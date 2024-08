ETV Bharat / state

పానీపూరి అమ్ముతూ - చదువుల్లో 6 గోల్డ్‌ మెడల్స్‌ సాధించిన కర్నూలు యువతి - Yong Woman Got Six Gold Medals

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Yong Woman Got six Gold Medals ( ETV Bharat )

Yong Woman Got Six Gold Medals in Kurnool : పానీపూరి అమ్ముతూ తన ఇద్దరూ పిల్లలను చదివించాడు ఈ తండ్రి. నాన్న పడుతున్న కష్టం చూసి పట్టుదలతో చదువుల్లో రాణిస్తోంది ఈ యువతి. ప్రతిభతో ఉచిత విద్యావకాశాలు అందుకుని బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్‌ చేసింది. కోర్సులో సత్తా చాటి కళాశాలకే పేరు తీసుకొచ్చింది. ఇటీవల జరిగిన వర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో గవర్నర్‌ జస్టిస్ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ చేతుల మీదుగా డిగ్రీ పట్టా సహా బంగారు పతకాలు అందుకుంది ఈ అమ్మాయి.

ఈ యువతి పేరు కోమల్‌ ప్రియ. కర్నూలు నగరంలోని గాయత్రీ ఎస్టేట్‌ ప్రాంతానికి చెందిన మిట్టా సురేంద్ర, సరస్వతిల కుమార్తె. దంపతులిద్దరూ పానీపూరీ అమ్ముతారు. తల్లిదండ్రుల కష్టం చూసి చదువుల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచింది ఈ అమ్మాయి. డాక్టర్ కావాలని కలలు కన్నా నీట్‌లో మంచి ర్యాంక్ రాలేదు. దీంతో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్‌లో ఉచిత సీట్ సాధించి మహానందిలోని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ కళాశాలలో చేరింది.