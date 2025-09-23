ETV Bharat / state

జాతీయ రహదారి వెంట జలసిరి - భూగర్భ జలాల వృద్ధికి కేంద్రం ఒక వినూత్న ఆలోచన

ప్రతి కిలోమీటర్​కు ఓ చోట 10 మీటర్ల లోతున డ్రిల్లింగ్‌ చేసి సిమెంట్‌ పైపు - ఈ విధానంలో నిర్మించిన 130 ఇంకుడు గుంతలు

National Highway Soak Pit Construction Groundwater Shortage in AP
National Highway Soak Pit Construction Groundwater Shortage in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
National Highway Soak Pit Construction Groundwater Shortage in AP: భూగర్భ జలాల వృద్ధికి కేంద్రం ఒక వినూత్న ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చింది. దీన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు జాతీయ రహదారుల వెంట ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాన్ని తలపెట్టింది. ఇందుకోసం కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల పరిధిలో 66.115 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మిస్తున్న 340సీ జాతీయ రహదారిని ఎంచుకొంది. ఇప్పటికే ఫేస్‌-1 కింద రూ.587 కోట్లతో 34 కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తి చేశారు. ఫేస్‌-2 కింద రూ.591 కోట్లతో 32 కిలోమీటర్లు పనులు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడ రెండు రకాల ఇంకుడు గుంతలను అధికారులు నిర్మించారు.

సిమెంట్‌ పైపులతో: రహదారిపై పడిన నీరు పొలాల్లోకి వెళ్లకుండా దిగువన కాలువలు నిర్మించారు. అనంతరం ప్రతి కిలోమీటర్​కు ఓ చోట 10 మీటర్ల లోతున డ్రిల్లింగ్‌ చేసి సిమెంట్‌ పైపు వేశారు. మళ్లీ అందులోనే 8 ఇంచుల ప్లాస్టిక్‌ పైపునకు రంధ్రాలు చేసి, భూమిలోకి దించారు. వాటి చుట్టూ 1.5 మీటర్ల లోతు గుంత తీశారు. అందులో 40 ఎంఎం, 20 ఎంఎం కంకర వరుసగా వేశారు. ఫలితంగా నీరంతా భూమిలోకి ఇంకుతోంది. ఈ పద్ధతిలో రోడ్డుకు ఇరువైపులా 134 ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించారు.

రాళ్లతో: వీటిని ప్రత్యేకంగా కల్వర్టుల దగ్గర ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 65 కల్వర్టులు ఉండగా, ప్రతి చోట రోడ్డుకు ఇరువైపులా 3 మీటర్ల వెడల్పు, 3 మీటర్ల పొడవుతో 1 మీటర్​ లోతు గుంత తీసి చిన్న రాళ్లు వేశారు. దీంతో కల్వర్టుల వద్ద భూమి కోతకు గురికాకుండా ఉండటమే కాకుండా, వర్షం నీరు భూమిలో ఇంకే అవకాశం ఉంది. ఈ విధానంలో 130 ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించారు.

WATER PITS
సిమెంట్​ పైపులు (EENADU)

భూగర్భజలశాఖ ప్రణాళిక: మరోవైపు ఈ మధ్యకాలంలో భూగర్భజలాల పెరుగుదలకు ఎక్కడ ఎన్ని చెక్‌ డ్యాంలు, పర్క్యులేషన్‌ ట్యాంకులు, నీటి కుంటలు నిర్మించాలన్న అంశాల ప్రాతిపదికగా భూగర్భజలశాఖ ప్రణాళిక రూపొందిస్తుంది. సమీపంలో ఉన్న జలవనరులు పరిస్థితి ఏమిటి? వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనేది పరిశీలిస్తున్నారు. ఉపాధి హామీ పథకం నిధులతో పాటు వేరే పథకాలను ఇందు కోసం ఎలా వినియోగించుకునేందుకు ఉన్న అవకాశాలపై దృష్టి సారిస్తోంది.

రాష్ట్రంలో సెప్టెంబరు 1వ తేదీ నాటకి సగటున 1.56 మీటర్ల మేర భూగర్భజలాలు పెరిగాయి. అయితే ఒక్క కోస్తాంధ్రలోనే సగటున 1.68 మీటర్లు పెరిగాయి. రాయలసీమ జిల్లాల్లో 1.31 మీటర్ల మేర పెరుగుదల ఉంది. గత సంవత్సరంలో ఇదే సమయానికి ఉన్న భూగర్భజలాల కన్నా కూడా అధికంగా 1.25 మీటర్ల మేర అధికంగా నీళ్లు ఉండటం, అదే విధంగా కరువు జిల్లాల్లో నీటి మట్టం పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హంగా చెప్పవచ్చు.

