కర్షకులకు అధిక ఆదాయ మార్గాలు - అవగాహన కల్పిస్తున్న వైద్య దంపతులు
2,600 మంది రైతులకు ఫౌండేషన్లో ఉచితంగా ట్రైనింగ్ - ప్రముఖ సంస్థలతో ఒప్పందాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 1:00 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 1:14 PM IST
Krishna Sudha Academy Research on Natural Farming in Vijayawada : వ్యవసాయం కత్తిమీద సామే అనే మాట నిజమే. వాతావరణ మార్పులతో పంటసాగు నానాటికీ మరింత కష్టతరం అవుతోంది. రైతులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. ఆరుగాలం కష్టపడి పంట సాగు చేసినా ఆదాయంపై రైతుల్లో ఎప్పుడూ ఆందోళనే. పంటల సాగుపై, నూతన విధానాలపై అన్నదాతలకు అవగాహన లేకపోవడం కూడా ప్రధాన సమస్యే అని చెప్పవచ్చు.
అదే పంట సాగు విధానాలపై, కొత్త అంశాలపై అధిక ఆదాయ మార్గాలపై కర్షకులకు అవగాహన కల్పిస్తే, అది వారికెంతో మేలు చేకూర్చుతుంది. ఇదే ఆలోచనతో ముందుకు సాగుతోంది విజయవాడ కృష్ణ సుధా అకాడమీ ఆధునిక వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం. సేంద్రీయ వ్యవసాయం, రసాయన ఎరువులు వినియోగించకపోవడం, ప్రకృతి వ్యవసాయం సహా అనేక అంశాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అలాగే వీటిపై పరిశోధనలు సైతం చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రకృతి వ్యవసాయం దిశగా దేశంలో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చిన్న చిన్న అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో విజయవాడకు చెందిన వైద్య దంపతులు డాక్టర్ చదలవాడ సుధ, డాక్టర్ నాగేశ్వరరావులను ఈ విధానం ఆకర్షించింది. రసాయన ఎరువులు, మందులు వినియోగించకుండా సహజ పద్ధతుల్లో సేద్యంతో పర్యావరణానికి, రైతులకు, ఆయా ఉత్పత్తుల వినియోగంతో ప్రజలకూ ప్రయోజనం కలుగుతుందని దశాబ్దం క్రితమే గుర్తించారు. దీంతో ఈ విధానాన్ని అభివృద్ధికి, రైతులకు మరింత చేరువ చేసేందుకు తమ వంతు సేవలు అందించాలని నిర్ణయించారు.
ఇందు కోసం 11 ఏళ్ల క్రితం ఏపీలోని నూజివీడు సమీప కొండపర్వ గ్రామంలో శ్రీపద్మావతి వేంకటేశ్వర ఫౌండేషన్ను ప్రారంభించారు. అక్కడ 38 ఎకరాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా వేర్వేరు పంటలు పండిస్తున్నారు. రసాయనాలు వినియోగించకుండా సాగు చేయడంతో పాటు, ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఆధునిక పద్ధతులపై శాస్త్రవేత్తలతో పరిశోధనలు చేయిస్తున్నారు. దేశ, విదేశీ సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు. విషపూరిత రసాయనాలతో వ్యవసాయం చేయకూడదన్న ప్రధాన లక్ష్యంతో ఈ దంపతులు మూడేళ్ల క్రితం ఫౌండేషన్కు అనుబంధంగా కృష్ణసుధా అకాడమీ ఫర్ ఆగ్రో ఎకాలజీని స్థాపించారు. కొండపర్వలోనే అకాడమీ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించి పరిశోధనలకు అత్యాధునిక ప్రయోగశాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
2,600 మంది రైతులకు ట్రైనింగ్: ఫౌండేషన్ గడించిన అనుభవాలతోనే ఏడాదిన్నర నుంచి రైతులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేశారు. ఇప్పటివరకు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన 2,600 మంది రైతులకు ఫౌండేషన్లో ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయానికి మార్కెటింగ్ వ్యూహాలను రైతులకు నేర్పిస్తున్నారు.
ప్రముఖ సంస్థలతో ఒప్పందాలు: సేంద్రియ, ప్రకృతి వ్యవసాయంపై పరిశోధనలకు, రైతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రముఖ సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. ఇప్పటివరకు సెంటర్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫారెస్ట్రీ రీసెర్చ్, ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీ, ట్రీ-హబ్, స్విట్జర్లాండ్లోని ది రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ సంస్థలతో సంయుక్తంగా పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్నాం’’ అని చదలవాడ సుధ తెలిపారు. ట్రైనింగ్ కోసం 85002 83300 నంబరులో సంప్రదించాలని సూచించారు. https://krishnasudhaacademy.org/లోనూ సంప్రదించవచ్చని వెల్లడించారు.
సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తున్న జీవిత ఖైదీలు - రోజుకు రూ.180 సంపాదన
సేంద్రియ సాగులో మహిళా రైతు ఆదర్శం - ప్రమాదంలో కాలు కోల్పోయినా నిండైన ఆత్మస్థైర్యంతో!