ETV Bharat / state

డ్రోన్‌ అంబులెన్స్‌తో అత్యవసర వైద్యం - కర్నూలు IIIT విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణ - DRONE AMBULANCE IN KURNOOL

5 కిలోమీటర్ల వరకు పంపించేందుకు అవకాశం ఉందని వివరించిన పరిశోధకులు - మొదటి గంటలో అందించే చికిత్స చాలా కీలకం

Drone Ambulance In Kurnool
Drone Ambulance In Kurnool (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read

Kurnool IIIT Students Developed Drone Ambulance : అనారోగ్యం, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, అలాగే సరైన సమయంలో రోగికి వైద్య సేవలు అందించాలి. సకాలంలో వైద్యం అందిస్తేనే ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో అంబులెన్స్‌లు ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుపోతాయి. దాని కారణంగా నిర్ణీత సమయానికి క్షతగాత్రులు, రోగుల వద్దకు వెళ్లేందుకు ఆలస్యం అవుతుంది. అయితే, భవిష్యత్తులో ఈ సమస్యలను అధిగమించవచ్చు. అదే విధంగా అలాంటి సమయాల్లో ఉపయుక్తంగా ఉండేందుకు విన్నూతంగా ఆలోచించి డ్రోన్‌ అంబులెన్స్​ను రూపుదిద్దారు. దీన్ని కర్నూలు ట్రిపుల్‌ ఐటీ డీఎం ఈసీఈ విభాగ అసోసియేట్‌ ఆచార్యుడు డాక్టర్‌ కృష్ణనాయక్, పలువురు విద్యార్థులు, త్రిగుణ్‌ రోబోటిక్స్‌ అంకుర సంస్థ ప్రతినిధులు సంయుక్తంగా ఆవిష్కరించారు.

అత్యవసర సమయల్లోనూ : సాధారణ అంబులెన్స్‌లు ఏదైనా అవాంతరాలతో రోగి దగ్గరకు వెళ్లేందుకు ఆలస్యం కావచ్చు. అలాంటి సమయాల్లో రోగి బంధువులు ఇచ్చే సమాచారంతో కొన్నిరకాల మందులతో డ్రోన్‌ అంబులెన్స్‌ను వెంటనే వారి వద్దకు పంపుతారు. డ్రోన్‌ అంబులెన్స్​కు ఏర్పాటు చేసిన కెమెరాలను అంబులెన్స్‌లో, కంట్రోల్‌ రూంలో ఉండే ఎలక్ట్రానిక్‌ తెరలతో అనుసంధానిస్తారు. దీంతో రోగి, క్షతగాత్రుల పరిస్థితిని అక్కడి వైద్యులు రియల్‌ టైంలో చూడగలుగుతారు.

ఈ డ్రోన్​కు స్పీకర్లనూ ఏర్పాటు చేశారు. వీటి సాయంతో డాక్టర్లు కంట్రోల్ రూం వద్ద నుంచి వారితో మాట్లాడొచ్చు. అత్యవసరంగా అందించాల్సిన వైద్య సేవలను వారికి సూచించవచ్చు. వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరే వరకు డ్రోన్ అంబులెన్స్​లోని సదుపాయాలతో బాధితుల ప్రాణాలు నిలబెట్టెందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. డాక్టర్లు, ఆసుపత్రులు, అంబులెన్స్ మధ్య డ్రోన్ కారణంగా సమాచార వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. తద్వారా రోగికి సత్వర వైద్యం అందుతుంది.

రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు మొదటి గంటలో అందించే చికిత్స చాలా కీలకమని వైద్యులు చెబుతారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డ్రోన్ అంబులెన్స్ ప్రయోజనకరంగా ఉండనుంది. వీటిని 5 కిలోమీటర్ల వరకు పంపించేందుకు అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు వివరించారు. ఈ డ్రోన్​కు ఉండే స్పీకర్ల సాయంతో గ్రామంలో రేషన్​ ఇస్తున్నారనో, విద్యుత్తు ఉండదనో, కుళాయి రాదనో మొదలైన సమాచారాల్ని సైతం దండోరా వేయించవచ్చని వివరించారు.

కర్నూలు ట్రిపుల్‌ ఐటీకి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు - ప్రపంచంలోనే 9వ స్థానం

కర్నూల్ ట్రిపుల్​ ఐటీ కళాశాల (డీఎం) ప్రాంగణానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పులు దేశాల సంస్థలతో పోటీపడి 9వ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అత్యుత్తమ ఆర్కిటెక్చర్ నైపుణ్యాలతో నిర్మించిన ప్రాంగణఆల్లో 'ఇన్​స్టిట్యూషన్స్' కేటగిరీలో మన దేశం నుంచి కర్నూలు ప్రపంచ గుర్తింపు పొందింది. కర్నూలు శివారులోని జగన్నాథగట్టుపై మొత్తం 151 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో డీఎం కళాశాల ప్రాంగణం ఉంటుంది. దీన్ని రూ.254 కోట్ల వ్యయంతో ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. గత ఏడాది నవంబరులో సింగపూర్​లో 'వరల్డ్ ఆర్కిటెక్ఛర్ ఫెస్టివల్ - 2024' నిర్వహించగా, అన్ని కేటగిరీల్లో కలిపి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొత్తం 760 సంస్థలు ఇందులో పోటీ పడ్డాయి.

డ్రోన్‌ నుంచి క్షిపణి ప్రయోగం - కర్నూలులో ప్రతిష్ఠాత్మక పరీక్ష

Kurnool IIIT Students Developed Drone Ambulance : అనారోగ్యం, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, అలాగే సరైన సమయంలో రోగికి వైద్య సేవలు అందించాలి. సకాలంలో వైద్యం అందిస్తేనే ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో అంబులెన్స్‌లు ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుపోతాయి. దాని కారణంగా నిర్ణీత సమయానికి క్షతగాత్రులు, రోగుల వద్దకు వెళ్లేందుకు ఆలస్యం అవుతుంది. అయితే, భవిష్యత్తులో ఈ సమస్యలను అధిగమించవచ్చు. అదే విధంగా అలాంటి సమయాల్లో ఉపయుక్తంగా ఉండేందుకు విన్నూతంగా ఆలోచించి డ్రోన్‌ అంబులెన్స్​ను రూపుదిద్దారు. దీన్ని కర్నూలు ట్రిపుల్‌ ఐటీ డీఎం ఈసీఈ విభాగ అసోసియేట్‌ ఆచార్యుడు డాక్టర్‌ కృష్ణనాయక్, పలువురు విద్యార్థులు, త్రిగుణ్‌ రోబోటిక్స్‌ అంకుర సంస్థ ప్రతినిధులు సంయుక్తంగా ఆవిష్కరించారు.

అత్యవసర సమయల్లోనూ : సాధారణ అంబులెన్స్‌లు ఏదైనా అవాంతరాలతో రోగి దగ్గరకు వెళ్లేందుకు ఆలస్యం కావచ్చు. అలాంటి సమయాల్లో రోగి బంధువులు ఇచ్చే సమాచారంతో కొన్నిరకాల మందులతో డ్రోన్‌ అంబులెన్స్‌ను వెంటనే వారి వద్దకు పంపుతారు. డ్రోన్‌ అంబులెన్స్​కు ఏర్పాటు చేసిన కెమెరాలను అంబులెన్స్‌లో, కంట్రోల్‌ రూంలో ఉండే ఎలక్ట్రానిక్‌ తెరలతో అనుసంధానిస్తారు. దీంతో రోగి, క్షతగాత్రుల పరిస్థితిని అక్కడి వైద్యులు రియల్‌ టైంలో చూడగలుగుతారు.

ఈ డ్రోన్​కు స్పీకర్లనూ ఏర్పాటు చేశారు. వీటి సాయంతో డాక్టర్లు కంట్రోల్ రూం వద్ద నుంచి వారితో మాట్లాడొచ్చు. అత్యవసరంగా అందించాల్సిన వైద్య సేవలను వారికి సూచించవచ్చు. వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరే వరకు డ్రోన్ అంబులెన్స్​లోని సదుపాయాలతో బాధితుల ప్రాణాలు నిలబెట్టెందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. డాక్టర్లు, ఆసుపత్రులు, అంబులెన్స్ మధ్య డ్రోన్ కారణంగా సమాచార వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. తద్వారా రోగికి సత్వర వైద్యం అందుతుంది.

రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు మొదటి గంటలో అందించే చికిత్స చాలా కీలకమని వైద్యులు చెబుతారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డ్రోన్ అంబులెన్స్ ప్రయోజనకరంగా ఉండనుంది. వీటిని 5 కిలోమీటర్ల వరకు పంపించేందుకు అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు వివరించారు. ఈ డ్రోన్​కు ఉండే స్పీకర్ల సాయంతో గ్రామంలో రేషన్​ ఇస్తున్నారనో, విద్యుత్తు ఉండదనో, కుళాయి రాదనో మొదలైన సమాచారాల్ని సైతం దండోరా వేయించవచ్చని వివరించారు.

కర్నూలు ట్రిపుల్‌ ఐటీకి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు - ప్రపంచంలోనే 9వ స్థానం

కర్నూల్ ట్రిపుల్​ ఐటీ కళాశాల (డీఎం) ప్రాంగణానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పులు దేశాల సంస్థలతో పోటీపడి 9వ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అత్యుత్తమ ఆర్కిటెక్చర్ నైపుణ్యాలతో నిర్మించిన ప్రాంగణఆల్లో 'ఇన్​స్టిట్యూషన్స్' కేటగిరీలో మన దేశం నుంచి కర్నూలు ప్రపంచ గుర్తింపు పొందింది. కర్నూలు శివారులోని జగన్నాథగట్టుపై మొత్తం 151 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో డీఎం కళాశాల ప్రాంగణం ఉంటుంది. దీన్ని రూ.254 కోట్ల వ్యయంతో ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. గత ఏడాది నవంబరులో సింగపూర్​లో 'వరల్డ్ ఆర్కిటెక్ఛర్ ఫెస్టివల్ - 2024' నిర్వహించగా, అన్ని కేటగిరీల్లో కలిపి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొత్తం 760 సంస్థలు ఇందులో పోటీ పడ్డాయి.

డ్రోన్‌ నుంచి క్షిపణి ప్రయోగం - కర్నూలులో ప్రతిష్ఠాత్మక పరీక్ష

For All Latest Updates

TAGGED:

KURNOOL DRONE AMBULANCEకర్నూలు డ్రోన్ అంబులెన్స్IIIT STUDENT ON DRONE AMBULANCEDRONE AMBULANCE SERVICE KURNOOLDRONE AMBULANCE IN KURNOOL

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.