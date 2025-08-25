ETV Bharat / state

45 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన కోరుట్ల గణనాథుడి ప్రతిమలు - ప్రత్యేకతలు మీరు తెలుసుకోండి - GANESH CHATURTHI 2025

కోరుట్లలో ఆకర్షణీయంగా రూపుదిద్దుకున్న గణనాథుడి ప్రతిమలు - పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా దాదాపు 1000 మందికి ఉపాధి - ఊరూరా దుకాణాలు తెరవడంతో వ్యాపారం తగ్గిందంటున్న విగ్రహాల తయారీదారులు

Ganesh Chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 4:42 PM IST

Korutla is the Center for Manufacturing Ganesha Idols : వినాయక ప్రతిమల తయారీకి కేంద్ర బిందువుగా జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణం ప్రసిద్ధి చెందింది. దాదారు 45 సంవత్సరాల కిందట మట్టితో చిన్నచిన్న ప్రతిమలను తయారు చేసి అమ్మేవారు. తరువాత ప్లాస్టర్ ఆఫ్‌ పారిస్‌తో ప్రారంభించారు. కోరుట్ల పట్టణంలోని మెట్‌పల్లిరోడ్‌లో రహదారికి ఇరువైపులా ఖాళీ స్థలాలను తయారీదారులు అద్దెకు తీసుకుని రేకుల షెడ్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కళాకారులు, కూలీలతో సంవత్సరమంతా ప్రతిమలను తయారీ చేయిస్తారు. తరువాత వాటికి ఆకర్షణీయమైన రంగులద్ది వినాయక చవితి నాటికి సిద్ధంగా ఉంచుతారు.

రాష్ట్ర స్థాయిలో గుర్తింపు : గణపతి విగ్రహాల తయారీతో కోరుట్ల పట్టణం రాష్ట్ర స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. రాజస్థాన్‌ నుంచి ప్లాస్టర్ ఆఫ్‌ పారిస్‌, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కొబ్బరి పీచును తెప్పించి ఉపయోగిస్తుంటారు. ప్రతిమ పటిష్ఠంగా ఉండేందుకు అడుగు భాగంలో ఇనుప స్టాండ్‌ను ఉంచి స్థానికంగా లభించే రంగులతో ముస్తాబు చేస్తుంటారు. విజయవాడ, హైదరాబాద్‌ తదితర ప్రాంతాల నుంచి పట్టు పంచెలు, రంగురంగుల వస్త్రాలు, కండువాలను, మెరుపును తెప్పించి అలంకరిస్తారు.

దాదాపు 1000 మందికి ఉపాధి : కోరుట్ల పట్టణంలో దాదాపు 30 తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 20 అడుగుల ఎత్తు వరకు 20,000 పైగా ప్రతిమలను తయారు చేస్తుంటారు. ప్రతిమ సైజును బట్టి రూ.వేలల్లో ధరలు ఉంటాయి. భారీ గణపతి ప్రతిమలను అత్యధికంగా రూ.లక్షలకుపైగా వెచ్చించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వీటిని ఉమ్మడి కరీంనగర్‌, నిజామాబాద్‌, ఆదిలాబాద్‌, వరంగల్‌, ఖమ్మం, మెదక్‌, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, గుంటూరు, విజయవాడ, నెల్లూరు, అనంతపూర్‌, మహారాష్ట్ర, బెంగుళూర్‌ నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా దాదాపు 1000 మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు.

తగ్గిన వ్యాపారం : తమ నాన్న గంగాధర్‌ 40 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేయడం ప్రారంభించారని తయారీదారు నవీన్‌ తెలిపారు. ప్రస్తుతం తయారీకి ఉపయోగించే ముడిసరుకు, కూలీల ధరలు, స్థలం అద్దె పెరిగిపోవడంతో ఖర్చు అధికమవుతుందని అన్నారు. తయారీ కేంద్రాలు అత్యధికంగా నెలకొల్పడం, ఊరూరా దుకాణాలు తెరవడంతో వ్యాపారం తగ్గిందని పేర్కొన్నారు.

"మా నాన్న గంగాధర్‌ 40 ఏళ్ల క్రితం నుంచి వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ప్రస్తుతం తయారీకి ఉరయోగించే ముడిసరుకు, కూలీల ధరలు, స్థలం అద్దె పెరిగిపోవడంతో వ్యయం అధికమవుతుంది. తయారీ కేంద్రాలు ఎక్కువగా నెలకొల్పడం, ఊరూరా దుకాణాలు తెరవడంతో బిజినెస్​ తగ్గింది." - నవీన్‌, గణపతి విగ్రహాల తయారీదారుడు

8 వందల మందికి ఉపాధి : తెలంగాణలో గణేశ్ విగ్రహాల తయారీకి కేరాఫ్ ధూల్​పేట. ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం సుమారు రూ.50 కోట్ల వ్యాపారం సాగుతోంది. 5 అంగుళాల నుంచి 20 అడుగుల గణపతి విగ్రహాల తయారీ, విక్రయాలు ఇక్కడ సాగుతుంటాయి. గృహిణులు సైతం చిన్న విగ్రహాలను ఇళ్ల ముందు పెట్టుకుని అమ్ముతుంటారు. వీరితో పాటు కళాకారులు, సాఫ్ట్ పేపర్ వర్క్, రంగులు వేయడం తదితరాలతో పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా 8 వందల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. గణేశ్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్​ - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

గణపయ్యకు పత్రి పూజలో ఇంత సైన్స్ దాగి ఉందా? 21 రకాల ఆకుల్లో ఉన్న ఔషధ గుణాలేంటో తెలుసా?

రాగిపిండితో కమ్మని "మోదకాలు" - చవితి రోజున చక్కటి ప్రసాదం!

