21 గ్రామాలపై ఒడిశా ఆధిపత్యం - అభివృద్ధి పనులకు ఆటంకం - KOTIA BATTLE BETWEEN AP AND ODISHA

Published : Feb 17, 2025, 10:47 AM IST

Kotia Battle of Border Between AP and Odisha States : ఏవోబీ వివాదాస్పద ప్రాంతం కొటియాలో పట్టు సాధించడం కోసం ఒడిశా మళ్లీ దూకుడు పెంచింది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండల పరిధిలోని 21 గ్రామాలపై ఆధిపత్యం కోసం నిత్యం కొటియాలో గొడవలకు దిగుతోంది. కూటమి సర్కార్‌ చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల్ని సైతం అడ్డుకుంటోంది. దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వ పెద్దలు స్పందించి ఇలాంటి చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు మధ్య ఎన్నో ఏళ్లుగా కొటియా గ్రామాల సమస్య నలుగుతోంది. ఈ వివాదం బ్రిటీష్ కాలంలోని మద్రాస్, కలకత్తా ప్రెసిడెన్సీల నుంచి కొనసాగుతోంది. భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడిన అనంతరం కొటియా గ్రామాలు తమవేనంటూ ఒడిశా 1968లో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. దీనిపై న్యాయస్థానం అప్పట్లో స్టేటస్​ కో జారీ చేసింది. కొటియా గ్రూప్ గ్రామాలపై పట్టుకోసం 2018 నుంచి ఒడిశా దూకుడు పెంచింది.