ఉల్లి బస్తాలను ఎత్తుకెళ్లిన ప్రజలు - ఆలస్యంగా మేల్కొన్న అధికారులు
కర్నూలు ఉల్లి మార్కెట్ నుంచి ఉల్లి బస్తాలు ఎత్తుకెళ్లిన ప్రజలు - ఆలస్యంగా మేల్కొని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 7:51 PM IST
Onion Bags Looted in Kurnool: కర్నూలు ఉల్లిమార్కెట్లో అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. పట్టపగలే ప్రజలు మార్కెట్పై పడి బస్తాలను ఎవరికి తోచినంతగా వారు ఎత్తుకెళ్లిపోయారు. ఎవరో ఒకరు ముందుగా ఉల్లి బస్తాలను తీసుకెళ్తుండటాన్ని చూసి, మరికొందరు అదే దారిని అనుసరించారు. కొందరు బస్తాలను భుజాలపై మోసుకుని ఇంటికి తరలించగా, మరికొందరు ఆటోలు, ద్విచక్ర వాహనాల్లో వేసుకుని వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటనలో అధికారులు, పోలీసులు మేల్కొనేలోగా ఎక్కువ శాతం ఉల్లి బస్తాలు కనుమరుగయ్యాయి.
తక్కువ ధరలతో రైతుల నిరాశ: ఇటీవల కర్నూలు మార్కెట్కు పెద్ద ఎత్తున ఉల్లి దిగుబడులు చేరుతున్నాయి. కానీ ధరలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మార్కెట్లో వ్యాపారులు తక్కువ ధరకు మాత్రమే కొనుగోలు చేయటంతో, రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రైతుల ఆందోళనను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం క్వింటా ఉల్లికి రూ.1,200 మద్దతు ధరను ప్రకటించింది. వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయని ఉల్లిని నేరుగా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తూ రైతులను ఆదుకుంటోంది.
రైతు బజార్లకు సరఫరా - మిగిలిన ఉల్లి వేలం: ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిన ఉల్లిని రైతు బజార్లకు తరలిస్తుండగా, మిగిలిన సరకును బహిరంగ వేలంలో విక్రయిస్తున్నారు. అయితే రెండ్రోజుల క్రితం జరిగిన వేలంలో క్వింటా ఉల్లిని వ్యాపారులు కేవలం రూ.50కే కొనుగోలు చేశారు. అంత తక్కువ ధర వచ్చినా కూడా కొంత ఉల్లి మార్కెట్లో మిగిలిపోయింది. అధికారులు దానిని డంపింగ్ యార్డుకు తరలించి పారబోసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
రోజువారీగా వెయ్యి టన్నుల ఉల్లి: ప్రతిరోజూ సగటున వెయ్యి టన్నుల ఉల్లి కర్నూలు మార్కెట్కు వస్తోంది. మార్కెట్లో మిగిలిపోయిన ఉల్లిని డంపింగ్ యార్డుకు తరలిస్తున్నారని తెలిసిన స్థానికులు ఉల్లి మార్కెట్కు చేరుకున్నారు. అక్కడ ఉన్న బస్తాలను చూసి ఎవరి చేతికి దొరికితే వారు తీసుకెళ్లారు. మొదట కొందరే తీసుకెళ్లినా, విషయం వ్యాప్తి చెందటంతో ఆటోలు, బైకులు మీద మరికొందరు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఉల్లిని తరలించారు.
అధికారులు ఆలస్యంగా స్పందన: ఇంత జరుగుతున్నా అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకోలేకపోయారు. పోలీసులు వచ్చేసరికి ఎక్కువ శాతం ఉల్లి బస్తాలు అప్పటికే తీసుకునిపోయారు. ఇదే సమయంలో రైతులు మరో సమస్యను తెరపైకి తెచ్చారు. రాత్రిపూట కూడా మార్కెట్లో దొంగలు ఉల్లిగడ్డలు దొంగలిస్తున్నారని వారు చెబుతున్నారు. దీనిపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ మార్కెట్లో పోలీసులతో భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
రైతుల ఆవేదన: తక్కువ ధరలతో ఇప్పటికే నష్టపోతున్న రైతులకు, ఇప్పుడు దొంగతనాలు, లూటీలు కొత్త ఇబ్బందిగా మారాయి. పంట పండించి మార్కెట్కు తెచ్చిన తర్వాత కూడా రక్షణ లేకపోవడం రైతులలో తీవ్ర ఆవేదన కలిగిస్తోంది. ఒకవైపు మద్దతు ధర సరిగా అమలు కావడం లేదని, మరోవైపు తమ ఉత్పత్తిని రక్షించుకునే గ్యారంటీ లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. మార్కెట్లో నిరంతర భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
ప్రతిరోజూ 1000 టన్నుల పైనే మార్కెట్కు వస్తోంది. ఇందులో 500 నుంచి 600 టన్నులు బయటకు వెళ్లిపోతోంది. మిగిలిపోయిన వాటికి వేలం నిర్వహిస్తున్నాం. వాటికి తక్కువ ధరకే వ్యాపారులు కొనుగోలు చేశారు. అందులో మంచి క్వాలిటీని తీసుకుని, మిగిలివాటిని పారబోశారు. మేము వాటిని మార్కెట్ యార్డు నుంచి డంపింగ్ యార్డుకి తరలిస్తున్నాం. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న స్థానికులు మార్కెట్ యార్డుకి రావడం జరిగింది. - జయలక్ష్మి, సెక్రటరీ, కర్నూలు ఉల్లి మార్కెట్
మహారాష్ట్ర నుంచి భారీగా దిగుమతి - తక్కువకు ఇస్తున్నా కర్నూలు ఉల్లిపై అనాసక్తి