం కోసం సంప్రదించవచ్చు. నేత్రాలను అమ్మడం, కొనడం నేరం. కేవలం మరణానంతరం మాత్రమే స్వీకరించాలి.