కూచిపూడిలో వికసిస్తున్న ‘యామిని’ - 100కు పైగా ప్రదర్శనలు - 50కిపైగా అవార్డులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 6:06 PM IST
Kuchipudi Dancer Venkata Yamini: పాశ్చాత్య పోకడలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో సంప్రదాయ కళలు మరుగున పడకుండా కూచిపూడిలో రాణిస్తోంది ఆ యువ నాట్యకారిణి. ఓ వైపు చదువులో ప్రతిభ చూపిస్తూనే మరోవైపు కళారంగంలో తనదైన ముద్ర వేసుకుంటోంది. ఇప్పటివరకు 100కు పైగానే ప్రదర్శనలు ఇచ్చి 50కిపైగా అవార్డులు, పురస్కారాలు దక్కించుకుంది. అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ తల్లిదండ్రులు, గురువులకు మంచి పేరు తీసుకొస్తున్న యామినిపై ప్రత్యేక కథనం ఇది.
64 కళల్లో ఒకటైన నృత్యం అంటే ఈ అమ్మాయికి చిన్నప్పటి నుంచి అమితమైన ప్రేమ. ఆహార్యం, అభినయం, వాచకం కలగలిపి లయబద్ధంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ నృత్యం చేసి ఎన్నో అవార్డులు, ప్రశంసాపత్రాలు, బహుమతులు అందుకుంది. అంతేకాదు తాను చదివిన పాఠశాల, కళాశాలల్లో జరిగే కార్యక్రమాల్లో ఈమె నృత్యం కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అన్నట్లు రాటు తేలింది. తల్లిదండ్రులు, గురువుల ప్రోత్సాహంతో రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో తనకంటూ మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది.
ఈ యువతి పేరు వెంకట యామిని. కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన మనోహర్, శ్రీ లక్ష్మీ దంపతుల కుమార్తె. శ్రీ వెంకటేశ్వర డిగ్రీ కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. 3 ఏళ్ల వయసులోనే డాన్స్పై మక్కువ పెంచుకోవడంతో తల్లిదండ్రులు సైతం ఆ దిశగా ప్రోత్సహించారు. అంతేకాదు స్వస్థలంలోనే నటరాజ కళాక్షేత్రంలో కూచిపూడిపై శిక్షణ ఇప్పించారు. 12 ఏళ్ల వ్యవధిలో సుమారు 100కుపైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చి 50కిపైగా అవార్డులు, ప్రశంసాపత్రాలతో పాటు బహుమతులు సొంతం చేసుకుంది.
తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో కూచిపూడి గురువు మొహిద్దీన్ స్ఫూర్తితో నృత్యంలో రాణిస్తున్నానని చెబుతోంది యామిని. ఎక్కడ ప్రదర్శన చేయాలన్నా ఆ గ్రూపులో తాను ఒకరిగా ఉండాల్సిందే అన్నట్లుగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఏపీ, తెలంగాణ, కర్నాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్టాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ప్రముఖుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకోవడంతో పాటు ఎన్నో అవార్డులు అందుకుందీ నాట్యమయూరి.
ఆడపిల్లలకు డాన్స్ ఎందుకుని అందరూ హేళన చేసినా తమ తల్లిదండ్రులు మాత్రం అవేవీ పట్టించుకోకుండా తనను ముందుకు నడిపించారని చెబుతోంది యామిని. ప్రస్తుత సమాజంలో యువత ఎక్కవగా వెస్ట్రన్పైనే మొగ్గు చూపుతున్నారని కూచిపూడి, భరతనాట్యం వంట వాటిని ఎవరూ చూడటం లేదు. కానీ ఇందులో కూడా భవిష్యత్తులో ఎంతో ఉన్నతస్థాయికి వెళ్లొచ్చని నిరూపిస్తోందీ యువతి.
డాన్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏకాగ్రత పెరిగి చదువులో చురుగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతోంది యామిని. అలాగే కూచిపూడిలో కోర్సు చేస్తే భవిష్యత్తులో ఎన్నో అవకాశాలు వస్తాయి. అంతేకాదు ప్రభుత్వ ఉద్యాగాల్లో సైతం ఇందులో సాధించిన సర్టిఫికెట్స్తో రిజర్వేషన్స్ పొందవచ్చని వివరించింది. ఇటీవల దూరదర్శన్లో ఆడిషన్ ఇచ్చానని, దాని ఫలితాలు కూడా త్వరలోనే వస్తాయని చెబుతోంది.
కుమార్తె కూచిపూడి నాట్యంలో ప్రముఖుల నుంచి అవార్డులు, ప్రశంసాపత్రాలు అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు యామిని తల్లిదండ్రులు. పిల్లలకు చదువు చెప్పించడమే కాకుండా, వారిలో దాగివున్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీసినప్పుడే విజయాలు సాధిస్తారన్నారు. బంధువులు వద్దని వారించినా తమ కుమార్తె ఉన్నత స్థితిలో చూడాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నామని వివరించారు.
యామిని చిన్నతనం నుంచి నృత్యంపై మక్కువ పెంచుకొని, నేడు అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈ స్థాయికి రావడం ఎంతో గర్వంచదగ్గ విషయమంటున్నారు గురువు మొహిద్దీన్. కళాశాలలో విద్యను అభ్యసిస్తూనే కూచిపూడిలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం తమకు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు అధ్యాపకులు.
భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించడానికి తమ వంతు ప్రోత్సాహం అందిస్తామన్నారు. ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక నైపుణ్యం దాగి ఉంటుంది. దాన్ని వెలికి తీస్తే అద్భుతాలు సృష్టిస్తారని చెబుతోందీ యువతి. భవిష్యత్తులో గిన్నిస్ రికార్డు సాధించడంతో పాటు డాన్స్ స్కూల్ స్థాపించడమే తన లక్ష్యమని చెబుతుంది యామిని.
"నేను గత పది సంవత్సరాలుగా కూచిపూడి నృత్యం నేర్చుకుంటున్నాను. నేను ఇది నేర్చుకోవడానికి ముఖ్యకారణం మా నాన్న. ఆయన ఇంట్రస్ట్ వలనే నేను మా గురువు మొహిద్దీన్ సర్ వద్ద నేర్చుకుంటున్నాను. ఇప్పటి వరకూ చాలా ప్రోగ్రాములు చేశాను. భవిష్యత్తులో డాన్స్ స్కూల్ పెట్టాలని ఆశగా ఉంది". - వెంకట యామిని, కూచిపూడి నృత్యకారిణి
