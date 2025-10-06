'చతుర్ముఖ వ్యూహం'తో రొయ్యకు పూర్వ వైభవం - ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా డిమాండ్

ETV Bharat / state

Published : October 6, 2025 at 10:23 AM IST

'Kotak Karma' Report on Indian Shrimp Exports : అమెరికా సుంకాలు సహా ఇతరత్రా ఒడుదొడుకులు ఎదురైన సందర్భాల్లోనూ మన రొయ్య మీసం మెలెయ్యాలంటే నాణ్యతకు పెద్దపీట వేయాలి. ఉత్పత్తులు యాంటీబయాటిక్‌ రహితంగా ఉండాలి. అప్పుడే అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్‌ పెరుగుతుంది. అధిక ధర పలుకుతుంది. అమెరికా సుంకాల ప్రభావంతో ఎదురైన గడ్డు పరిస్థితుల నుంచి బయటపడాలంటే చతుర్ముఖ వ్యూహం అనుసరించాలని ‘కొటక్‌ కర్మ’ వెల్లడించింది. భారత్‌ రొయ్యల ఎగుమతులపై గత నెలలో ఆ సంస్థ నివేదికను విడుదల చేసింది. అందులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రొయ్యల్ని ఎగుమతి చేస్తున్న, దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాలు వాటిపై సుంకాల ప్రభావాన్ని విశ్లేషించింది.

రొయ్యల మార్కెట్‌లో ఈక్వెడార్‌ హవా :

ప్రపంచ రొయ్యల మార్కెట్‌లో ప్రధాన పోటీదారు ఈక్వెడార్‌. అక్కడ పెద్ద సంస్థల ఆధ్వర్యంలో హేచరీలు, దాణా ఉత్పత్తి, సాగు, ప్రాసెసింగ్, ఎగుమతులు ఉంటాయి. మనదేశంలోని ఏడు అగ్రశ్రేణి సంస్థలు ఎగుమతి చేసిన పరిమాణంలోని రొయ్యలు ఈక్వెడార్‌లోని రెండు సంస్థలు ఎగుమతి చేసిన వాటితో సమానం.

  • 2024లో ప్రపంచ రొయ్యల ఎగుమతుల్లో ఈక్వెడార్‌ వాటా 27% కాగా మన దేశానిది 19.7% మాత్రమే. వియత్నాం 12%, చైనా 8%, ఇండోనేసియా 6% మేర ఎగుమతి చేశాయి.
  • దిగుమతుల వారీగా చూస్తే అమెరికా 27%, చైనా 19%, జపాన్‌ 8%, స్పెయిన్‌ 5% వాటా కలిగి ఉన్నాయి.

రెడీ టు కుక్‌ ఉత్పత్తులతో లాభాలు : ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద రొయ్యల దిగుమతిదారు చైనా. ఆ దేశ మార్కెట్‌లో ఈక్వెడార్‌ 67% వాటాను ఆక్రమించింది. కిలో రొయ్యకు సగటున 4.6 డాలర్లు అందుతున్నాయి. భారత్‌ వాటా 17% మాత్రమే. కిలోకు సగటున 5.4 డాలర్లు లభిస్తున్నాయి. చైనాకు ఒలిచిన రొయ్యలను ఎగుమతి చేసేందుకు ఎక్కువగా అవకాశాలున్నాయి. కానీ భౌగోళిక, రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆ దేశపు మార్కెట్‌పై అధికంగా ఆధారపడటం మంచి కాదు.

ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద రొయ్యల దిగుమతిదారు జపాన్‌. ఆ దేశ దిగుమతుల్లో వియత్నాం వాటా 26%, భారత్‌ వాటా 16% మాత్రమే. భారత్‌ నుంచి ఎగుమతి చేసే వాటిలో 95% ఫ్రోజన్‌ రొయ్య, 5% రెడీ టు కుక్‌ ఉత్పత్తులున్నాయి. సుంకాలు లేకపోవడం మనకు ప్రయోజనకరం. రెడీ టు కుక్‌ ఉత్పత్తులను, ట్రేసబిలిటీ సర్టిఫికేషన్‌ ద్వారా మార్కెట్‌ వాటాను మరింత విస్తరించుకోవచ్చు.

ఆ దేశాలతో వాణిజ్య ఒప్పందాలు : యూరోపియన్‌ యూనియన్‌ దేశాలు అధిక విలువైన నాణ్యమైన రొయ్యల్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. ఈయూతో ఈక్వెడార్, వియత్నాం వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకున్నాక ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరిగాయి. భారత్‌ నుంచి విలువ ఆధారిత రొయ్య ఎగుమతులకు ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి. అయితే ఈయూ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిషేధిత యాంటీబయోటిక్స్‌ లేని ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయాలి. ఆ మేరకు ఒప్పందం చేసుకోవాలి. ట్రేసబిలిటీ సర్టిఫికేషన్‌ పెంచాలి.

యూకే దిగుమతుల్లో భారత్‌ రెండోస్థానంలో ఉంది. ఎగుమతి ప్రక్రియల్ని సరళీకరించడం ద్వారా మరింత పెంచుకోవచ్చు. విలువ ఆధారిత, రెడీ టు ఈట్‌ ఉత్పత్తుల్ని విస్తరించుకోవచ్చు. సర్టిఫైడ్, ట్రేసబుల్, సుస్థిర మూలాలున్న వాటికి అధిక అవకాశాలున్నాయి. దక్షిణ కొరియాలో మన మార్కెట్‌ను మరింత పెంచుకునేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ప్రస్తుతం ఫ్రోజన్‌ ఉత్పత్తులపై 5%, విలువ ఆధారిత రొయ్యపై 30% సుంకాలున్నాయి. సుంకాల అడ్డంకుల్ని తొలగించుకోవాలి. మౌలిక వసతుల్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా మన ఉత్పత్తులకు ప్రీమియం బ్రాండ్‌ సృష్టించాలి. రష్యా మార్కెట్లో మన దేశ వాటా 34.4%. గతంతో పోలిస్తే భారీగా పెరిగింది. విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయడం ద్వారా దీన్ని మరింత పెంచుకోవచ్చు.

ఇవీ ఆ నాలుగు వ్యూహాలు :

  1. స్వల్పకాలిక వ్యూహంలో భాగంగా ఎగుమతిదారులకు రాయితీతో కూడిన నిర్వహణ మూలధనం సమకూర్చాలి. వాల్యూ చైన్‌ ఫైనాన్సింగ్, రవాణా రాయితీలు, రైతులకు వడ్డీలేని రుణాలు, కార్మికులకు వేతన పరిహార పథకాలు అమలుచేయాలి. తద్వారా ఆక్వా రంగంలో నష్ట ప్రభావాన్ని తగ్గించడంతో పాటు ద్రవ్య లభ్యతను పెంచవచ్చు. అమెరికాతో వాణిజ్య చర్చల ద్వారా 25% అదనపు సుంకం తగ్గించేలా చూడాలి.
  2. మధ్య, దీర్ఘకాలిక వ్యూహంలో విస్తృత ఎగుమతులకు వీలుగా మార్కెట్‌లను అందుబాటులోకి తేవాలి. చైనా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, యూరోపియన్‌ యూనియన్, రష్యాకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆయా దేశాలతో వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకోవాలి. సులభతర అనుమతులు లభించేలా చూడాలి.
  3. ఉత్పత్తుల్లో వైవిధ్యం ఉండాలి. రెడీ టు కుక్‌ తరహా విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారించాలి. కాలానుగుణ రొయ్యల సాగు ముఖ్యం. సుస్థిర, బయో సెక్యూరిటీ, ట్రేసబిలిటీ సర్టిఫికేషన్ల ద్వారా ఉత్పత్తులకు మార్కెట్‌ అవకాశాలు పెంచాలి.
  4. రొయ్యల స్థానిక వినియోగం పెంచాలి. సూపర్‌ మార్కెట్లు, ఈ కామర్స్‌ ప్లాట్‌ఫాం, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్‌ తదితర వేదికల ద్వారా డిమాండ్‌ పెంచాలి.

వివిధ దేశాలపై అమెరికా సుంకాలు :

దేశంసుంకాలు (శాతం)
భారత్ 58.26
చైనా30.0
వియత్నాం22.84
ఇండోనేసియా 22.9
ఈక్వెడార్18.78
బంగ్లాదేశ్20.0
థాయ్లాండ్ 19.0
పెరు 10.0
అర్జెంటీనా10.0

