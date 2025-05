ETV Bharat / state

కర్నూలు కోర్టు సంచలన తీర్పు - హత్య కేసులో 11 మందికి జీవిత ఖైదు - 11 PEOPLE LIFE IMPRISONMENT KURNOOL

Cherukulapadu Narayana Reddy Case ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 8, 2025 at 12:15 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 12:57 PM IST 1 Min Read

Cherukulapadu Narayana Reddy Case : కర్నూలు జిల్లా కోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. 2017 మే 21న కృష్ణగిరి మండలంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత చెరుకులపాడు నారాయణరెడ్డి హత్య కేసులో 11 మందికి జీవిత ఖైదుతో పాటు వెయ్యి చొప్పున జరిమానా విధించింది. ఐదుగురిని నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. ఈ కేసులో 29 మంది సాక్షులను కోర్టు విచారించింది.

Last Updated : May 8, 2025 at 12:57 PM IST