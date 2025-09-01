Kurnool IIIT Got 9th Rank In The World: కర్నూలు శివారులోని జగన్నాథగట్టుపై మొత్తం 151 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.254 కోట్ల వ్యయంతో ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన ట్రిపుల్ ఐటీ కళాశాల(డీఎం) ప్రాంగణానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. గతేడాది నవంబరులో సింగపూర్లో ‘వరల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫెస్టివల్-2024’ నిర్వహించారు.
అన్ని కేటగిరీల్లో కలిపి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొత్తం 760 సంస్థలు ఇందులో పోటీపడ్డాయి. అందులోని అత్యుత్తమ ప్రాంగణాలను ఇటీవల ప్రకటించగా అత్యుత్తమ ఆర్కిటెక్చర్ నైపుణ్యాలతో నిర్మించిన ప్రాంగణాల్లో ‘ఇన్స్టిట్యూషన్స్’ కేటగిరీలో మన దేశం నుంచి కర్నూలులోని ట్రిపుల్ ఐటీ (డీఎం) ప్రాంగణం తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల సంస్థలతో పోటీపడి ఈ స్థానాన్ని సాధించడం విశేషం.
హరిత భవనాలుగా నిర్మాణం: కర్నూలు ట్రిపుల్ ఐటీ ప్రాంగణాన్ని విద్యార్థులకు అత్యంత సౌకర్యవంతంగా ఉండే విధంగా స్వచ్ఛమైన గాలి, వెలుతురును లభించేలా వాటిని అత్యాధునిక హరిత భవనాలుగా నిర్మించారు. వీటితో పాటు భారీ భూకంపాలను తట్టుకునేలా నిర్మించడం మరో ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు. కళాశాల ప్రాంగణంలోని దాదాపు 151 ఎకరాల్లో ప్రస్తుతం 40 ఎకరాల్లో నిర్మాణాలు ఉండగా అందులో సుమారు 12 ఎకరాల్లో ఐదు వేల మొక్కల వరకూ నాటారు. రెండో దశలో మరో 25 ఎకరాల్లో మొక్కలు పెంచేందుకు ఉన్నతాధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
పల్లపు ప్రాంతాలోని ప్రదేశాల్లో సుందరమైన ఫౌంటెన్లను ఏర్పాటు చేశారు. భవనాల మధ్య రాకపోకల కోసం అంతర్గత వంతెనలను సైతం నిర్మించారు. వర్షం కురిసినప్పుడు ఆ నీటిని ఒడిసి పట్టేందుకు వీలుగా రెండు లక్షల సామర్థ్యంతో 4 సంపులను నిర్మించారు. ఆ నీటిని అధునాతన విధానాల్లో శుద్ధి చేసి రోజువారీ అవసరాలకు వినియోగించుకునే సౌకర్యం ఉంది. ప్రాంగణంలోని వర్షపు నీరు వృథా కాకుండా మూడు చెక్డ్యామ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి సుమారు పది లక్షల లీటర్ల వరకూ వర్షపు నీటిని ఎటువంటి వృథా పోకుండా అడ్డుకుంటాయి.
ఫలితంగా ఆ నీరు యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలోనే భూగర్భంలోకి ఇంకిపోయి ఆ ప్రాంతంలో భూగర్భజలాలు పెరిగేలా చేశారు. అంతేకాకుండా మరుగుదొడ్ల నుంచి వచ్చే మురుగునీరు వృథా కాకుండా రెండు ఎస్టీపీ(సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు)లు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 50 కేఎల్డీ, 150 కేఎల్డీ సామర్థ్యంతో నిర్మించిన ఎస్టీపీల్లోకి మురుగు నీటిని పంపి పూర్తిగా శుద్ధి చేసిన అనంతరం ప్రాంగణంలోని మొక్కలకు వినియోగిస్తున్నారు. విద్యుత్తు అవసరాలను తీర్చేలా ప్రాంగణంలో సౌర విద్యుత్తు వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాహనాలను నిలిపే ప్రదేశాల్లో సౌర ఫలకాలనే పైకప్పులుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
నార్వే దేశంతో కర్నూలు ట్రీపుల్ ఐటీ అంతర్జాతీయ ఒప్పందం
