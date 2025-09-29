ఈ ఊరు మొత్తం సౌర వెలుగులు - దక్షిణ భారత్లోనే తొలిసారి
దక్షిణ భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా సోలార్ గ్రామం - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లి ప్రత్యేకం - నెలలో గ్రామస్థులకు రూ.5 లక్షల ఆదాయం
Published : September 29, 2025 at 5:11 PM IST
Kondareddypally south India first fully solar powered village : దక్షిణ భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా ఆ పల్లె సంపూర్ణ సోలార్ విద్యుత్ కాంతులతో వెలిగిపోనుంది. అదే తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లి. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గం వంగూర్ మండలంలో ఉన్న ఈ గ్రామంలోని మొత్తం 514 ఇళ్లు ఉన్నాయి. వీటితోపాటు 11 ప్రభుత్వ భవనాలపై రూ.10.53 కోట్లతో సోలార్ విద్యుత్ ఏర్పాటు పనులను తెలంగాణ పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ(టీజీరెడ్కో) చేపట్టింది. ఈ పనులు ప్రస్తుతానికి దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి.
- ప్రతి ఇంటిపై 3 కిలోవాట్ల విద్యుదుత్పత్తి సామర్థ్యంతో ఇప్పటికే 480 ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటు పూర్తయింది. 60 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన సౌరవిద్యుత్ పరికరాలను 11 ప్రభుత్వ భవనాల (గ్రామ పంచాయతీ, అంగన్వాడీ సెంటర్, పాఠశాల)పై బిగించారు.
- ఇప్పటికే గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన మొత్తం సోలార్ విద్యుత్ స్థాపిత ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 1,500 కిలోవాట్లకు చేరింది. మట్టిగోడలతో ఉన్న మరో 34 ఇళ్ల స్థానంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఫథకం కింద నిర్మాణం అవుతున్న నివాసాలు పూర్తయిన వెంటనే, వాటిపైనా సోలార్ ఫలకాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
- ప్రాజెక్టు వ్యయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ.3.56 కోట్ల రాయితీ మంజూరవుతుంది. ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ కంపెనీ సీఎస్సార్ (కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్స్బిలిటీ) కింద రూ.4.09 కోట్లు భరించింది. మిగిలిన మొత్తాన్ని మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి శాఖ అధికారులు ఖర్చు చేశారు.
ప్రతి ఇంటిపైనా 360 యూనిట్ల ఉత్పత్తి : కొండారెడ్డిపల్లిలో ప్రతి ఇంటిపైనా నెలకు 360 యూనిట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతున్నట్లు దక్షిణ తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (డిస్కం) ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముషారఫ్ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. ఇందులో ఇంటి వినియోగానికిపోగా, మిగిలిన కరెంటును గ్రిడ్కు సరఫరా అయ్యేలా కనెక్ట్ చేసినట్లు వివరించారు.
ఈ మేరకు యూనిట్కు రూ.5.25 చొప్పున ఇంటి యజమానికి చెల్లించడానికి విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు రెడ్కో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనిల చెప్పారు. ఈ నెలలో లక్ష యూనిట్లను గ్రిడ్కు సరఫరా చేయడంతో రూ.5 లక్షలకు పైగా ఆదాయాన్ని కొండారెడ్డిపల్లి గ్రామస్థులు ఆర్జించినట్లు ఆమె వివరించారు. ఈ ప్రాజెక్టు పనులను మంత్రులు దామోదర్ రాజనర్సింహ, జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి ఆదివారం పరిశీలించగా వారికి ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ముషారఫ్, అనిల వివరించారు.
రూ.53 కోట్లతో 4 వరుసల రహదారి : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తన స్వగ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి సోలార్ వెలుగులు అందించి, ప్రతినెలా మిగులు ఆదాయం పొందేలా ప్రణాళిక రూపొందించారని, రాష్ట్రానికే ఈ గ్రామం ఆదర్శంగా నిలువనుందని మహబూబ్నగర్ జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ పేర్కొన్నారు. సీఎం స్వగ్రామం నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వంగూరు మండలం కొండారెడ్డిపల్లిలో రూ.95 కోట్లతో చేపట్టిన 18 రకాల అభివృద్ధి పనులు పూర్తికావడంతో మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, జూపల్లి కృష్ణారావులతో కలిసి ఆదివారం ప్రారంభించారు. కొండారెడ్డిపల్లి నుంచి పోల్కంపల్లి వరకు రూ.53 కోట్లతో 4 వరుసల రహదారి పనులకు భూమిపూజ చేసి శిలాఫలకాలను ముగ్గురు ఆమాత్యులు ఆవిష్కరించారు.
ఆ మహిళలందరి ఇళ్లపై సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటు - లోన్ కూడా ఇస్తున్న ప్రభుత్వం
సోలార్ విద్యుత్ పెట్టుకుంటే ఓపెన్ యాక్సెస్లో అదనంగా కరెంటు కొనుగోలు కుదరదు : ఈఆర్సీ