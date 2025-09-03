ETV Bharat / state

ఉద్యోగాలే లక్ష్యం - 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోం'కు ఆసక్తి చూపే వారి వివరాలు సేకరణ - KOUSHALAM SCHEME IN AP

ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో సుమారు 79,325 మంది వివరాలు ఎన్‌సీఎస్‌ పోర్టల్‌లో నమోదు - ముందుకొచ్చిన 311 కంపెనీలు

AP Koushalam Survey 2025
AP Koushalam Survey 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 7:53 PM IST

AP Koushalam Survey 2025: నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానంలో పని చేసేందుకు ఆసక్తి చూపే వారి వివరాలు సేకరిస్తోంది. నిరుద్యోగుల కోసం ప్రభుత్వం ఉపాధి కల్పనశాఖ, నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థల ద్వారా ఉద్యోగ మేళాలు నిర్వహిస్తోంది. యువతకు ఉపయుక్తంగా ఉండేలా నేషనల్‌ కెరీర్‌ సర్వీస్‌ (NCS), ఎంప్లాయిమెంట్‌ ఎక్ఛేంజ్, ఏపీ నైపుణ్యం వెబ్‌సైట్లను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. వీటిలో సుమారుగా 543 రకాల కోర్సులకు చెందిన వివరాలు ఉన్నాయి.

  • ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఇప్పటివరకు సుమారు 79,325 మంది నిరుద్యోగులు వరకు ఎన్‌సీఎస్‌ పోర్టల్‌లో తమ వివరాలు నమోదు చేసుకున్నారు.
  • ఇక ఎంప్లాయిమెంట్‌ ఎక్ఛేంజ్‌లో సైతం వేలాది మంది నమోదయ్యారు. ఏడో తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు చదివిన వారు, ప్రత్యేక కోర్సులు చేసిన వారు ఇందులో చేరొచ్చు.

ముందుకొచ్చిన కంపెనీలు: 311 కంపెనీలు తమ వివరాలు అందుబాటులో ఉంచాయి. ఆయా కంపెనీల్లో ఖాళీలు ఉన్నప్పుడు ఎన్‌సీఎస్‌ పోర్టల్‌లో నమోదు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న నిరుద్యోగులకు నేరుగా ఇ-మెయిల్‌ ద్వారా సమాచారం అందుతుంది.

ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం: బయోడేటా, విద్యార్హతలను పోర్టల్‌లో పొందుపర్చిన వారికి జిల్లా, రాష్ట్రం, దేశ స్థాయిలో ఆయా కంపెనీల్లో ఉద్యోగాల ఖాళీల వివరాలు, ఉద్యోగ మేళాలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ నిర్వహిస్తారన్న సమాచారం తెలుస్తుంది.

ఎన్‌సీఎస్‌ పోర్టల్‌లో నమోదైన వారి వివరాలు మోడల్‌ కెరీర్‌ సెంటర్‌ (MCC) పరిధిలోని అన్ని నైపుణ్య కేంద్రాలు, శిక్షణ సంస్థలకు అందుతాయి. వాటి ద్వారా ఎక్కడైనా ఉద్యోగ అవకాశాలుంటే తెలుసుకోవచ్చు. అర్హతను బట్టి ఎంపికలకు హాజరుకావచ్చు.

నమోదు ఇలా: నేషనల్‌ కెరీర్‌ సర్వీస్‌ (NCS) వెబ్‌సైట్‌ను ఉపాధి కల్పనశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు. వివిధ కోర్సులు చదివిన అభ్యర్థులు ఆండ్రాయిడ్‌ ఫోన్​ లేదా ల్యాప్‌టాప్‌ ద్వారా తమ వివరాలను ఈ https://www.ncs.gov.in/ వెబ్​సైట్​లో నమోదు చేసుకోవచ్చు.

సందేహాలుంటే ఫోన్‌ చేయొచ్చు: ప్రభుత్వాలు ప్రారంభించిన వెబ్‌సైట్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ స్టేట్‌ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ (APSSDC) సంస్థ పేరుతో కొన్ని నకిలీ వెబ్‌సైట్లు ఉన్నాయని, వాటితో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వీటి పై సందేహాలు ఉంటే 1514 నెంబర్​ను సంప్రదించాలని పేర్కొంటున్నారు.

నైపుణ్యాల మెరుగుకు శిక్షణ: ఇందుకోసం కూటమి ప్రభుత్వం నైపుణ్య పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే సచివాలయాల ఉద్యోగులు ప్రతీ ఇంటింటికీ వెళ్లారు. సంబంధిత వివరాలు సేకరించారు. అభ్యర్థుల అర్హతలు, ఆసక్తి మేరకు వారికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారు. అవసరమైతే ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు. సచివాలయ స్థాయిలో ఆసక్తి ఉన్నవారి వివరాలను కౌశలం పోర్టల్‌లో నమోదు చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో వారికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది.

సద్వినియోగం చేసుకోవాలి: ఉపాధి కల్పన శాఖ ద్వారా పాఠశాల స్థాయి నుంచి కళాశాలల వరకు కెరీర్‌ గైడెన్స్‌పై విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని కర్నూలు జిల్లా ఉపాధి కల్పనశాఖ అధికారిణి పి. దీప్తి తెలిపారు. అందరికీ ఎన్‌సీఎస్‌ పోర్టల్‌పై అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు. నిరుద్యోగ యువత ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉద్యోగ, ఉపాధి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు.

నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - నెలకు రూ.5 వేల భృతితో ఉచిత శిక్షణ

ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? - ఈ యాప్​లో పేరు నమోదు చేసుకోండి

ఫీచర్ న్యూస్‌

మారని ట్రంప్ తీరు- ట్రెడ్ డీల్​ వల్లే ఏడు యుద్ధాలను ఆపానంటూ మళ్లీ కామెంట్స్

GST శ్లాబుల మార్పుతో రాష్ట్రాలు ఆదాయాన్ని కోల్పోతాయా? 'భట్టి' కామెంట్స్​కు భిన్నంగా SBI రీసెర్చ్ నివేదిక

యూరప్ కంటే బెంగళూరులోనే అద్దె ఎక్కువ- నెలకు రూ.70,000 రెంట్- నెటిజన్స్ కామెంట్స్ వైరల్

బతికుండగా మన 'పిండ ప్రదానం' మనమే చేసుకోవచ్చు- ఎక్కడ తెలుసా?

