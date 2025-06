ETV Bharat / state

వికసిత్‌ భారత్​లో విద్యార్థులు భాగం కావాలి : గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ - KRISHNA UNIVERSITY CEREMONY

Krishna University Graduation Ceremony ( ETV )

Published : June 26, 2025 at 8:05 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 8:41 AM IST

Krishna University Graduation Ceremony : ఏపీని 2047 నాటికి దేశంలో టాప్‌ 3 రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా నిలపాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యమని గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ అన్నారు. మచిలీపట్నంలోని కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయంలో 6, 7, 8వ స్నాతకోత్సవానికి గవర్నర్ మంత్రి నారా లోకేశ్ హాజరయ్యారు. విద్యార్థులు దేశ భవిష్యత్‌ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యులు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.పలు కోర్సుల్లో బంగారు పతకాలు సాధించిన విద్యార్థులకు వాటిని ప్రదానం చేసి అభినందనలు తెలిపారు. ఘనంగా కృష్ణా వర్శిటీ స్నాతకోత్సవం - పాల్గొన్న గవర్నర్‌ నజీర్‌, మంత్రి లోకేశ్ (ETV) ఈ సందర్భంగా మచిలీపట్నం పోర్టు అభివృద్ధిలో కృష్ణా వర్సిటీ అమరావతి పాత్రపై గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగించారు. తొలుత ప్రాంగణంలోని ఫుడ్‌ కోర్టును మంత్రులతో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు. అనంతరం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పలువురికి డాక్టరేట్‌లు ప్రదానం చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర-2047 అనేది సమగ్ర దార్శనిక పత్రమని గవర్నర్ తెలిపారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించి 100 ఏళ్లు అయ్యే నాటికి ఏపీని సంపన్న, ఆరోగ్యకరమైన, సంతోషకరమైన రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుందని చెప్పారు.

