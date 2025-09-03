Kurnool District Farmers Profiting From Onion ByProducts : ఉల్లి ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయో, ఎప్పుడు తగ్గుతాయో చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంది. ధరలు బాగానే ఉన్నాయని రైతులు సాగు చేస్తే కనీసం ఖర్చులు కూడా రాని పరిస్థితులు ఎన్నోసార్లు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో రైతులు రోడ్డున పడ్డ ఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉల్లికి ధర లేక రైతులు పెట్టుబడులు రాక కంటతడి పెట్టుకుంటున్నారు.
గతేడాది క్వింటా ఉల్లి అత్యధికంగా రూ.5 వేల వరకూ ధర పలకగా ప్రస్తుతం రూ.600కి కూడా కొనుగోలు చేసేవారు కరవయ్యారు. ఫలితంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఉల్లి సాగు చేసిన రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. రవాణా ఛార్జీలు సైతం రావడం లేదని తెలిసి కొందరు సాగు చేసిన ఉల్లిని తీయకుండా పొలాల్లోనే వదిలేశారు. మరికొంత మంది పంటను పశువులకు మేతగా వేస్తుండగా, మరికొంతమంది ఉచితంగా ప్రజలకు ఇస్తున్నారు.
తాజాగా కోడుమూరుకు చెందిన ఓ రైతు క్వింటా ఉల్లిని కేవలం రూ.400 చొప్పున విక్రయించారంటే పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం మనం చేసుకోవచ్చు. ఎకరా విస్తీర్ణం ఉన్న ఉల్లి సాగుకు రూ.80 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకూ వ్యయం అవుతుండగా ప్రస్తుతం రూ.20 వేలు కూడా రావడం లేదు. ఒక్క ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో 50 వేల ఎకరాల్లో అన్నదాతలు ఉల్లి సాగు చేస్తున్నారు. ఎకరానికి రూ.లక్ష వరకు ఖర్చవుతుందని అన్నదాతలు స్పష్టం చేశారు. ఖరీఫ్లో సాధారణంగా ఎకరాకు 20 టన్నుల దిగుబడి రావాల్సి ఉంది. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు దిగుబడులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. ఎకరాకు 10 టన్నుల సరకు వస్తోందని చెబుతున్నారు.
ఇప్పటికే ఉల్లిని విక్రయించేందుకు రైతులు కర్నూలు మార్కెట్కు తీసుకువస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ధరలు ఎలా ఉంటాయోనని వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు ఇటీవల కురిసిన వానలతో చేతికొచ్చిన ఉల్లి పంట అంతా తడిసిపోయింది. ఈ క్రమంలో క్వింటాకు రూ. 400 రావడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు గ్రామాల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు విభిన్నంగా ఆలోచించాలని వ్యవసాయ నిపుణులంటున్నారు.
అవగాహనతో లాభాలు ఆర్జించొచ్చు : ఉల్లి రైతులు దిగులు పడకుండా కొంత ఓపికతో వ్యవహరిస్తే ఉల్లి విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులతో లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు నిపుణలు. దీనిపై అవగాహన పెంచుకుంటే మంచి ఆదాయాన్ని ఆర్జించొచ్చని తెలుపుతున్నారు.
ఉప ఉత్పత్తులతో నష్టాల నుంచి గట్టెక్కొచ్చు : ఎమ్మిగనూరు మండలంలోని బనవాసి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఉల్లి గడ్డలను ఎండబెట్టి పౌడర్గా, రెమ్మలుగా చేసే విద్యుత్తు, సోలార్ డ్రయ్యర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముందుగా కూలీలను ఏర్పాటు చేసుకుని గడ్డలను కట్ చేసి డ్రయర్ల ద్వారా ఒకరోజు ఎండబెట్టాలి. పది కిలోల ఉల్లి గడ్డలకు 2 కిలోల వరకు రెమ్మలు, పౌడర్ వస్తుంది. ఇవి మార్కెట్లో కిలో రూ.100 నుంచి రూ.180 వరకు పలుకుతుంది.
ఇలా చేస్తే క్వింటా రూ.2 వేల నుంచి రూ.4 వేల వరకు రైతులు లాభాలు ఆర్జించవచ్చని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. విద్యుత్తు, సోలార్ యంత్రాల్లో రోజుకు పది క్వింటాళ్ల ఉల్లిగడ్డలను ఎండబెట్టొచ్చు. ధర లేని సమయంలో ఉప ఉత్పత్తులతో నష్టాల నుంచి గట్టెక్కొచ్చని వ్యవసాయ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
విదేశాలకు ఎగుమతి : ఎండబెట్టిన ఉల్లి పౌడర్, రెమ్మలను బిర్యానీ, ఇతర వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటి పోషకాల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. విదేశాలకు సైతం ఎగుమతి చేస్తున్నారు. కల్లూరు మండలం తడకనపల్లెలో పొదుపు మహిళలు ఉల్లి గడ్డలను సోలార్ విధానం ద్వారా ఎండబెడుతూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. కిలోకు రూ.2.50 కూలీ తీసుకుంటున్నారు.
