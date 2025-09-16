చికెన్, క్యాలీఫ్లవర్, పాలు - ఇక ఇవన్నీ ల్యాబ్లోనే తయారీ
పెరిగిపోతున్న రసాయనాల ఎరువుల వాడకం - దీంతో వివిధ రకాల రోగాలకు ఆహ్వానం - ల్యాబ్లోనే ఆహారం తయారీపై పరిశోధనలు
Published : September 16, 2025 at 2:07 PM IST
Lab Grown Chicken And Milk Making By Bio Incubation Process : చికెన్ కానీ చికెన్, పాలు కానీ పాలను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే చాలా వరకు నో అనే చెబుతారు. పాలు అంటే కనీసం మిల్క్ పౌడర్తో చేసుకోవచ్చు, కానీ చికెన్ అంటే దాదాపు అసాధ్యం అనే అంటారు. ఎందుకంటే కోడిని కోసి తింటేనే దాన్ని చికెన్గా భావిస్తాం.
అయితే ఈ మధ్య కాలంలో మాంసం వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోయింది. దీంతో మందులు ఇచ్చి కోళ్లను పెంచుతున్నారు. అవి తక్కవ కాలంలోనే పెద్దగా అవ్వడం వాటి విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు కూరగాయల సాగు చేసేటప్పుడు వాడే రసాయన అవశేషాలు పాలు, కోళ్లలో కనిపిస్తున్నాయి. వీటి వాడకం వల్ల వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు ఆస్పైర్-బయోనెస్ట్ పరిశోధకులు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ప్రయోగశాలలో కోడి మాంసం, పాలు, కూరగాయలు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. వీటిని తయారు చేసేటప్పుడు రసాయనాలు వినియోగించరు కనుక ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి హానీ కలగజేయదని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
పాలు తాగితే అజీర్తి చేస్తుందేమో, క్యాలీఫ్లవర్ను పురుగుల మందుల్లో ముంచి తీస్తున్నారంటా, కోడిని ఎలా కోసుకుని తినాలి? ఇలా భయాలున్నవారి కోసం కోడి మాంసం, క్యాలీఫ్లవర్, సహజసిద్ధమైన పాలకు దగ్గరగా ఉండే ప్రత్యామ్నాయ పోషకాలు హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఆస్పైర్-బయోనెస్ట్ ప్రయోగశాలలో తయారవుతున్నాయి. వీటిని సాధ్యమైనంత వేగంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు పరిశోధకులు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు.
అయితే ల్యాబ్లో చికెన్ ఎలా తయారు చేస్తారంటే?
ప్రయోగశాలలోని స్టీల్ ట్యాంకులలో కోళ్ల కణ జాలాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఈ మాంసాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తారు. ల్యాబ్లో కోడి మూలకణాల నుంచి ఈ చికెన్ను తయారు చేస్తారు. కోడి నుంచి వచ్చే కణాలకు పోషకాలు అందించి వెచ్చగా ఉండే ప్రత్యేక రసాయనంలో పెడతారు. నాలుగు నుంచి ఆరు వారాల తర్వాత ఈ కణాలు మాంసంగా వృద్ధి చెందుతుంది.
- సాగులో విపరీతమైన రసాయనాలు, ఎరువులు వినియోగించడం వల్ల మనం తీసుకునే ఆహార ధాన్యాలు, కూరగాయలతో పాటు, మాంసాహారంలోనూ వాటి అవశేషాలు ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ పోషకాలపై శాస్త్రవేత్తలు దృష్టి కేంద్రీకరించారు. బయోటెక్నాలజీ ద్వారా మాంసాహారం, శాకాహారం, పాలను తయారు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ ప్రయోగశాలలో తయారైనవే అయినా సహజ పదార్థాలకు దగ్గరగా ఉంటాయి.
- కోడి మాంసం ఇష్టంగా తినేవారి కోసం హెచ్సీయూ బయోనెస్ట్లోని ఓ అంకుర సంస్థ కృత్రిమ కోడి మాంసాన్ని తయారు చేస్తోంది. కోడిలోని కణజాలాన్ని తీసుకుని దాన్ని ప్రయోగశాలలో అభివృద్ధి చేసి మాంసంగా మార్చుతోంది. ఇది సాధారణ కోడి మాంసంలానే రుచిగా ఉంటుంది.
- ఆస్పైర్ బయోనెస్ట్లోని మరో అంకుర సంస్థ క్యాబేజీ పొరలు, క్యాలీఫ్లవర్, బ్రోకలీల కాండాలను సేకరించి వాటితో ప్రత్యామ్నాయ పోషకాలను రూపొందిస్తోంది.
- ‘ఈ ప్రత్యామ్నాయ పోషకాలు వీగన్స్కు, శాకాహారులకు ఉపకరిస్తాయి. సైటివా అనే సంస్థ సహకారంతో ప్రయోగశాలలో యంత్రాలు, పరికరాలు సమకూర్చుకున్నాం’ అని ఆస్పైర్-బయోనెస్ట్ సీఈవో డాక్టర్ అనిల్ కొండ్రెడ్డి తెలిపారు. సౌందర్య పోషణ, ఎనర్జీబార్లలోనూ ప్రత్యామ్నాయ పోషకాలను వినియోగించుకోవచ్చని వివరించారు.
